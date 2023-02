Cuando se habla de rock psicodélico, lo más probable es que varios piensen de inmediato en algunas bandas o exponentes de antaño, de allá de las épocas de los 60 y 70. Pero aunque muchos no lo crean, este estilo sigue vigente gracias a algunos proyectos musicales que lo han renovado de gran manera. ¿La prueba? Estas 5 bandas de rock psicodélico que debes escuchar sí o sí.

Los australianos Babe Rainbow forman parte de nuestra lista de bandas de rock psicodélico que debes escuchar. Foto: Getty.

5 bandas de rock psicodélico actuales que debes escuchar

Psychedelic Porn Crumpets es una de las bandas de rock psicodélico de lo mejor del momento

Australia tiene una escena de psicodélica que podríamos decir que es de lo mejor del mundo. Tal vez los nombres más conocidos en ese sentido sean Tame Impala desde corte más pop, o King Gizzard and The Lizard Wizard para los de toque más rockero… Pero detrás de ellos, tenemos a otras grandes bandas como los Psychedelic Porn Crumpets.

La banda se formó por ahí del 2014 y desde entonces, se ha convertido en una de las joyas australianas de la escena en un ambiente más underground. Sin embargo, es justo decir que ya tienen un buen público a nivel mundial, tanto que incluso han venido a México a tocar como lo hicieron en el 2022.

Sus discos High Visceral (dividido en dos partes), And Now for the Whatchamacallit, Shyga! The Sunlight Mound y Night Gnomes, son la prueba de la versatilidad que tienen como una de las bandas de rock psicodélico más interesantes del momento. Aquí abajo una rolita para que los calen.

Creemos firmemente que los Psychedelic Porn Crumpets son una de esas bandas de rock psicodélico que merece más reconocimiento. La neta son bastante rifados y como que ya hace falta verlos más seguido por estos lares.

Pyschedelic Porn Crumpets tocando en vivo. Foto: Getty.

Tempesst es una banda que balancea perfecto el rock psicodélico con el indie y el pop retro

¿La perfecta combinación de rock psicodélico con indie rock británico? Combinación interesantes, sin duda… Y es justo decir que Tempesst es una de las agrupaciones que mejor ejecuta esta amalgama de estilos.

Además, un detalle que hace muy especial a este grupo es que son amantes de la vibra retro. Su disco Must Be a Dream del 2020, que precisamente nos demuestra la calidad de producción que manejan, es una joya que injustamente no ha hecho mucho ruido. Pero no duden que vale la pena echarle oído.

Es un ‘pop rock retro psicodélico’ del que van a quedar encantados. Por eso y más, estos australianos radicados en Inglaterra tienen un lugar en nuestra lista de bandas de rock psicodélico imperdibles. Acá abajo una canción para que le entren sin miedo.

Babe Rainbow es una de las bandas de rock psicodélico más retro que jamás escucharás

A la hora de hablar de bandas de rock psicodélico, seguramente Babe Rainbow será ese proyecto que más le guste a aquellos nostálgicos de los 60 y los 70. Y es que de verdad, parece que estos musicazos salieron directamente de esas épocas.

Formados en 2014, los oriundos de Nueva Gales del Sur han lanzado un total de cinco discos (uno cada año desde el 2017), convirtiéndose en una de las bandas más queridas de la escena psicodélica de Australia. Retomando lo de su vibra retro, lo que sorprende muchísimo es que esto lo implementan no solo en su música, sino en el concepto visual de sus videos, estética y más.

Angus Dowling de The Babe Rainbow. Foto: Getty.

Posiblemente algunos ya los conozcan un poco más, pero si no, estamos seguros que The Babe Rainbow es una de las bandas de rock psicodélico que van a amar desde la primera escucha. Y si no nos creen, compruébenlo con esta rolota genial titulada “Monkey Disco”.

Vuelveteloca es rock psicodélico chileno de calidad

También en Latinoamérica tenemos rock psicodélico de calidad. Y la prueba está en el trabajo que increíble que ha realizado Vuelveteloca, un proyecto musical chileno liderado por Tomás Olivos y Marcos de Iruarrizaga.

Si quieren echarse un buen disco, les recomendamos mucho el álbum Contra que esta bandota lanzó en el 2020; su rola “Un millón de años” es una track macizo que nos demuestra no solo que es una de las bandas de rock psicodélico más cool de la América Latina, sino que su influencia del stoner es muy notoria, impulsando un género musical que tal vez no es muy explorado por acá.

All Them Witches tiene una vibra oscura psicodélica inquietantemente hipnotizante

Debemos decir que aunque ya llevan un buen rato como banda, All Them Witches es otra de esas bandas de rock psicodélico que merece mucho más reconocimiento del que ya tiene. Vaya proyecto poderoso.

Lo que nos encanta de esta bandota es que más allá del rock psicodélico en sí, su estilo también rescata mucho del blues, del stoner rock, garage rock, del doom metal y hasta el extremo más metalero del grunge. Es como si Alice In Chains y Black Sabbath tuvieran un hijo (por decirlo de alguna manera, jeje).

Michael Parks Jr. de All Them Witches. Foto: Getty

El disco infaltable de estos rifados es el Dying Surfer Meets His Maker del 2015, catalogado como uno de sus mejores trabajos desde que iniciaron su carrera en el 2012. Pero en realidad, cada uno de sus discos vale muchísimo la pena.

All Them Witches es una de las bandas de rock psicodélico más versátiles en ese sentido, así que sin duda es una de las imperdibles de los últimos tiempos. Échense una rolita bien densa de ellos por acá para que le entren a su trabajo si no los habían escuchado antes. Ya hace falta verlo en México luego de su participación en el Vive Latino 2022.

Pues ahí les dejamos nuestras recomendaciones de bandas de rock psicodélico para que renueven sus playlists. Nos cuentan cuál es su preferida y si les gustaría recomendarnos alguna más. Ahora sí, nomás queda disfrutar de estas bandototas.