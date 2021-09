Murió por COVID-19 el chamán que afirmaba haber creado una cura milagrosa contra el virus

Este… ehhh… no pues mejor 5mentarios adicionales. Eliyantha White es un hombre que era bien conocido en su natal Sri Lanka como un importante chamán. Pero si conocemos su nombre más allá de aquel distante país, es porque este señor afirmaba que creó una cura milagrosa contra el coronavirus hace un tiempo. No funcionó… se contagió de COVID-19 y murió esta semana.

Oh sí, este chamán de Sri Lanka aseguró tener en sus manos una especie de pócima contra la infección por COVID-19. Y tan conocido era, que llegó a darle su cura a varias celebridades de ese país, desde figuras del deporte hasta políticos del más alto nivel.

Incluso la ministra de Sanidad de por allá, Pavithra Wanniarachchi, respaldó la cura milagrosa que el chamán promocionaba —aunque tiempo después ella se contagió de COVID-19 y pasó dos semanas en terapia intensiva—. Caray, hasta el primer ministro de Sri Lanka se aventuró a recibir el elixir de Eliyantha White.

El chamán aseguró que el conocimiento para crear la pócima le llegó en un sueño. Y confiaba tanto en su cura milagrosa contra el COVID-19, que en noviembre del año pasado llegó a decir que podía ponerle fin a la pandemia en Sri Lanka (y hasta en India) con sólo dejar que su agua “bendita” fluyera en los ríos del país.

Pero de acuerdo con información de la BBC, Eliyantha White se contagió de COVID-19 a principios de septiembre y fue trasladado a un hospital cuando su estado de salud empezó a empeorar.

Eliyantha White was reportedly a spiritual healer from Colombo able to materialise medicine through spirits of Rishis. Unfortunately he was called බොරුවේ උපත. He has claimed to have treated many notable figures including Salman Khan, Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan #RIP pic.twitter.com/NCaoaCVDnA

— Being Yakin ® (@ItsYakin) September 23, 2021