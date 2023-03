En el mundo de los videoclips hay verdaderos genios que gracias a su esfuerzo y dedicación, han hecho cosas que sin duda, se merecen hasta un premio Oscar. Sin embargo, en esta ocasión queremos hablar de los mejores videos musicales de Anton Corbjin, una leyenda que nos ha entregado joyas audiovisuales espectaculares.

Desde hace varias décadas, este increíble director nos ha sorprendido con sus trabajos. Anton Corbijn comenzó su carrera como fotógrafo de conciertos. En 1979 se mudó a Londres, donde empezó a fotografiar a bandas del tamaño de Joy Division y Public Image Ltd. Durante este periodo, Corbijn también colaboró como fotógrafo para revistas como Vogue y Rolling Stone.

Anton Corbijn en 2023/Foto: Getty Images

10 de los mejores videos musicales de Anton Corbjin

Después de convertirse en un importante fotógrafo, Anton Corbijn también decidió hacer videos musicales (su faceta más conocida). Desde 1993 es el encargado de diseñar las escenografías que Depeche Mode ocupa en sus giras mundiales, aunque además de trabajar para ellos, también ha colaborado con un montón de artistas enormes.

Por si esto no fuera suficiente, Anton Corbin dirigió la película Control, sobre la vida de Ian Curtis y Joy Division. Pero de igual manera, ha estado al frente de cintas interesantes, como The American, The Most Wanted Man y Life, que le han dado reconocimiento dentro de la industria cinematográfica.

The Edge, Anton Corbijn y Bono de U2/Foto: Getty Images

Sin embargo, en esta ocasión queremos armar un recuento de sus trabajos más reconocidos: los videoclips. Es por eso que acá les dejamos una lista (sin orden específico) con 10 de los mejores videos musicales de Anton Corbjin. ¿Están listos para repasar verdaderas joyas junto a nosotros? Bueno, pues comencemos.

Joy Division – “Atmosphere”

La relación de Anton Corbjin y Joy Division es enorme. Como ya lo comentábamos antes, él los fotografió en sus primeros años y después, dirigió la película sobre la vida y obra de Ian Curtis, que también toca su paso por la legendaria banda británica. Sin embargo, la colaboración entre ambos no paró ahí.

Este director creó el videoclip de “Atmosphere”, uno de los clásicos de Joy Division y que retrata visualmente a la perfección la idea de la rola, así como esa vibra oscura que tiene la música. Y sin duda, éste entra en los mejores videos musicales de Anton Corbjin.

Depeche Mode – “Enjoy the Silence”

Depeche Mode es otra de las bandas con las que ha colaborado fuertemente Anton Corbjin, tanto así que hay quienes ya lo consideran como parte de los miembros oficiales de la agrupación. Y cómo no, si ambos han hecho cosas espectaculares que nos han dejado con el ojo cuadrado.

Para que se den una idea, ha dirigido videoclips de rolas como “Personal Jesus”, “A Question of Time”, “Strangelove”, “Never Let Me Down Again” y muchísimos más. Sin embargo, para esta lista de mejores videos musicales de Anton Corbjin nos quedamos con el de “Enjoy the Silence” porque simplemente es una joya.

U2 – “One”

Con U2 y Anton Corbjin pasa exactamente lo mismo que con Depeche Mode, pues es una banda legendaria con la que ha trabajado muy de cerca. Para Bono y compañía, el cineasta se ha encargado de filmar algunos de sus conciertos en vivo más importantes hasta la fecha. Y claro que también lo pusieron a dirigir un videoclip.

En particular, el clip que él grabó fue el de “One”, un hitazo de U2 que apareció en el legendario disco Achtung Baby y que visualmente, tiene un tratamiento muy interesante. Es por eso que lo agregamos a este conteo de los mejores videos musicales de Anton Corbjin.

Johnny Cash – “Delia’s Gone”

Al final de su vida, Johnny Cash refrescó su carrera con una serie de discos increíbles donde coveraba el cancionero de música estadounidense y alguna que otra rola de una banda famosa. Pero parte de su plan también era trabajar con personas jóvenes con muchísimo talento. Y sí, ahí entra el buen Anton Corbjin.

En 1994, el cineasta se hizo cargo del videoclip de la rola “Delia’s Gone” y la verdad es que fue un gran acierto por parte de Johnny Cash elegirlo para esta chamba, pues se lució dándole un toque sombrío a la canción a través de sus visuales. No cabe duda, es de los mejores videos musicales de Anton Corbjin.

Nick Cave and the Bad Seeds- “Straight to You”

Nick Cave es uno de los artistas que prácticamente crecieron de la mano con Anton Corbjin. Ambos se conocieron a finales de los 80 en la escena musical del Reino Unido y desde entonces, han trabajado juntos en proyectos bastante ambiciosos. Aunque eso sí, en los últimos años se distanciaron un poco para explorar otros caminos.

De cualquier manera, no podemos dejar de lado el videoclip que los dos estrenaron para “Straight to You”, una rolotota de Nick Cave que sin duda se merecía tener uno de los mejores videos musicales de Anton Corbjin, y que estamos seguros que esos visuales les mueven un montón de sentimientos. No se hagan.

Nirvana – “Heart Shaped Box”

Si estamos armando una lista de los mejores videos musicales de Anton Corbjin, por supuesto que debíamos mencionar la espectacular colaboración que armó junto a ni más ni menos que Nirvana. Antes de que Kurt Cobain partiera y se acabara la banda, el director estuvo a cargo del visual de una rola impactante.

Resulta que el cineasta dirigió el videoclip de ni más ni menos que “Heart Shaped Box” de Nirvana, el cual le valió el MTV Video Music Award en la categoría de mejor video alternativo. Y sí, por supuesto que Anton Corbjin se merecía ese premio porque hizo un trabajo brutal. ¿No creen?

Arcade Fire – “Reflektor”

Hablando de bandas y artistas mas actuales, no podemos dejar de lado que Anton Corbjin ha trabajado con nombres importantes de los últimos tiempos. Entre ellos está Arcade Fire, que en 2013 sacaron uno de loss discos más rifados y ambiciosos de toda su carrera, ni más ni menos que Reflektor.

Es por eso que para promocionar el primer sencillo homónimo (donde hasta participa David Bowie), el cineasta le echó muchas ganas para armar un videoclip que simplemente te deja con el ojo cuadrado, porque interpreta muy bien lo que dice la letra de la canción. Y por supuesto que debía estar en la lista de los mejores videos musicales de Anton Corbjin.