La capital mexa se prepara para recibir una fiesta de la música electrónica imperdible, con uno de los actos de la escena internacional más destacados del momento encabezando todo. Así que es momento de repasar tres razones para no perderte a Tale of Us en el Afterlife CDMX 2023.

Matteo Milleri y Carmine Conte de Tale of Us. Foto: Getty.

Afterlife CDMX 2023 está a la vuelta de la esquina

La verdad es que la escena de la música electrónica está cada vez más recia en México. Y sí, la CDMX es una de las ciudades donde más se concentra la fanaticada. Cada vez hay más artistas emergiendo para impulsar la música electrónica, algunos venues se han establecido y diversos eventos ven aquí una buena oportunidad para traernos a grandes talentos internacionales.

Afterlife, la iniciativa de los italianos Tale of Us, es una de esas fiestas. La próxima edición, programada para llevarse a cabo los días 6 y 7 de mayo, traerá a diferentes actos al Parque Bicentenario para llevarnos a través de una experiencia prometedora que los amantes de la electrónica no olvidarán.

¿Ya tienen sus boletos? ¿Ya saben cómo está la onda con el festival? Acá les decimos los precios y todo lo que deben saber, porque sin duda Tale of Us en el Afterlife CDMX 2023 será uno de los momentos musicales más interesantes del año.

Line-up del Afterlife 2023. Foto: Afterlife.

3 razones por las que debes ver a Tale of Us en el Afterlife CDMX 2023

Doble dosis de Tale of Us en el Afterlife CDMX

Los que sean fans ya de rato, lo saben bien. Pero para quienes no, les decimos que ver a Tale of Us en el Afterlife CDMX 2023 será una experiencia única no solo en el sentido de que veremos al dúo conformado por Matteo Milleri y Carmine Conte encabezando ambos días del festival.

Además de que seguro armarán un set impresionante, hay que destacar que tanto Matteo como Carmine tendrán un par de shows especiales por separado en el festival. El sábado 6 de mayo, Milleri se presentará bajo su pseudónimo ANYMA, mientras que Conte hará lo propio bajo la identidad MRAK al día siguiente.

Entonces, sí: tendremos a Tale of Us tanto juntos como separados con unos performances que los fanáticos de hueso colorado y lo recién iniciados van a gozar en grande.

Tale of Us en Coachella 2023. Foto: Getty.

Los visuales de Tale of Us son una verdadera locura

Ver a Tale of Us en vivo es una experiencia única. No por nada han sido catalogados entre los 100 mejores DJs alternativos del mundo, como lo hizo en su momento la DJ Mag en 2018. Y el show que están presentando ahora mismo, es una verdadera locura.

La parte visual de Afterlife y del dúo italiano en este momento es muy especial, girando en torno a los conceptos de la humanidad, la naturaleza y la tecnología. Y es en ese contexto donde se nos presentan visuales como esta parte denominada “The Rise of Adam” o al personaje de Eva Zero.

Mientras Adam representa la naturaleza, Eva Zero es una cyborg/androide que representa la trascendencia de lo humano a lo tecnológico. El concepto al fin de cuentas es para que lo interpretes según tus propios términos, pero algunos análisis –de gente más clavada– ven en esta puesta en escena la idea de que la naturaleza, el humano y la tecnología pueden convivir en armonía.

El artista detrás del concepto visual y la apariencia de estos personajes es Alessio De Vecchi. Él incluso tiene a la venta los visuales de los conciertos como NFTs (aquí los encuentras para ofertar). Te dejamos un video del reciente Afterlife en Tulum, que te servirá como una prueba de por qué el show de Tale of Us en Afterlife CDMX será una maravilla musical y visual.

Son de los máximos exponentes del melodic techno

La música electrónica, como cualquier género, está sujeto a las tendencias de la industria. Y así como el disco-house, el EDM Trap, el dubstep y otros géneros han tenido su auge en diferentes momentos, hoy en el panorama de la electrónica ve en el melodic techno a uno de los estilos que predomina la escena.

Algunos consideran que el melodic techno empezó su avance hacia el mainstream a inicios de la década del 2010. Y justamente tuvo uno de sus epicentros en Italia, donde proyectos como Agents of Time, Mind Against y los propios Tale of Us pronto se convirtieron en los padres del género.

¿Quiénes son los amos absolutos del estilo entonces? Eso dependerá de cada quien y las cuestiones de los gustos que resultan subjetivas (e innecesarias) en estos casos. Pero de algo podemos estar seguros: con más de una década de existencia, Tale of Us es uno de los referentes no solo del melodic techno, sino de la electrónica actual.

No por nada, han hecho de Afterlife su marca registrada; una de las fuertes e influyentes en la escena mundial. Entonces, ver a Tale of Us en el Afterlife CDMX 2023 será encontrarse ante unas leyendas absolutas de la música electrónica.

Tale of Us en Coachella 2023. Foto: Getty