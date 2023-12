¿Por qué dicen que Mickey Mouse será "de dominio público" a partir de 2024?

Lo que necesitas saber: El 1 de enero de 2024, el personaje de Mickey Mouse pasará a ser de dominio público. ¿Qué significa esto para Disney y por qué no será tan fácil como suena? Acá les explicamos.

El 1 de enero de 2024 es una fecha que se acerca cada vez más y si bien para muchos es sinónimo de un nuevo episodio en sus vidas (porque no faltarán los que comiencen con su “página 1 de 366”), para Disney representará un dolor de cabeza por los derechos de autor de su primer Mickey Mouse.

Seguramente en redes sociales ya se toparon con la noticia de que a partir del próximo año el famoso ratón pasará a ser “de dominio público”, lo cual implica que las personas podrán usar la imagen de Mickey Mouse sin meterse en broncas con la Walt Disney Company.

En 2024 Mickey Mouse pasará a ser de dominio público. Foto: Getty Images

En 2024 el primer Mickey Mouse pasará a ser de dominio público

Esto tiene que ver principalmente con las leyes de derechos de autor en Estados Unidos. En el país vecino una obra puede pasar a ser de dominio público 95 años después de que se publique originalmente, tal y como será el caso del famoso ratón.

En 2024 se cumplirán 96 años del lanzamiento de ‘Steamboat Willie’ (Willie y el barco de vapor), un cortometraje animado dirigido por Walt Disney y Ub Iwerks, el cual consideran como el debut en pantalla de Mickey Mouse y la ratona Minnie.

Se cumplirán 96 años del debut de Mickey Mouse en el cortometraje ‘Steamboat Willie’. Foto Getty Images

Se cumplirán los 95 años desde su publicación original

‘Steamboat Willie’ se lanzó en 1928 como la primera película que Walt Disney distribuyó. El cortometraje en blanco y negro fue tan innovador en su época que marcó el inició la era dorada de la animación estadounidense, pues además contó con su propia banda sonora.

Disney sabe que este cortometraje es importantísimo y por ello recurrió en cuatro ocasiones a ocasiones a alargar la protección de derechos de autor. Y es que desde 1955 el Mickey Mouse de ‘Steamboat Willie’ ha estado cerca de convertirse en dominio público.

Y Disney ya no podrá alargar más el plazo para alargar su protección por derechos de autor

The Walt Disney Company se esforzó tanto en alargar su protección a los derechos de autor que a los cambios en la ley de copyright les han apodado como la ‘Ley de Protección de Mickey Mouse’. Sin embargo y como todo, no hay plazo que no se cumpla.

Lo cierto es que como buen tema legal, el tema de Mickey Mouse es más engañoso de lo que suena. Si bien se cumplirá el plazo que da la ley para que una obra pase a ser de dominio público (120 años después de su creación o 95 años después de su primera publicación), Disney parece tener un as bajo la manga.

Foto: Getty Images

Aunque el Mickey Mouse de ‘Steamboat Willie’ es marca registrada

Primero porque el Mickey Mouse de ‘Steamboat Willie’ se usa como el logo de The Walt Disney Animation Studios. No sólo eso, sino que al ser parte de la mercancía y otros productos oficiales de la compañía, esta versión del ratón existe ya es una marca registrada.

Lo segundo es que las variaciones de Mickey Mouse son diferentes a la del Mickey de 1928. Durante décadas el famoso ratón ha cambiado su apariencia física y si alguien en 2024 se atreviera a hacer algo relacionado, tendría que ser con la imagen de ‘Steamboat Willie’, pues las otras versiones de Mickey Mouse siguen protegidas.

Las nuevas versiones de Mickey Mouse seguirán protegidas por las leyes estadounidenses. Foto: Getty Images

Pasará algo similar a lo que ocurrió con Winnie The Pooh en 2022

La cosa es que ‘Steamboat Willie’ es una marca registrada, por lo que ahí entran otras leyes de protección a la marca. Así que parece que si bien Disney no tiene salida, en realidad es complicado poder usar la imagen de Mickey Mouse para hacer algo.

Aunque el tema suena un poco enredado, en 2022 ocurrió algo similar con Winnie The Pooh, el personaje escrito por Alan Alexander Milne, que pasó a ser de dominio público luego de que se cumplieran 96 años de la publicación del libro de Milne.

Los personajes de Winnie Pooh están protegidos por Disney. Foto: Getty Images

El personaje de Alexander Milne pasó a ser de dominio público, pero no la imagen del oso que todos conocemos

Disney adquirió los derechos de Winnie Pooh en 1961 y fueron ellos quienes crearon la imagen del oso con playera roja que todos conocemos. Cuando en 2022 el personaje de Winnie Pooh pasó a ser de dominio público, eso permitió que personas pudieran hacer sus historias basadas en el personaje de Alan Alexander Milne.

De hecho se hizo la película ‘Winnie The Pooh: Sangre y miel‘, que si bien es una historia del oso, el protagonista luce diferente. Esto es porque el personaje en sí es libre de usarse, pero no lo es la imagen de Winnie Pooh que pertenece a Disney, así que la película al tener un oso visualmente diferente no infringió ninguna regla.

Foto: Jagged Edge Productions

Disney afirma que el cambio no afectará a otras versiones de Mickey Mouse

Bueno, pues algo así ocurrirá con el Mickey Mouse de ‘Steamboat Willie’. Quien se atreva a hacer algo relacionado al ratón, deberá hacerlo con la imagen de ese primer Mickey y otras versiones del conocido personaje seguirán siendo de Disney.

“Desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje Steamboat Willie de 1928, la gente ha asociado al personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney”, dijo un portavoz de Disney en un comunicado a The Associated Press. “Eso no cambiará cuando expiren los derechos de autor de la película Steamboat Willie”.

Mickey Mouse más que un personaje, es una marca registrada de Disney. Foto: Getty Images

“Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador global de Walt Disney Company en nuestra narración de historias, atracciones de parques temáticos y productos”, dijo Disney en un comunicado.

Considerando que The Walt Disney Company está al tanto de lo que la gente quiere hacer con sus licencias o personajes, seguramente nadie se atreverá a jugar con su imagen y aventarse a un pleito legal de proporciones bíblicas. ¿O ustedes qué opinan?

Y seguramente nadie quiere meterse en una bronca legal con Disney. Foto: Getty Images

Te puede interesar