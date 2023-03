Por conciertos no paramos en este 2023 y la agenda de show en México luce emocionante para los meses venideros. Y bueno, la cosa se pone más interesante con el regreso de los Yeah Yeah Yeahs en CDMX.

Karen O en concierto. Foto: Getty

Yeah Yeah Yeahs regresa a la CDMX tras tocar en el Corona Capital 2022

Este 2023 ha sido un año bastante curioso pues algunas bandas regresaron a tan solo un año de haber tocado en la Ciudad de México. Ese es el caso de Interpol y The Smashing Pumpkins, quienes encabezaron la primera edición de The World Is A Vampire.

Y ahora, el mismo caso sucede con Yeah Yeah Yeahs, que estarán en CDMX para tocar en el Pepsi Center WTC el 3 de octubre próximo. La banda liderada por Karen O volverá tras rifarse un showzaso en el Corona Capital del 2022, esto como parte de su gira de promoción del disco Cool It Down. Acá el flyer.

Flyer oficial del concierto de Yeah Yeahs Yeahs en CDMX del 2023. Foto: OCESA.

Preventa y precios para el concierto

El concierto de Yeah Yeah Yeahs en CDMX de este 2023 sin duda será uno de los shows más esperados para la parte final del año, que de por sí ya nos tiene bien emocionados con los que ya hay en la agenda.

Ahora sí, ahí les va el dato: la preventa Citibanamex para este concierto comenzará el próximo 13 de marzo, mientras que la venta general se armará al día siguiente. Les dejamos los precios a continuación para que vayan apartando un poco del ahorrito.

Lounge VIP: $1,480

General: $1,090

Box superior: $880

Sección C: $580

Discapacitados: $1,090

Pues bien, es hora de esperar el concierto de Yeah Yeah Yeahs en CDMX. ¿Emocionado o qué onda? Aprovechando que andamos en esas, les dejamos aquí nuestra reseña del disco Cool It Down y aquí la historia detrás de “Maps”.