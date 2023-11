André 3000 lanzará su primer álbum solista (y no será un disco de rap)

Lo que necesitas saber: Luego de un buen rato sin saber que andaba haciendo, André 3000 volvió para anunciar su primer disco solista (donde ni siquiera rapeará).

Puede que el 2023 se nos esté terminando, pero eso no quiere decir que dejaremos de escuchar música alucinante. A lo largo de todos estos meses se han lanzado varias rolas y discos espectaculares que nos volaron la cabeza. Sin embargo, para cerrar con broche de oro también se vienen álbumes inesperados, como el debut de André 3000.

Para ser exactos, tiene un buen rato que el rapero y productor no saca nada nuevo desde su EP Look Ma No Hands de 2018. De lo último que le escuchamos fue “Scientists & Engineers” la colaboración que armó con Killer Mike y Future pero a partir de ahí, el integrante de OutKast ha mantenido un perfil bastante bajo.

André 3000 regresará este año con su debut en solitario/Foto: Getty Images

A pesar de que no desapareció como tal, André 3000 se ha dedicado todo este tiempo a la producción musical e incluso ha escrito versos para rolas donde lo invitan a colaborar con otros artistas. Pero en realidad se centró principalmente en su carrera como actor, es por eso que nunca ha lanzado un material por su propia cuenta (lo más cerca que estuvo fue The Love Below, la parte que tuvo en el quinto álbum que sacó junto a Big Boi).

André 3000 soltó los detalles de ‘New Blue Sun’, su primer disco en solitario

Aunque parece que este año es el bueno para que André 3000 rompa el silencio. Lo decimos porque después de tanto tiempo sin reflectores, volverá para lanzar su primer disco en solitario, el cual llevará por título New Blue Sun. Sin embargo, no es el álbum que probablemente sus fans y la industria musical están esperando.

Resulta que dicho material discográfico no tendrá nada que ver con rap (es más, el propio André incluirá una etiqueta en la portada que advierte que el álbum “no contiene barras”). Y quizá en este punto se estén preguntando de que va este disco si no cuenta con rimas. Bueno, pues de acuerdo con NPR Music, esta será una colección de 87 minutos de música minimalista y experimental.

Esta es la portada de ‘New Blue Sun’, el álbum debut de André 3000/Foto: Sony Music

Para que se den una idea de cómo estará la cosa, en este disco, André 3000 toca una enorme variedad de flautas y otros instrumentos de viento; es más ni siquiera lo escucharemos cantar. De eso se trata su primer álbum en solitario y por supuesto que ya habló sobre la decisión de arriesgarse sacando un material como este y la probabilidad de que en un futuro no tan lejano vuelva a rapear.

“No quiero trollear a la gente. No quiero que la gente piense: ¡Oh, este álbum de André 3000 está por llegar! Y lo tocas y dices: ‘Oh, hombre, sin versos’ (…) Me encanta la música rap porque fue parte de mi juventud. Así que me encantaría estar aquí con todos rapeando, porque es casi divertido estar en el patio de recreo. Esto es lo más real que está por venir ahora mismo. No quiero decir que nunca lo volvería a hacer, pero esas no son las cosas que se avecinan ahora mismo”. Declaró André 3000 sobre su álbum debut en solitario

Prepárense porque New Blue Sun, el disco debut solista de André 3000 estará disponible en plataformas digitales el 17 de noviembre. Y para calentar motores, a continuación les dejamos el tracklist oficial de este álbum que seguramente dará de qué hablar en la recta final del 2023.

“I swear, I Really Wanted To Make A ‘Rap’ Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time” “The Slang Word P(*)ssy Rolls Off The Tongue With Far Better Ease Than The Proper Word Vagina. Do You Agree?” “That Night In Hawaii When I Turned Into A Panther And Started Making These Low Register Purring Tones That I Couldn’t Control … Sh¥t Was Wild” “BuyPoloDisorder’s Daughter Wears A 3000™ Button Down Embroidered” “Ninety Three ‘Til Infinity And Beyoncé” “Ghandi, Dalai Lama, Your Lord & Savior J.C. / Bundy, Jeffrey Dahmer, And John Wayne Gacy” “Ants To You, Gods To Who?” “Dreams Once Buried Beneath The Dungeon Floor Slowly Sprout Into Undying Gardens”

