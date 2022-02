Sorpresa nivel: Mamá de un reportero interrumpe transmisión sólo para saludarlo

A pesar de que de repente les saquemos canas verdes, estamos seguros que nuestras jefecitas se sienten orgullosas de nosotros. No importa a lo que te dediques o cuál haya sido el camino que decidiste tomar en esta vida, si tienen la oportunidad, presumirán todo lo que hacemos con quien sea. Sin embargo, sus muestras de cariño de repente pueden avergonzarnos un poco, tal como sucedió con un reportero, pues su mamá interrumpió una transmisión en vivo y a todo color solo para saludarlo.

Por acá les hemos contado historias sorprendentes de corresponsales que nos dejan con el ojo cuadrado, como el caso de un enviado de TV Azteca que confundió su empresa con Televisa… (sí, eso pasó y si no nos creen, AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero en esta ocasión les platicaremos sobre Myles Harris, quien estaba a punto de comenzar a reportear en la calle cuando de repente y de la nada, apareció su madre para hacerlo pasar por un momento sumamente essstraño.

La mamá de este reportero lo hizo pasar un momento vergonzoso

Resulta que hace unos días, el reportero se encontraba frente a cámara, preparado para transmitir en vivo para la cadena WSYZ ABC 6, originaria de Columbus, Ohio en Estados Unidos. Todo parecía ser un día normal de trabajo, donde presentaría alguna historia local para miles de personas. Sin embargo, no esperaba que su mamá, Sandi, se aparecería en su chamba y simplemente pasó frente a la cámara para saludarlo… sí, así como lo leen. 100% real, no fake.

Gracias al video que el propio corresponsal publicó en sus redes sociales, podemos ver como su rostro cambia cuando se da cuenta de que viene su jefecita en un carro. “Es mi mamá”, le comenta Myles al camarógrafo mientras la señora Sandi se acerca para decirle a su retoño un tierno “hola bebé”. A pesar de que Harris le dijo a su señora madre que estaba intentando trabajar y que ni siquiera le había llamado para avisar que iría a visitarlo, a la mujer no le importó, incluso saludó a su compañero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Myles Harris (@mylestharris)

Al final, el reportero le dijo a su mamá que no hiciera tráfico porque se detuvo y detrás de ella venían más carros. La orgullosa madre de Myles le hizo caso a su hijo y después de aparecerse en su trabajo, se fue sin decir más. Lo que este corresponsal no sabía es que el camarógrafo ya estaba grabando, y aunque no tenía idea de que se encontraban a punto de transmitir para todo Columbus, le dio las gracias a su compañero por captar este momento junto a su jefecita.