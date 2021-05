‘1971: The Year That Music Changed Everything’: El impacto de la música 50 años después

El año de 1971 fue uno de los años en donde la humanidad vivió una transición importante luego de presenciar algunos hechos históricos tales como la llegada del hombre a la luna, el terrible caso de Charles Manson, la entrada al poder del presidente estadounidense Richard Nixon, la separación de los Beatles, entre muchos otros sucesos más que quedaron marcados en la historia.

Hablando del aspecto musical, no cabe duda que el año de 1971 fue ese donde varios artistas, hoy considerados leyendas y pilares de diversos géneros, no sólo se moldearon a través de los acontecimientos sociales de ese entonces. También, utilizaron su música para inspirar esperanza y cambio sobre la cultura que les rodeaba, así como en las generaciones de músicos que siguieron sus pasos.

‘1971: The Year That Music Changed Everything’ explora a grandes exponentes de la música de ese año

Eso es lo que nos demuestra la docuserie ‘1971: The Year That Music Changed Everything’, que este 21 de mayo llegó a la plataforma de Apple TV+ y en donde el productor británico James Gay-Rees, en conjunto con el cineasta Asif Kapadia (conocido por los documentales de Maradona y Amy Winehouse) y la productora Danielle Peck, proyectan la estrecha relación entre la música y la sociedad en dicho año.

Basada en el libro ‘1971 – Never a Dull Moment: Rock’s Golden Year’, del periodista David Hepworth, la docuserie de Gay-Rees y compañía explora a varios artistas y canciones que le dieron forma al año de 1971, tales como Marvin Gaye, John Lennon, George Harrison, Jim Morrison, The Who, David Bowie, Tina Turner, entre muchos otros más.

Pero este proyecto no es un documental de música como a los que estamos acostumbrados, pues muy al estilo de James Gay-Rees y Asif Kapadia, ‘1971: The Year That Music Changed Everything’ cuenta con material de archivo nunca antes visto, así como miradas tras bastidores y testimonios de periodistas que ayudan a comprender mejor el contexto de los hechos presentdos en los ocho episodios que conforman esta serie.

“No queríamos hacer un clásico documental de música, ya sabes, con gente sentada mezclando discos y hablando de cuando salieron. Queríamos echar un vistazo a través de la sociedad porque fue un año de mucha transición”, mencionó James Gay-Rees en una entrevista que tuvimos, donde detalló más sobre el proceso de la docuserie.

Muestra varios puntos de vista de lo que ocurría en el año de 1971, siempre enfocadas en la música

De acuerdo con el productor, el libro de David Hepworth sirvió como inicio gracias a que contiene una especie de cronología con todas las canciones que lanzaron música en ese año. Al ubicar los más sobresalientes de ahí o las canciones que causaron más impacto, él y su equipo se dieron a la tarea de planear cómo y de qué manera abordarían los temas en cada episodio.

“Claramente había una clara interacción entre la música y la sociedad, entonces ¿cómo podíamos retratar esto de una forma interesante para la audiencia que nunca había visto algo así antes”, menciona el productor. “Porque algunos tuvieron una reacción diferente a finales de los años 60. Algunos corrieron y tomaron drogas, y otros tomaron los discos. Quisimos encapsular eso, ver todo desde diferentes perspectivas y puntos de vista”.

Al presentar material de archivo inédito, sobre todo de artistas de gran relevancia como The Rolling Stones, David Bowie, John Lennon, o al relatar eventos importantes como la tragedia de Altamont, por ejemplo, el equipo de esta docuserie se embarcó en la tarea de investigar, documentar e incluso convencer a allegados a dichos artistas que participaran en el proyecto que sería como ningún otro.

“Fue una cosa muy ambiciosa de hacer porque esto dio acceso a bandas que son iconos de la música como The Beatles y David Bowie. Teníamos que pasar mucho tiempo convenciendo a la gente de que se involucrara en el proyecto y que éste iba a funcionar porque sería diferente”, afirma James Gay-Rees, dando el crédito al gran trabajo que realizó su equipo y que dio contexto a este ambicioso proyecto.

Sucesos y canciones que 50 años después nos ayudan a entender mejor el pasado y presente de la sociedad y la música

Por su parte, Asif Kapadia –cuyo toque personal podemos ver a través de la narrativa de los episodios, con imágenes que relatan el tema que está hablando– menciona la importancia de que muchas canciones lanzadas en 1971 sigan siendo relevantes en la actualidad. Y es que para el cineasta, en estos días pasa algo similar a lo que ocurría en 1971.

“A veces las cosas pasan mientras estás haciendo una película o una serie, cuando el mundo se pone en sintonía con tu proyecto no hay manera de escapar, todo lo que hagas va a visualizar eso. Y eso es precisamente de lo que este show habla, de lo que ocurría en ese entonces”, indica el cineasta y ganador del Óscar por el documental ‘Amy’, sobre la cantante Amy Winehouse.

“La brutalidad policiaca aún ocurre en la actualidad, por ejemplo”, dice al hablar sobre el ‘Black Lives Matter’, movimiento que hace meses provocó la salida de canciones sobre el tema y que podría ser similar a lo que ocurrió con John Lennon e “Imagine” en 1971, donde el fundador de The Beatles hizo un llamado a la paz.

Aunque ‘1971: The Year That Music Changed Everything’ no cuenta con un orden cronológico como tal, es interesante ver cómo en sólo ocho capítulos y a través de perspectivas tanto de artistas y de lo que sonaba en ese año, el equipo de James Gay-Rees logra abordar los aspectos más importantes ocurridos en 1971, mostrando la relación cercana y no tan conocida de la música y la sociedad de hace 50 años.