¡Wow! Crean canciones al estilo de Nirvana y Amy Winehouse con inteligencia artificial

¿Te has imaginado que hubiera pasado con Nirvana de haber continuado su carrera? Esa es una incógnita difícil de responder con certeza, pero probablemente hubiésemos escuchado mucha más música de la banda que representó al grunge en su apogeo… Y bueno, esa ya no parece una posibilidad tan complicada de materializar.

Over the Bridge es la organización que se encuentra detrás de un singular proyecto conocido como Lost Tapes of the 27 Club. Esta iniciativa ha utilizado inteligencia artificial para crear canciones de artistas Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison (The Doors), Jimmi Hendrix y otros tantos más que componen el mítico ‘Club de los 27’. Y sí: el resultado te impactará seguro.

Una nueva canción de Nirvana hecha con AI

Es increíble lo mucho que la tecnología avanza, sobre todo en la cuestión de la inteligencia artificial. Por ello es que este peculiar proyecto musical del que te hablamos resulta tan fascinante e impactante, tomando en cuenta los resultados que arroja.

Como mencionamos, ahora tenemos un acercamiento bastante interesante sobre cómo sonaría Nirvana en esta época y esto sucede gracias a la organización benéfica Over the Bridge. Pero, ¿Qué es precisamente lo que hicieron? Pues bien, resulta que ellos utilizaron un software de Google conocido como Magenta, que en términos generales utiliza su función ‘deep learning’ (aprendizaje profundo) para recoger patrones y algoritmos en piezas musicales.

De esta manera, dicha inteligencia artificial analizó 30 canciones de la banda liderada por Kurt Cobain y creo una base de datos con tonos, ritmos, progresión de acordes y otros detalles que luego tradujo en una composición. Además, como señala Consequence of Sound, se utilizó una red neuronal artificial para crear la letra de la canción, misma que fue cantada en la grabación final por Eric Hogan, el vocalista de una banda tributo a Nirvana.

El resultado final es una rola llamada “Drowned in the Sun” que te mostramos a continuación y, de hecho, esa no es la única canción que Over the Bridge hizo recientemente. Hay más composiciones bien interesantes en este proyecto.

Lost Tapes of the 27 Club

Si estabas pensando que esta era un truco para que alguna discográfica sacara provecho del legado de Nirvana, debemos decirte que no es así. Esta canción generada por inteligencia artificial es en realidad una de las pistas que Over the Bridge desarrolló para Lost Tapes of the 27 Club.

Dicha organización creó para este proyecto un pequeño compilado de rolas hechas con Google Magenta, entre las que también destacan temas basados en el trabajo de Amy Winehouse, Jim Morrison (The Doors) y Jimi Hendrix. Para estas, se utilizó básicamente el mismo procedimiento.

La idea de Lost Tapes of the 27 Club es resaltar la importancia de la salud mental a través del trabajo de músicos que han sufrido los estragos de diversas condiciones psicológicas. “¿Y si todos estos músicos que amamos hubieran tenido apoyo de salud mental? De alguna manera en la industria de la música, la depresión se normaliza y romantiza“, comentó Sean O’Connor, ejecutivo de Over the Bridge, en un comunicado. A continuación, te dejamos las demás piezas del compilado.

“Man, I Know” – basada en Amy Winehouse

“The Roads Are Alive” – basada en The Doors

“You’re Gonna Kill Me” – basada en Jimi Hendrix