Puro temazo: 25 canciones geniales que te prepararán para el Pa’l Norte 2021

Ahora sí, como se dice por ahí, “ya se armó la carnita asada”… Los próximos 12 y 13 de noviembre, el Tecate Pa’l Norte regresará de manera presencial para que volvamos a disfrutar de la música en vivo, esto junto a grandes artistas de todos los estilos y de diversas partes del mundo.

Y no lo nieguen porque lo sabemos: ya nos hacía falta volver a este tremenda fiesta, a este festival que es uno de los más importantes en México. Una vez más, los organizadores tiraron la casa por la ventana y para la edición 2021, reunieron a un cartel repleto de talento que sin duda, nos hará pasar un fin de semana inolvidable.

Pues a calentar motores rumbo al show… Aquí armamos una lista de 25 canciones para que se preparen en el camino al Pa’l Norte.

Foo Fighters, Tame Impala y los nombres internacionales que la romperán

Foo Fighters es uno de los actos que vendrá con la pila a tope para hacernos vibrar con canciones de su más reciente disco, Medicine At Midnight, así como con algunos de sus clásicos. Prepárense para corear grandes temas como “Best Of Your”. Otro de lo headliners que vienen con material bajo el brazo es Tame Impala, el proyecto de Kevin Parker que por fin nos mostrará en vivo su último álbum The Slow Rush.

El combo de grandes nombres internacionales lo completan Foster The People, Chet Faker, The Kooks, Boy Pablo y The Whitest Boy Alive, que vendrán a ponerle mucha alma y talento a la tarima del Pa’l Norte. Acá algunas de las rolas imperdibles de estos grupos.

1. Foo Fighters – Best Of You

2. Tame Impala – Patience

3. Chet Faker – Gold

4. The Kooks – Always Where I Need To Be

5. Boy Pablo – Losing You

6. The Whitest Boy Alive – 1517

7. Foster The People – Imagination

Talento sudamericano a la orden para el Pa’l Norte y un ícono mexicano

Desde el cono sur del continente americano, Tecate Pa’l Norte se prepara para recibir a algunas grandes bandas y artistas de aquellos lares. La fanaticada se pondrá a bailar con lo mejor del ska de la mano de uno de nuestros grupos argentino favoritos: Los Auténticos Decadentes.

Y ya que andamos por ahí, otra icónica agrupación de ese país como lo son los Babasónicos nos pondrán a cantar seguro con varias de esas rolas que los han convertido en ídolos del rock latino. ¿Quieren más? Mon Laferte y Juanes completan parte del combo sudamericano que llega al evento. Se presentarán de manera individual, pero en una de esas los veremos compartir el escenario para interpretar su colaboración “Amárrame”… todo puede suceder.

Para ponernos bien románticos, también tendremos a Alejandro Fernández, quien seguro le pondrá emotividad al festival con esas canciones que que todo buen mexa conocer a la perfección.

8. Los Auténticos Decadentes – La guitarra

9. Babasónicos – Irresponsables

10. Mon Laferte y Juanes – Amárreme

11. Alejandro Fernández – Me dediqué a perderte

La escena mexicana alternativa y del rock se une

Por supuesto, la escena nacional alternativa y del rock se hará presente en Pa’l Norte con bandas y artistas tanto actuales como otros que ya tiene recorrido en la industria. Aprovechando la localía en la región norteña de México, División Minúscula, Kinky, Chetes y Enjambre harán suyo el escenario.

Otros artistas nacionales que le pondrán sazón al festival son Ely Guerra, Technicolor Fabrics, Hello Seahorse y DLD, que siempre son garantía de buen show a donde sea que vayan. Y si se trata de sangre nueva, Caloncho, Sabino y Ed Maverick estarán presenten para seguir mostrando por qué son de los artistas más reconocidos en la escena actual.

12. Chetes – Completamente

13. División Minúscula – Sismo

14. Ely Guerra – Ojos claros, labios rosas

15. Enjambre – Manía cardiaca

16. Kinky – ¿A dónde van los muertos?

17. Technicolor Fabrics – Tiernos

18. DLD – Arsénico

19. Sabino – Guapa

20. Ed Maverick ft. Muelas de Gallo – niño

21. Caloncho – Magento

22. Hello Seahorse! – Bestia

La fiesta se prenderá con algo de música electrónica

Como dijimos, Pa’l Norte es un show en la que habrá música para todos los gustos y la fiesta no podía estar completa sin algunos de los mejores exponentes de la música electrónica mundial. Así que agárrense porque los beats estarán a la orden del festival con enormes nombres como Galantis, Claptone y Purple Disco Machine.

23. Galantis – Runaway (U & I)

24. Claptone – Animal

25. Purple Disco Machine – Body Funk