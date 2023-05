Adanowsky creció en un entorno sumamente interesante: desde muy pequeño conoció la corriente surrealista por medio de su padre, el extraordinario director Alejandro Jodorowsky; se codeó con figuras de la talla de George Harrison, quien le enseñó algunos acordes de guitarra; y también tuvo un papel esencial como actor en Santa Sangre, una película considerada como un clásico del cine mundial.

Quizás sea por lo anterior que Adán Jodorowsky ha construido una carrera tan exitosa en la industria musical. Amador, ADA y el Ídolo son producciones bastante populares que se encuentran dentro del imaginario colectivo de los seguidores de la música alternativa en español.

Foto: Adán Jodorowsky

Su amplio conocimiento del mundo basado en sus experiencias de vida en Francia, Chile, México y otros países le han permitido elaborar complejas puestas en escena y construir diversos alter egos que han fascinado a millones de personas.

Lo hemos visto en el Vive Latino, en el Teatro Metropólitan, en el extinto Plaza Condesa, en el Lunario del Auditorio Nacional y cada vez ha sido una experiencia distinta debido a su figura camaleónica.

Además de su carrera como solista, también ha colaborado como productor en algunos álbumes bastante destacados, entre ellos, Solstis de León Larregui, BACH de Bándalos Chinos y De Todas Las Flores de Natalia Lafourcade (¡uff!), lo cual demuestra su enorme ánimo creativo.

Con todo y la participación especial de Karen O y Beck, Adanowsky estrenó recientemente The Fool, su nuevo álbum. El disco contiene temazos como When The Angel Comes, Te Fuiste y Chain Reactionary, los cuales nos cautivaron al instante por sus melodías extremadamente catchy y sus armonías orquestales de alcances cinematográficos.

Hace unos días Sopitas conversó con Adán Jodorowsky acerca del proceso creativo de su nuevo álbum, de sus colaboraciones e, incluso, de una nueva e interesante corriente artística: el Irracionalismo.

