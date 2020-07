10 videos de los 2000 para recordar las buenas épocas de MTV

Estos días de cuarentena nos han servido para reflexionar y sobre todo recordar cómo eran nuestras vidas antes del coronavirus. Puede que algunos no se vayan tan lejos, pero por acá nos fuimos a aquellos años donde todo era sencillo, cuando tu única obligación era ir a la escuela, sacar buenas calificaciones y lo que más te preocupaba en la vida era llegar a tu casa para ver los videos que pasaba MTV.

Desde los 80, el canal se ganó la fama a nivel mundial por ser el primero en transmitir videoclips durante todo el día. Con el paso de los años, fueron incorporando programas que complementaban el concepto bajo el que había nacido, siempre dándole prioridad a la música. No importaba si eras una leyenda o apenas iba empezando, acá había espacio para todos aquellos que tuvieran una propuesta interesante.

Extrañamos ver los videoclips en la televisión

Y es que estamos seguros que por acá, muchos se aventaron completitos los conteos de los 10+ Pedidos y demás programas, donde nos mostraban los mejores videos que había en la actualidad. Con el paso de los años, el canal decidió incluir reality shows para complementar su contenido, y al principio lo agradecimos, pero poco a poco fue perdiendo la esencia con la que había sido creado.

Como sabemos que son unos nostálgicos y a nosotros nos encanta recordar, armamos una lista con 10 videos de los 2000 que nos recuerdan cuando MTV transmitía música y que a pesar de tener la tecnología para verlos las veces que sean, nunca será la misma emoción que esperar a que saliera en la televisión. Ojo: Se vale agregar las rolas que crees que nos faltaron al final de la nota.

Daft Punk – “One More Time”

La década comenzó con todo, aunque los que dominaban a nivel comercial eran las boy bands como Backstreet Boys o NSYNC, y artistas pop del tamaño de Britney Spears, Madonna, Robbie Williams y más. Por ahí en teníamos a los Red Hot Chili Peppers, Blink-182 y U2 regalándonos algunos hitazos y hasta Eminem reventaba todas las listas de popularidad con “The Real Slim Shady”.

Pero sin duda, uno de los videos más icónicos de los 2000 es “One More Time” de Daft Punk. Gracias al increíble Discovery, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo no solo se ganaron la atención de todo el mundo, también adoptaron los cascos de robot. El videoclip fue solo la probadita de toda una película animada, donde nos mostraban a la banda ficticia The Crescendolls y sus intergalácticas aventuras. Fue con esto donde muchos nos dimos cuenta de lo espectaculares que son este par.

Linkin Park – “In The End”

2001 también tuvo muchísimas joyitas. A lo largo de esos 365 días aparecieron videos espectaculares, como “You Rock My World” de Michael Jackson, “Chop Suey” de System of a Down y hasta Gorillaz se lanzaba a nivel mundial con “Clint Eastwood”. La verdad es que no nos podemos quejar, pues un montón de artistas de rock, pop, hip-hop y más se rifaron cuando se trataba de ganarse un lugar en MTV.

Un año antes, Linkin Park lanzó su álbum debut Hybryd Theory, y aunque nos presentaron grandes canciones como “Crawling” o “One Step Closer”, fue hasta el 2002 cuando se ganaron la atención de todos con “In The End”. El video de esta rolota nos mostraba a la banda tocando en un mundo postapocalíptico que hace referencia a la letra, y estamos seguros que muchos aún lo ven muuuy seguido.

The White Stripes – “Fell In Love With A Girl”

Para 2002 las cosas no cambiaron tanto, aunque ese mismo año apareció el “Aserejé” de Las Ketchup , pues tuvimos grandes videos. El ejemplo está en que ese año Coldplay se rifaba con “The Scientist”, Red Hot Chili Peppers nos dejaba con el ojo cuadrado con el videoclip de “By The Way” y por ahí, Avril Lavigne, Pink o No Doubt le echaban ganas para presentarnos historias bastante creativas.

A pesar de que todos ellos son increíbles, nada le gana a la maravilla animada que The White Stripes y Michel Gondry nos trajeron, “Fell In Love With A Girl”. Este par se junto para hacer magia, con un video hecho completamente con bloques de LEGO, que nos demostró que se podían crear cosas increíbles con lo más básico. ¿Ustedes se compraron el set que salió hace algunos meses?

OutKast – Hey Ya!

2003 tampoco se quedó atrás, pues varios artistas sacaron la artillería pesada para demostrar quién era el mero mero de los videos. Dido nos presentó “White Flag”, Audioslave se rifaba con “Like A Stone”, por ahí Evanescence le entraba a la batalla con “Bring Me To Life”, Beyoncé y Jay-Z estrenaban “Crazy In Love”, The White Stripes volvían con “Seven Nation Army” y 50 Cent hacía lo propio con “In Da Club”.

Y aunque había mil opciones dentro de MTV, siempre esperábamos prender el canal y encontrarnos con el video de “Hey Ya!” de OutKast. André 3000 y Big Boi ya llevaban años entregándonos grandes canciones y discos, pero lo que sucedió con esta rola no tiene nombre. Parodiando la legendaria presentación que The Beatles dio en el show de Ed Sullivan en 1964, el dúo pasó a la historia con esta idea tan espectacular.

