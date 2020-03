Un 12 de marzo pero de 1969 nació uno de los músicos más importantes de la década de los 90, pieza fundamental para conformar el sonido del popular brit pop. Por supuesto que hablamos del gran Graham Coxon, que con Blur se comió al mundo gracias al enorme talento que tenían y componiendo de paso algunos de los más grandes himnos de la época.

Coxon es un verdadero crack a la hora de colgarse una guitarra, pues además de ser muy talentoso y prodigio, fue uno de los primeros guitarristas de aquellos años en utilizar los pedales de efectos para darle otro sonido a su lira, más allá de simplemente usarlos para adornar u ocultar su poca habilidad.

Y es que los halagos no son nada más de nuestra parte, pues músicos que crecieron a la par como Jonny Greenwood lo han elogiado. Es más, hasta el mismísimo Noel Gallagher –que era su archirrival– dijo que Graham era el mejor guitarrista de su generación (ay no más, ¿cómo les quedó el ojo?). Tras el rompimiento con Blur a principios del nuevo siglo,

Graham decidió tomar en serio su carrera solista, sacando hasta el momento ocho discos de estudio y tomando la responsabilidad de cantar en sus rolas y conciertos. Y no solo eso, pues además de todos los álbumes que ha sacado, cada uno con un toque diferente, ha trabajado componiendo la música original para algunas de las series adolescentes más importantes de los últimos años como The End Of The F***ing World y la más reciente,I Am Not Okay With This.

Para celebrarlo como se merece y recordando el enorme talento que tiene este gran música, por acá te dejamos algunas canciones para que recuerdes que más allá de ser uno de los miembros de Blur, dentro de él en realidad se esconde un verdadero héroe de la guitarra –sin tener el look de rockstar–:

“Freakin’ Out”

Por ahí de 2004, Graham sacó uno de sus mejores discos en solitario, Happiness in Magazines. Y en él venía la frenética “Freakin’ Out”, que nos demostró que también podía jugar con otra clase de guitarrazos, más densos, crudos y que solamente necesitaba conectar su guitarra a un amplificador Marshall para componerlos. La letra no tiene pretenciones, así como la canción, puro punk rock melódico que esperaríamos que él tocaría y la verdad es que le queda a la perfección.

“You’re So Great”

Sí, sabemos que esta rola pertenece a la discografía de Blur, para ser más específicos del álbum homónimo. Sin embargo no podíamos dejar fuera esta joyita, donde Coxon después de mucho tiempo dedicado a la composición musical, decide tomar las riendas y grabar esta canción acústica lo-fi. Una rola donde podemos sentir melancolía, felicidad, tristeza, todo en cuestión de segundos mientras él canta temeroso sobre lo maravilloso que es tener a alguien incondicional en los momentos más oscuros de la vida.

“Walking All Day”

Pasando al trabajo que hizo para The End Of The F***ing World tenemos la rola con la que muchos –nos incluimos– esta serie. Es una balada folk que resume la esencia de esta caótica historia de amor adolescente, con tan solo una guitarra acústica, algunos arreglos con el slide y unos coros sutiles, Graham Coxon nos narra (porque no canta) una letra romántica pero con ese toque de cinismo y humor negro que tanto lo caracteriza, básicamente dice que haría prácticamente lo que fuera –como caminar todo el día– para pasar tiempo junto a quien más quiere.

“Falling”

Aunque le encanta tocar riffs potentes, llenos de distorsión y kilos de efectos, Graham Coxon sabe cómo equilibrarlo con temas mucho más tranquilos e íntimos. Y lo demostró con “Falling”, una rola que no salió en algunos de sus discos de estudio, pero que tiene un significado muy especial pues fue compuesta por su amigo Luke Daniel, quien murió en 2016. Como tributo para él decidió estrenar esta canción lenta en la que podemos escuchar al músico cantándonos al oído sobre la soledad y la depresión, con tan solo una guitarra y algunas percusiones que lo acompañan. Una oda a la nostalgia.

“Spectacular”

Esta sin problemas podría ser la canción ideal para definir a Graham Coxon. Un riff completamente rockero y con una técnica bastante peculiar que nos abre el panorama musical a una rola en la que el músico se divierte, puede que esta canción se sale por completo del molde y deja de lado ese sonido por el que lo conocimos con Blur. Si quieres entrarle a su carrera solista esta es la rola ideal.