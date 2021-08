Anda la osa: Ya trabajan en una película biográfica sobre Amy Winehouse

Si algo nos ha quedado muy claro en los últimos años es que la industria cinematográfica está interesada en contar las historias de artistas y bandas legendarias. Tenemos un par de ejemplos que la rompieron no solo en taquilla, la crítica también les dio buenos comentarios como Bohemian Rhapsody y Rocketman. Sin embargo, hay otras figuras musicales interesantes que llegarán a la pantalla grande, como el caso de Amy Winehouse.

Sobra decir que la vida y obra de la cantante británica es digna de mostrar en la pantalla grande. Más allá de los escándalos que vivió por sus adicciones y la enredada y caótica relación amorosa, su carrera musical es espectacular. Con apenas dos álbumes de estudio –incluido el ya clásico Back to Black– se convirtió en una de las artistas más importantes de su generación y un ícono cultural para las mujeres que quieren dedicarse a los escenarios.

Amy Winehouse tendrá su propia película biográfica

A lo largo de los años han surgido proyectos cinematográficos alrededor de Amy Winehouse, sobre todo documentales como Amy del cineasta Asif Kapadia que se estrenó en 2015 y recientemente Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story, el cual se estrenó a través de MTV y Paramount+ donde la cantautora y ahijada de la cantante de “Rehab”, Dionne Bromfield nos narra todo lo que vivió junto a ella (ACÁ les contamos los detalles).

Sin embargo, ahora el plan es llevar a los cines de todo el mundo la historia de Amy en una película biográfica. Y es que de acuerdo con The Hollywood Reporter, el estudio Halcyon compraron los derechos para producir una cinta sobre la artista británica, la cual se basará en el libro Saving Amy que la autora Daphne Barak publicó en 2010, un año antes de que Winehouse lamentablemente perdiera la vida a causa de una sobredosis.

La cinta se basará en el libro de Daphne Barak

El libro se basa en los seis meses de filmación –compuesta por 40 horas de imágenes, fotos exclusivas y notas– que Barak pasó con Amy Winehouse y que completó con su familia en los últimos tres años de su vida, siguiendo todo lo que hacía en ese tiempo: prácticamente capturó su esencia y logró hacer una radiografía completa de quién era ella, tanto como artista como una mujer que debajo de los escenarios era diferente.

Según la misma fuente, el director general del estudio Halcyon, David Ellender dijo en un comunicado que: “Nuestro equipo se siente honrado de trabajar en este proyecto. Aunque su carrera se vio truncada demasiado pronto, Amy fue la voz de una generación y estamos deseando contar su historia de la forma más conmovedora posible”. Ya para terminar, confirmaron que Daphne Barak será la productora ejecutiva de la película.

Aún no confirman quién podría

Por supuesto que por ahora esto solo es un anuncio, ya que todavía no tienen a la persona que interpretará a Amy Winehouse y mucho menos han mencionado cuándo iniciaría filmación podría estrenarse su biopic en los cines. Sin embargo, y hablando de las actrices que podrían darle vida a la cantante, hay varias opciones rondando por ahí en el internet de las cosas, algunas descabelladas y otras que de plano no suenan mal.

En una entrevista que concedió en 2020, Millie Bobby Brown mencionó que le gustaría interpretar a Amy en la pantalla grande. Desde hace años surgió el rumor de que Lady Gaga podría tomar el papal, aunque el papá de Winehouse, Mitch dijo que ella no era una opción real porque no tiene el acento británico. De cualquiera manera, ella le echaría ganas en este aspecto (si no nos creen, chequen su acento italiano en el tráiler de House of Gucci).

Luego de descartar a Lady Gaga como la actriz que podría darle vida a Amy Winehouse en el cine, Mitch también declaró que prefería apostar por una actriz desconocida. Así que quizá y para evitar que se arme una enorme expectativa alrededor de la producción, lo más probable es que este sea el camino que tomen en su película biográfica, contratar a una chica que no tenga tantos reflectores pero que se parezca a Amy y cante de maravilla.

De cualquier manera y mientras confirman quien la interpretará, cuéntenos, ¿qué actriz o cantante les gustaría que protagonizara esta cinta? Por acá les dejamos algunas opciones…