Green Day – “Boulevard of Broken Dreams”

En este año tuvimos prácticamente de todo, Keane estrenando “Somewhere Only We Know” y “Everybodys’ Changing”, por ahí Interpol sacaba “Slow Hands”, Franz Ferdinand nos volaba la cabeza con el video de “Take Me Out” y su impresionante animación, Blink-182 se nos ponían románticos con “I Miss You” y Marilyn Manson, los Beastie Boys, Hoobastank y hasta Maroon 5 también sacaban la casta.

Pero en 2004, Green Day volvió a la cima del triunfo gracias al disco más político de toda su carrera, American Idiot. A través de esas rolas, la banda demostraba la furia y el coraje que sentían por cierto sector de la sociedad estadounidense. De acá rescatamos varios himnos, pero sin duda el video de “Boulevard of Broken Dreams” es el más recordad por muchos, pues Billie Joe, Mike y Tré nos demostraron que habían madurado.

Gorillaz – “Feel Good Inc.”

Íbamos a la mitad de la década y las cosas se empezaban a complicar a la hora de armar una lista de los mejores videos de esos años. 2005 no nos defraudó para nada, pues Madonna volvió a las listas de popularidad gracias a “Hung Up”, Rihanna debutaba, Shakira y Alejandro Sanz lanzaban una de las rolas más pegajosas de la historia, Gwen Stefani se ganaba a todos con “Hollaback Girl” y Depeche Mode, The Killers y My Chemical Romance no se quedaban atrás.

Todos ellos le echaron ganas para presentar grandes videoclips, pero el verdadero campeón es “Feel Good Inc.” de Gorillaz. Desde el 2001 ya sabíamos de qué estaba hecho este proyecto de Damon Albarn y Jamie Hewlett, y fue hasta Demon Days cuando realmente comenzaron a explotar por completo a los miembros de la banda animada. Una isla flotante, De La Soul y un verdadero rolón, ¿se puede pedir algo más?

My Chemical Romance – “Welcome To The Black Parade”

Creíamos que el 2006 se relajaría, pero la realidad distaba mucho de lo que veríamos. Snow Patrol nos sorprendía con “Chasing Cars”, Arctic Monkeys debutaba con “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, Placebo se ponía nostálgico en el video de “A Song To Say Goodbye”, Gnars Barkley nos volaba la cabeza gracias a “Crazy”y Gustavo Cerati nos demostraba que estaba más vivo que nunca con “Crimen”.

Pero los emos fueron los que dominaron este año, y su estandarte fue My Chemical Romance junto a “Welcome To The Black Parade”. Si en 2005 se consolidaron como una banda grande, el siguiente año la bomba explotó gracias a esta rola y por supuesto al video, donde veíamos el camino de un paciente desahuciado hacia la muerte por un desfile fúnebre. Sin duda, Gerard Way y compañía pusieron toda la carne al asador en esta historia.

Amy Winehouse – “Back To Black”

2007 fue un excelente año para los videos musicales, pues como siempre, hubo para todos los gustos. Desde aquellos que las latía más el pop con Alicia Keys o Rihanna y sus hitazos “No One” o “Umbrella”, MIKA también demostraba el enorme talento que tiene, hasta guitarrazos más sólidos, pues Foo Fighters, Linkin Park, Fall Out Boy, Deftones, 30 Seconds To Mars y Yellowcard sacaron videos espectaculares.

En aquel año, Amy Winehouse se volvió mundialmente conocida gracias a su espectacular disco, Back To Black. Ya había estrenado un par de sencillos espectaculares como “Rehab” y “You Know I’m Not Good”, pero fue con la rola que le da nombre al álbum que nos demostró lo increíble que era. Una excelente canción de desamor y la idea de enterrar una relación fueron elementos suficientes para que este video se convirtiera en el mejor del 2007.

M.I.A. – “Paper Planes”

La década poco a poco terminaba, y eso no significaba que los artistas o bandas iban a dejar de lado los videos musicales. Por ahí aparecían dos mujeres que la romperían durante todo eso tiempo y por los próximos años, Lady Gaga, Katy Perry, Duffy, Taylor Swift, Adele, aunque también The Killers volvía a la cima del éxito con “Human” y Coldplay hacia exactamente lo mismo con “Viva La Vida”.

Pero si hubo una rola que marcó por completo el 2008, esa fue “Paper Planes” de M.I.A. La cantante británica había llamado la atención con su álbum debut, pero fue con Kala que conoció la verdadera fama cuando estrenó este sencillo y el video, el cual no pretendía mas que mostrar la verdadera esencia de la artista y divertirse, y eso es justo lo que vemos en el videoclip. ¿Ustedes no le suben a todo el volumen cuando suena este hitazo?

Muse – “Uprising”

Para cerrar con broche de oro, el 2009 concluyó con grandiosos videoclips. Matt and Kim bajita la mano nos sorprendía con “Lessons Learned”, Depeche Mode lanzaba el impactante video de “Wrong”, Eminem se apuntaba otro hit con “We Made You”, Lady Gaga se consolidaba como una estrella pop con “Paparazzi” y “Bad Romance”, y Green Day volvía con todo con “21 Guns”, desde pop hasta rock y más hubo en este año.

Aunque ya habíamos escuchado grandes joyas de Muse, como el Showbiz, Origin of ASymmetry, Absolution y hasta Black Holes and Revelations, el verdadero salto al mainstream lo dieron con su quinto álbum de estudio, The Resistance. Y el primer sencillo de este disco, “Uprising” era el balance perfecto entre la banda que muchos aman y el camino hacia lo comercial. Fueron suficientes las explosiones, el caos, la banda en miniatura y un osito de peluche amenazante para que el mundo terminara por conocerlos.