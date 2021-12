5 razones por las que queremos escuchar ‘Churches’, el nuevo disco de LP

Por más increíble que parezca y aunque muchos no lo crean, se nos está terminando el 2021, pero eso no quiere decir que no tendremos música increíble para cerrar con broche de oro el año. De hecho, varios artistas se guardaron un montón de sorpresas para las últimas semanas para ponerle buenas rolas a la Navidad y Año Nuevo. Tal es el caso de LP, quien después de un buen rato de silencio y tras mucha expectativa, volverá con un nuevo material discográfico que promete y mucho.

Sin duda, el nombre de Laura Pergolizzi reventó en todo el mundo desde hace ya varios años. Luego de componer canciones para un montón de artistas famosos como los Backstreet Boys, Cher, Rihanna, Christina Aguilera, Leona Lewis y más, y tras lanzar varios discos como solista, esta cantautora norteamericana logró brillar por su propia cuenta desde 2015 gracias a éxitos como “Lost On You”, “When We’re High” y “Other People”. Claro, solo por mencionar algunos de sus hits.

Sin duda, el nombre de LP es bastante grande dentro de la industria

A partir de 2019, LP la rompió en todos los escenarios que pisó alrededor del mundo –incluido México–, pues verla en vivo es algo que tienes que vivir al menos una vez en la vida. La vibra por parte de los miles de fans que tiene, se siente en cada una de sus presentaciones. Y si a eso le sumamos que ella se luce por completo cantando, tocando y hasta chiflando, acompañada de una gran banda y esas rolas que vuelven como loco al público, todo esto hace que sus shows sean increíbles.

Como este 3 de diciembre por fin escucharemos Churches, el sexto material discográfico en la carrera de Laura Pergolizzi, queremos darles unas buenas razones por las cuales no pueden perdérselo. Algunas quizá les parezcan obvias y otras probablemente no, pero lo importante es que no tienen qué dejar pasar este álbum que seguramente sonará durísimo en la radio y por todos lados. Cabe aclarar que todos estos motivos no llevan un orden específico, ¿están listos? Ahí vamos.

Ya pasó un buen rato desde que lanzó su más reciente disco

Sí, quizá esto no les suene como una razón tan fuerte, pero ya llovió desde que LP estrenó un disco nuevecito. En 2018 nos presentó Heart to Mouth y por supuesto que dejó la vara muy alta para lo que vendría después, pero a pesar de que ha lanzado un par de rolas todo este tiempo –que han calmado nuestras ansias y las de sus seguidores–, pero la verdad es que ya tenemos ganas de escuchar las canciones que ha compuesto a lo largo de casi tres años de trabajo. Ya casi, ya casi.

Retrasó el lanzamiento de este álbum… y nos dejó esperando

Sabemos que las cosas con el COVID-19 se pusieron tensas por todos lados, y por supuesto que también afectó a la industria musical, hasta los lanzamientos de discos. En el caso de LP, inicialmente esperábamos que Churches llegara a plataformas digitales y en formato físico para el 8 de octubre de 2021. Sin embargo, por razones que desconocemos, la cantautora decidió mover la fecha de estreno hasta el 2 de diciembre de este mismo año. Sí, lo pospuso dos meses, pero habrá que escuchar por qué lo hizo, ¿no creen?

Los sencillos suenan muy bien

A pesar de que este nuevo material discográfico se retrasó, LP no nos dejó con los oídos vacíos. A lo largo de estos últimos meses, la estrella ha presentado varios sencillos interesantes como “One Last Time”, “Goodbye”, “Fighter” –en colaboración con el músico y productor kazajo, Imanbek– y claro, “Angels”. Esto solamente causó una enorme expectativa, porque cada una de estas canciones son muy distintas entre sí y nos da una pista de lo que nos presentará en Churches.

‘Churches’ será un disco rico en sonido

Regresando un poco al punto anterior, LP ha demostrado que ha crecido a pasos agigantados como cantante, compositora y artista en general. Esto se puede ver muy bien en cada uno de los álbumes que ha estrenado hasta la fecha, en los que podemos escuchar su gran evolución y al parecer, llegará al siguiente nivel con Churches. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque los sencillos lo confirman y ella misma ha declarado que en este disco habrá un poco de todo y por supuesto que eso nos emociona y mucho.

Luego de verla en vivo, nos quedamos con ganas de más

Desde que se anunció que LP sería una de las artistas que estarían en la edición 2021 del Corona Capital, teníamos claro que abarrotaría el escenario en el que se presentaría. Sin embargo, lo que sucedió con ella el 20 de noviembre en el escenario Doritos del festival, simplemente nos puso la piel chinita con su presentación (POR ACÁ pueden checar la reseña de su show). Durante su set tocó sus hits y rolas de su nuevo disco, pero estamos de acuerdo en que nos dejó con ganas de ir corriendo a darle play a Churches.