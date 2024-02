Fabiana Palladino: La talentosa hija de una leyenda musical que ha tocado con The Maccabees y Jessie Ware

Lo que necesitas saber: Si les gusta pop y quieren escuchar algo refrescante, éntrenle a la propuesta musical de Fabiana Palladino. Aquí les contamos sobre ella.

Dicen por ahí que el talento muchas veces se hereda. Y la verdad es que hay casos que nos recuerdan que en efecto, el don –específicamente para la música– a veces viene en las venas. Uno de los ejemplos actuales de esto es Fabiana Palladino, quien a pesar de venir de una familia musical, está tomando su propio camino dentro de la industria con una carrera solista bastante interesante.

A pesar de que lleva un buen rato como música de sesión y en vivo para artistas como The Maccabees, SBTRKT, Jessie Ware y muchos más (además de recibir elogios de nombres como Robyn), Fabiana apenas tiene unos cuantos años dándole duro a su proyecto solista –tanto así que apenas lanzará su primer material discográfico–. Y si a ustedes les late el pop con una onda muy íntima, acá les presentamos a la artista que tanto estuvieron esperando.

¿Quién es Fabiana Palladino?

La pasión de Fabiana Palladino por la música surgió desde muy niña, pues es hija de Marilyn Roberts (corista que formó parte de Fabulous Wealthy Tarts, grupo vocal de Paul Young) y Pino Palladino (legendario bajista de sesión que ha tocado para artistas como Elton John, The Who, Jeff Beck, Eric Clapton, Nine Inch Nails y muchos más). Así que como se imaginarán, en su casa siempre estuvo en contacto con toda clase de instrumentos.

Cuando en la escuela, Fabiana aprendió a tocar la batería, el bajo y guitarra mientras cantaba en el coro. Al crecer en Hampton Hill, un suburbio ordinario del suroeste de Londres, la música era una forma de agregarle algo de color a un a su horizonte tradicional británico. Pero además de esto, sus papás le ponían rolas de soul, de artistas como Aretha Franklin, Stevie Wonder, Donny Hathaway.

Fabiana Palladino creció en una familia donde siempre estuvo en contacto con la música/Foto vía Facebook del artista

Esta artista se convirtió en música en vivo de The Maccabees, SBTRKT, Jessie Ware y más

Sin embargo, mientras estudiaba en la Universidad Goldsmiths (de donde surgieron Damon Albarn, Graham Coxon y Alex James de Blur, Brian Molko de Placebo, el artista Damien Hirst y más), Fabiana Paladino conoció Hounds of Love, el disco de Kate Bush que le abrió los oídos a todo el mundo del pop y el rock británico. Fue así como se encontró con David Bowie y Peter Gabriel, artistas con una visión única que crearon música que se siente como si viviera en su propio mundo.

Después de la universidad y así como su papá, Fabiana trabajó como música de sesión en la escena indie, pop, electrónica y R&B de Londres de la década del 2010. Para que se den una idea, tocó con proyectos como Ghostpoet, The Maccabees, SBTRKT y Sampha. Incluso fue integrante de la banda de Jessie Ware y participó en rolas como “Cry Everything” de Kindness junto a Robyn o “Do You Love Her Now” del compositor y productor británico, Jai Paul.

De tocar para otros a tomar en serio su proyecto personal

Sin embargo, a pesar de que hacia lo que le gustaba y compartía escenario con artistas importantes, Fabiana Palladino siempre sintió la necesidad de componer su propia música con la que pudiera liberar sus emociones a través de ideas musicales y las letras personales. Fue el mismo Paul quien en un correo electrónico la animó a tomarse en serio su proyecto en solitario, además de dejarle claro que le gustaba los demos que tenía en su cuenta de Soundcloud.

Después de reunirse con Fabiana, Jai Paul le explicó que él y el cantautor británico, A.K. Paul estaban pensando en iniciar un sello discográfico. Fue así como se convirtió en una de las primeras artistas en firmar con el Paul Institute, debutando en el sello en 2017 con su primer sencillo “Mystery”, un temazo con vibras ochenteras que te hace sacar los pasos prohibidos.

Para 2018, Fabiana Palladino estrenó la canción “Shimmer”, con la que llamó la atención del ícono del pop sueco Robyn, quien la mencionó en una entrevista para la revista Dazed & Confused e incluso la incluyó durante su discurso de aceptación como Compositora de la Década en los Premios NME 2020. A partir de ahí, la escena musical británica y los medios le empezaron a seguir la pista.

Tuvieron que pasar tres años para que Palladino regresara con nueva música. En 2020 estrenó el sencillo, “Waiting”, el cual fue una especie de punto de partida y un nuevo rumbo en su proyecto como solista, incorporando líneas de guitarra vibrantes y toques de sintetizador simplemente brillantes. Con esto de plano nos demostró que no se quiere encasillar un lado y busca experimentar con los sonidos que le llamen la atención.

En 2024 lanzará su primer disco de estudio

Para 2023, Fabiana Palladino tuvo algunas presentaciones en festivales y en algunos foros pequeños de Reino Unido, Australia, Alemania y Francia. Además, fue telonera de artistas como Anna of the North, Georgia y Nilüfer Yanya. Pero lo más importante de ese año para esta artista fue que sacó “I Care”, una colaboración romántica con ni más ni menos que Jai Paul inspirado en los duetos clásicos de Motown.

Sin embargo, parece que el 2024 será uno de los años más importantes en la carrera de Fabiana. Y no lo decimos a la ligera, pues lanzará su material discográfico debut homónimo, del cual –además de “I Care”– ya escuchamos la rola “Stay With Me Though The Night”, que de plano nos dejó con un montón de hype para escuchar su álbum completo.

¿Qué es lo que hace especial a Fabiana Palladino?

Definitivamente, una de las cosas que hacen especial al proyecto de Fabiana Palladino –además de que escribe, produce, graba y canta sus propias rolas– es la enorme habilidad que tiene para transmitir su sensibilidad y sentimientos a través de la música. Esto por supuesto que es algo único, pues muy pocos artista logran mostrar ese lado tan sincero dentro del, pop, un género que siempre se ha tenido el estigma de ser “vacío”.

Además, el sonido de Fabiana es inmediatamente distintivo, pues en sus composiciones combina sonidos pop melódicos bellamente elaborados con recursos de producción audaces, inventivos y arriesgados. De repente puede tocar algo cargado con sintetizadores oscuros y de la nada, nos sorprende haciendo algo más bailable y accesible para toda clase de público.

Así que ya lo saben, si quieren clavarse con una artista pop completamente honesta que se sincera con sus melodías y letras, pero tampoco tiene miedo de experimentar y hacer cosas que la saquen de su zona de confort, de plano deben darle una oportunidad al proyecto de Fabiana Palladino (les apostamos lo que quieran a que no se arrepentirán).

Esto es lo que necesitan saber para entrarle a la música de Fabiana Palladino

