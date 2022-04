En los prácticamente cuatro meses que van del 2022, varias bandas y artistas han anunciado sus regreso en grande…. y sin duda, Arcade Fire es una de las que nos tiene más emocionados. Por ahí. se tenía la ilusión de que el grupo canadiense volvería a las andadas muy pronto y han decidido que este año sea el escenario ideal de su vuelta.

Como recordarán, Win Butler, Régine Chassange y compañía tiene en la mira el lanzamiento de su nuevo disco, WE, que saldrá en poco más de una semana. Así que con la cuenta regresiva en curso, nos comparten un adelanto más con el emotivo sencillo “Unconditional I (Lookout Kid)”.

Foto: Getty Images

Arcade Fire presenta su nueva rola “Unconditional I (Lookout Kid)”

Cinco años tuvieron que pasar para que tuviéramos noticias sobre un nuevo lanzamiento discográfico de Arcade Fire. El último álbum de la banda, Everything Now, vio la luz en 2017 y desde entonces, hemos esperado pacientes el regreso del grupo, pero con el tema de la pandemia encima, todo este rato se sintió aún más largo.

Pero bueno, ahora sí se cocinó la vuelta. Hace unas cuantas semanas, el grupo compartió los temas “Lightning I, II” junto con la revelación de que su disco, WE, se lanzará el 6 de mayo (ahí tienen el dato por si no se lo sabían). Luego vino su sorpresiva y exitosa aparición en Coachella, ahí nomás para calentar motores rumbo al estreno del nuevo material.

Win Butler con Arcade Fire en Coachella. Foto: Getty.

Y bueno, ahora con muy pocos días por delante para que llegue el álbum que romperá media década de ausencia, Arcade Fire nos presenta un adelanto más con la rola “Unconditional I (Lookout Kid)”. Y es todo lo que esperamos de una canción suya, con instrumentales emotivas de esas que nos erizan la piel.

El nos trae un poco de optimismo a través de una letra positiva, donde Win Butler nos dice cosas como “trust your heart, trust your mind… there are things that you can do that no one else on Earth“ (confía en tu corazón, confía en tu mente, hay cosas en la Tierra que puedes hacer y que otros no). Y en un breve anuncio, la banda explicó un poco de la canción.

“No hay nada empalagoso sobre el amor incondicional en un mundo que se está desmoronando. Nos necesitamos unos a otros, en toda nuestra imperfección“, escribieron desde su cuenta oficial de Twitter. Gran mensaje, sin duda.

Bueno, no les hacemos el cuento más largo. A continuación les dejamos la nueva rola de Arcade Fire y esperemos noticias de ellos sobre un posible paso por México. Ojalá que sea muy pronto.