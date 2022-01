‘Tweet Takes’: Así es la nueva función de Twitter para citar un tuit con video

Las redes sociales siguen evolucionando y en este inicio del 2022, algunas están probando nuevas funciones para llevar la experiencia del usuario a otro nivel. En esta ocasión, Twitter es la instancia que le está apostando a una nueva actualización bastante interesante con la que los tuiteros podrán interactuar de una manera innovadora.

Se trata de los llamados Tweet Takes, función con la que tendremos acceso a una forma completamente inédita de responder a otros tuitazos que nos encontremos por ahí. Por ahora, esta opción se encuentra en fase de pruebas y solo algunos tuiteros tendrán chance de calarla, pero sin duda se mira interesante.

Llegó el 2022 es y es momento de renovar las plataformas. Así lo entiende la gente de Twitter, quienes tienen la firme intención de darle nueva vida a su red social con una función especial (esto luego de que tuvieron que aguantar vara por los poco exitosos Fleets, jeje). ¿Y de qué va esto? Pues bien fácil; no hay pierde.

Esta actualización que algunos conocen ya como los Tweet Takes, es la nueva manera en la que podremos responder a un tweet con un video breve. Esto es muy similar a lo que se puede hacer en actualmente en TikTok, donde puedes replicar una respuesta a una publicación con un clip que tu grabes.

La cosa es super sencilla en realidad. Solo debes ir al tweet de tu interés y hacer click sobre el ícono de ‘retuit’ (las flechitas que están entre los signos de globo de diálogo y el corazón). Entonces, se despliega un menú que te dará tres opciones: Retuitear, Citar Tuit y ahora, se agrega ‘Citar tuit con reacción’. Te dejamos a continuación la visualización.

¿Qué es lo que nos permite esta nueva función? Bueno, con los Tweet Takes, ahora se tomará una captura de pantalla del tuit que quieras citar y esa imagen, la podrás sobreponer en un video que grabes para tu respuesta. La Jefa de Producto de Twitter, Sam Havenson, hizo una prueba en su propia cuenta de Twitter para mostrar cómo se utiliza esta actualización, misma que por el momento solo estará disponible en algunos dispositivos iOS.

“Siempre estamos buscando nuevas formas para que ustedes se unan a la conversación y se expresen en Twitter. Comenzamos las pruebas en iOS para permitirles que citen un tuit con una reacción, dándoles la oportunidad de compartir un video o foto y ofrecer tu propio toque a las cosas que vez en tu timeline”, dijo Havenson. Chequen el ejemplo acá abajo. ¿Les late esta nueva función?

We want to give you more creative ways to join the conversation and express yourself on Twitter. Starting today, we’re rolling out a test on iOS that gives you the option to Quote Tweet with a reaction video (or photo) with your very own Tweet Take.

Here’s my take👇🏻📸 https://t.co/RLolp062GA pic.twitter.com/21qlYk2hh5

— Sam Haveson (@samhaves) January 6, 2022