Lo que necesitas saber: El estado de salud del guitarrista no es nada alentador... pues su familia está considerando desconectarlo.

El guitarrista fundador de Kiss, Ace Frehley, se encuentra hospitalizado con soporte vital luego de que sufrió una hemorragia cerebral por una caída en su estudio… los pronósticos para su salud no son nada buenos.

Presentación de Ace Frehley // Foto: Getty Images

¿Cuál es la situación de Ace Frehley?

El legendario Ace Frehley, uno de los fundadores de KISS, se encuentra en hospitalizado con soporte vital después de una caída en su estudio que le habría ocasionado una hemorragia cerebral.

De acuerdo con el medio TMZ, el estado de salud del guitarrista de la icónica banda no es nada alentador… pues -según sus fuentes- su familia está considerando desconectarlo.

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones sobre su muerte, cosa que no es verdad, pues hasta este jueves por la tarde Ace Frehley aún seguía con vida.

Presentación de Ace Frehley // Foto: Getty Images

Ya había cancelado sus presentaciones

A principios de este mes el guitarrista compartió en redes sociales el accidente que sufrió en su estudio, algo que no parecía ser tan grave…

Y es que primero se anunció que tras el incidente, Frehley se encontraba bien, pero que por indicaciones médicas tenía que evitar viajar por unos momento.

Una semana después, se reveló que los problemas de salud aún seguían por lo que se tomó la decisión de cancelar el resto de sus presentaciones para este año.