Gandallismo nivel: Pareja intenta robar cadena de oro a hombre que es sometido por policías

Los abusos policiacos en Estados Unidos (y en el mundo en general) son más comunes de lo que nos gustaría. Y si bien en el país vecino las personas se han vuelto un poco más empáticas con la situación –sobre todo después de lo ocurrido con George Floyd–, nunca faltan los gandallas que se aprovechan de la misma.

Sino nomás vean a esta finísima pareja que captaron recientemente en Las Vegas. Se trata de un hombre y una mujer que (por alguna razón que no podemos entender) fueron grabados mientras intentaban robar la cadena de oro de un sujeto, el cual estaba siendo esposado y sometido por policías de dicha ciudad. WTF?!

Una pareja aprovechó la situación para intentar robar una cadena de oro

Es en serio. En el video en cuestión se ve cómo un sujeto yace en el suelo mientras dos agentes de la policía lo esposan para llevárselo. Aunque no se dan a conocer los motivos de la detención, lo que sí podemos ver es cómo una mujer vestida de blanco se acerca al hombre y le intenta quitar una cadena de oro que lleva en el cuello.

Al no conseguirlo entra la pareja de la mujer, que decidido a actuar rápidamente jala la misma cadena y provoca que el hombre detenido comience a gritar de dolor. Es ahí cuando los policías se percatan de la situación y le piden a la pareja que se alejen del lugar, por lo que el intento de robo queda frustrado. Acá pueden verlo:

Intentan robar una cadena de oro a un hombre mientras es esposado https://t.co/SVdw5KTRiQ pic.twitter.com/VatY9woolc — RT en Español (@ActualidadRT) September 16, 2021

Y el intento de robo quedó frustrado

Por ahora no se sabe si la pareja en cuestión fue detenida, pues en el video se ve que se alejan del lugar mientras otros espectadores –que se ve están a las afueras de un club nocturno– se quedan apreciando la escena. Me cae que ya no hay decencia ni respeto…