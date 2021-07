“Quizá fue The Stone Roses y Motörhead lo que nos trajo aquí”: Una entrevista con Inhaler

Tras varios años juntos y con un camino apenas recorrido, pero lleno de satisfacciones, ha sido este año en el que Inhaler, la banda conformada por Elijah Hewson en la voz, Robert Keating en el bajo, Ryan McMahon en la batería y Josh Jenkinson en la guitarra principal, ha lanzado su disco debut ‘It Won’t Always Be Like This’.

La llegada de este álbum sin duda marca una etapa especial para Elijah y compañía, quienes a pesar de ser una banda emergente han conseguido enamorar al público de Irlanda y de todo el mundo. Es por es que nos sentamos a platicar con la agrupación sobre sus influencias musicales, su experiencia en la pandemia y otros detalles dentro de su primer disco.

Inhaler llega con su primera placa discográfica ‘It Won’t Always Be Like This’

Inhaler nació formalmente en el año 2015 con la alineación ya mencionada. Todo comenzó con cuatro jóvenes que se conocieron en la escuela y gracias a gustos en común por bandas como los Stone Roses y Motörhead, las cuales los llevaron a seguir un sueño en donde todos tenían en común su amor por la música.

“No estoy seguro cuándo fue el momento en el que decidimos que queríamos estar en una banda, pero creo que todos siempre sentimos que hacer música era la cosa que queríamos hacer y eso fue lo que nos unió. No sabíamos que terminaríamos en una banda, pero aquí estamos”, nos cuenta Elijah Hewson, el líder de la agrupación.

Que los pone en la cima de las bandas emergentes más importantes del momento

Aunque apenas llevan unos años activos, Inhaler es una de las bandas emergentes más importantes y prometedoras de la industria musical actual. Algo que han logrado siguiendo el ejemplo de otras bandas como Blossoms, con quienes Elijah y compañía se identifican mucho en el camino recorrido al reconocimiento mundial.

“Comparándonos con muchas de las otras bandas ha sido muy explosivo y hemos emergido rápidamente y de manera fácil. Pero también ha sido muy lento encontrar escenarios comparando con muchas otras bandas”, afirma Josh Jenkinson al hablar sobre las dificultades a las que se han enfrentado al comenzar su sueño en la música.

Elijah y compañía le deben todo a su pasión por la música (y el apoyo de sus padres)

Si bien el camino recorrido por Elijah, Josh, Robert y Ryan ha sido con base en su talento y esfuerzo, los jóvenes originarios de Dublin también le deben parte de su éxito al apoyo de sus familias, quienes aceptaron que los cuatro dejaran la escuela y se encaminaran en este proyecto musical para el cual nacieron.

“Sinceramente no tengo idea de lo que estaría haciendo, probablemente estaría recolectando contenedores. Mi vida siempre ha involucrado música de alguna forma u otra, no sé qué más estaría haciendo, de verdad”, nos dice Ryan McMahon sobre lo que hubieran estudiado en caso de que sus padres les hubieran negado la oportunidad de convertirse en músicos.

Su primer disco de estudio tiene lecciones aprendidas en la pandemia de COVID-19

Este año y luego de varios retrasos por la pandemia, Inhaler nos presentó ‘It Won’t Always Be Like This’, su primer álbum de estudio en el que a través de 11 canciones nos hablan sobre amor, corazones rotos y otras eventualidades que uno vive cuando es joven y está en esa etapa en la que se convierte en un adulto.

“Creo que para los jóvenes la transición entre ser un adolescente y ser un adulto es bastante seria… Pero puede ser desafiante mentalmente y especialmente durante el confinamiento, donde se siente como si te hubieran quitado la juventud”, dice Elijah sobre canciones como “Cheer Up Baby”, la cual dedicaron a sus fans luego de encontrarle un significado diferente durante la situación con el COVID-19.

“Cuando se trató de nombrar el álbum nos pareció que era un título muy destacado que sobresalía de nosotros y parecía encajar en la época en la que vivíamos. Y creo que eso siempre que quedará en el disco de una forma u otra”, dice Ryan sobre McMahon sobre el título del álbum debut el cual incluye canciones escritas durante la pandemia.

“El título en sí simplemente significa que las cosas no siempre serán las mismas y, especialmente en este momento. El futuro parece tan poco claro y no está escrito… vamos a reírnos mientras podamos. Disfruta siendo joven, no sabes dónde vas a estar en cinco años”, reafirma el mismo Elijah sobre el título de su primer disco.

Y que es una carta dirigida a sus fans

Con claras influencias de bandas como The Strokes, The 1975, Joy Division, The Cure y otros más, Inhaler llega con una gran carta de presentación musical. Una que con suerte los dejará volver a los escenarios del mundo, después de mucho tiempo, en la ‘nueva normalidad’ que la humanidad vive aún con el COVID-19 presente en nuestras vidas.

“Estamos emocionados de ver a nuestros fans otra vez, pues ellos son la razón, o una de las principales razones, por las que somos una banda. Ellos nos han dado muchas razones para hacer este disco en primer lugar y reavivan nuestro amor por este trabajo cada día, así que no podemos esperar para verlos”, indican los jóvenes.

¡Chequen la entrevista completa con Inhaler!

Ya fuera de sus bandas favoritas o las canciones más emblemáticas en su primer corte musical, Inhaler es una banda independiente que parece tener todo bien planeado.

Acá les dejamos la charla completa que tuvimos con Elijah, Robert, Ryan y Josh sobre ‘It Won’t Always Be Like This’, sus influencias musicales, las bandas con las que les gustaría tocar algún día y hasta el recuerdo que tienen de su primera visita a México en el 2019. ¡Pasen a checarla!