Cuando andamos pasando por una ruptura amorosa, siempre recurrimos a un montón de cosas para olvidar que traemos el corazón roto, sobre todo si te pusieron el cuerno o te cambiaron por alguien más. Algunos de plano aplican la de “clavo saca otro clavo” que no les recomendamos , pero la mayoría deciden hacer las cosas que les gustan para superar ese trago amargo, entre ellas está escuchar rolas, ya sea para levantarte el ánimo o para echarle más sal a la herida.

Ya lo dijo el querido Gustavo Cerati: “pones canciones tristes para sentirte mejor”, lo cual es completamente válido –porque todos hemos reventado las bocinas de nuestras casas con una playlist estilo “señora dolida haciendo el quehacer”, no se hagan–. Pero seamos honestos, cuando andamos sad por alguien que nos dejó, lo mejor es sacudirnos la tristeza dedicándola algunas cuantas palabras (en ocasiones no tan agradables) a través de la música a esas personas que se fueron con alguien más. Es por eso que acá nos armamos una lista con algunas rolitas que sin duda, les van a funcionar si es que andan despechados (o si están del otro lado de la moneda, ACÁ les dejamos otros temazos para decirle a su pareja que el amor se acabó). ¿Están listos?

Alanis Morissette – “You Oughta Know”

Fácilmente pudimos poner todo el Jagged Little Pill de Alanis Morissette en esta lista. Sin embargo, decidimos quedarnos con un himno de aquel disco de 1995, ni más ni menos que “You Oughta Know”. En la letra de esta rola, la cantautora canadiense expresa muy bien lo que todos hemos sentido cuando “esa persona especial” nos deja por alguien más: puro coraje y deseos nada buenos, no se hagan. Sin duda, este es uno de esos clásicos de despecho dignos de cantar a todo pulmón.

Prince – When You Were Mine

A lo largo de su carrera, el buen Prince habló de muchos temas a través de sus canciones y por supuesto que no dejó de lado a esas personas que llegan a tu vida para ilusionarte, abusar de tu confianza e incluso usar tus cosas para después terminar con otro. De eso va “When You Were Mine”, un temón de aquellos que si andan sufriendo por un amor que nomás terminó rompiéndoles el cora gacho, seguramente les caerá como anillo al dedo. 100% real no fake.

OutKast – “Roses”

¿Alguna vez les ha pasado que andan saliendo con alguien y de repente se dan cuenta que solo están con ustedes por lo que tienen? Dicen por ahí que el interés tiene pies y vaya que Outkast lo describió en “Roses”, donde André 3000 y Big Boi le tiran (sin pelos en la lengua) y dejan en evidencia a una mujer que nomás los quiere por su lana y no por lo que realmente son. Esta es de esas rolas ideales para cantar con tus compas cuando estás dolido y todavía tienes sentimientos no tan bonitos hacia tu ex, jeje.

Amy Winehouse – Back to Black

Sin duda, Amy Winehouse es una de las artistas con las que fácilmente podríamos armar una playlist de despecho, ¿no creen? Simplemente el Back to Black es un disco esencial para escuchar cuando andas dolido. Pero en esta lista decidimos incluir la rola que le da nombre a este álbum por su letra, pues la cantante británica describe cuando su novio la dejó por regresar con una ex. Y si a esto le sumamos que la canción está interpretada de una manera directa, oscura y cercana, da como resultado que se nos enchine la piel y nos llegue directo al cora.

Gustavo Cerati – Karaoke

Por supuesto que como cualquier de nosotros, Gustavo Cerati pasó por su etapa de despecho y eso lo dejó ver en Siempre es hoy (disco que lanzó justo después de separarse de su esposa, Cecilia Menábar). Pero en “Karaoke” nos demuestra que le estaba calando hondo que su ex anduviera saliendo con alguien más, sobre todo cuando dice “solo un corto tiempo y te buscaste un nuevo corazón”… auch. Esta va con dedicatoria especial para esos que no se esperaron tantito para andar presumiendo a sus nuevas parejas en redes.

Lily Allen – Smile

Por ahí del ahora lejano 2006, apareció Lily Allen con un temazo que la rompió en todo el mundo: “Smile”. Y cómo no iba a pegar, si le habla directito a todos aquellos dolidos que sufrieron un buen rato porque los abandonaron por un tercer en discordia y después, como dirían por ahí, “vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas” pero tú de plano solo te la pasas de maravilla sabiendo que los papeles se invirtieron. Dicen que la venganza no es buena, pero a quién engañamos, si de repente ese sentimiento nos saca una sonrisa.

Fleetwood Mac – Go Your Own Way

La historia de la grabación de Rumors de Fleetwood Mac es digna de contar en una nota aparte (porque básicamente todos traían broncas entre sí, sobre todo las parejas que integraban la banda). Sin embargo, en aquellas caóticas sesiones surgió una rola que se convirtió en un hit, “Go Your Own Way”, una canción que Lindsey Buckingham le compuso a Stevie Nicks y que describe a la perfección lo que muchos pensamos y sentimos después de una ruptura –en particular cuando ya no tienes intenciones de regresar–: estoy mejor sin esa persona y por lo que a mi respecta, puede seguir su propio camino como se le dé la gana.

Adele – Rolling in the Deep

Para cerrar con esta lista, vamos con otra artista que tiene varias rolas para escuchar a todo volumen cuando andas dolido. Por supuesto que Adele no podía faltar por acá, y aunque sería muy fácil poner todo el 21, nos quedamos con “Rolling in the Deep”, porque a diferencia de “Someone Like You”, “Set Fire to the Rain” y más canciones de ese álbum, este temazo eestá compuesto para aquella parejas infieles que tienen ganas de regresar pero solo quieres que se vayan por donde llegaron y no vuelvan nunca más. Un grito poderoso de despecho pero también de amor propio no cae mal, ¿no?

Y ustedes, ¿qué otras rolas agregarían a esta lista de rolas de despecho?