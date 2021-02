Conoce a Robby Megabyte, el robot humanoide que es parte de una banda de rock

Cada día, a veces sin que nos demos cuenta, la tecnología se inmiscuye cada vez más en la música. Vemos de repente todo tipo de actualizaciones para softwares de producción, nuevos aditamentos para instrumentos convencionales y más. Pero eso no se compara con los que han hecho en Bosnia una reconocida banda y un grupo de estudiantes.

Resulta que esta agrupación llamada Dubioza Kolektiv -que además es una de las más famosas de aquel país- le pidió a unos alumnos de la Universidad de Sarajevo que diseñaran un robot humanoide para que los acompañara como miembro oficial del grupo. El nombre de esta creación es Robby Megabyte y su aportación es tan significativa en lo musical como en la ideología que intentan dar a conocer.

Robby Megabyte, el ‘robot músico’

Siempre que se habla del concepto de robot vinculado a la música, lo primero que se le viene a la mente a muchas personas es la imagen de Daft Punk -¿sí o no?-. En el ya lejano 2005, la banda se abrazó aún más a esa idea cuando le mostró al mundo el disco Human After All, que de hecho contenía canciones como “Techonologic” y “Robot Rock”. Pues bien, el título y la idea de esta última canción tiene un nuevo exponente (por decirlo de alguna manera) en Robby Megabyte.

Por supuesto, este robot humanoide no comparte ningún vínculo con el dúo francés, pero se entiende un poco la inspiración. Lo cierto es que este proyecto nació en la Universidad de Sarajevo a petición de la reconocida banda Dubioza Kolectiv, que lo utiliza para sus videos y que lo incorporó como parte sustancial del concepto del álbum #fakenews (2020).

Así, por ejemplo, vemos a Robby aparecer en el video musical de “Take My Job Away”, donde se le ve ‘cantando’ varios versos y ‘tocando’ la guitarra, entre otras cosas hasta que la banda es completamente reemplazada por más androides. El robot se mueve con bastante cadencia y libertad pero, más allá de la música, la idea central de su participación es ironizar sobre ese mensaje que dice que “la inteligencia artificial maligna le quita puestos de trabajo a las personas buenas”, dijo el bajista de la banda Vedran Mujagic en un comunicado recogido por New York Post.

Ver en YouTube

La creación

Desde luego que un proyecto de este estilo no iba ser para nada fácil. Almir Besic, uno de los estudiantes involucrados en el desarrollo de Robby Megabyte, comentó a Reuters que la primera complicación surgió en cuanto al diseño ya que no tenían idea de qué tipo de impresión 3D utilizarían. Además, no tenían en el equipo necesario para hacerlo.

Y aunque se ve bastante llamativo, la realidad es que muchos de los materiales que se usaron para su diseño son ‘de primera mano’ y reciclados. “Fue un momento tan eufórico, después de tanto esfuerzo, tantas horas trabajando en la escuela para ver que funcionaba”, dijo Besic. El robot, que utiliza una interfaz de voz que se escucha en algunos temas, incluso se ha presentado en livestream con los demás miembros de Dubioza Kolectiv. Vaya que la tecnología avanza a pasos agigantados.