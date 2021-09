¡Arlo Parks se lleva el Mercury Prize 2021 por ‘Collapsed in Sunbeams’!

Si algo nos ha quedado muy claro este año, es que muchas cosas dentro de la industria musical están regresando a la normalidad. Además de los conciertos y festivales en vivo que volvieron y otros más que se llevarán a cabo en los próximos meses, el 2021 también verá la vuelta de las ceremonias de premiación tal y como las conocíamos. Pero directamente desde el Reino Unido y después de mucha espera, ya tenemos a la ganadora del Mercury Prize 2021.

Hace unas semanas, los organizadores de la entrega nos presentaron a los nominados a llevarse el premio al mejor disco británico de este año (POR ACÁ pueden checar la lista completa). Quizá algo que hay que destacar es que esta edición –y después de la crítica en la entrega pasada– ha crecido la representación femenina en esta premiación, pues 7 chicas aparecieron en las nominaciones (contando a las artistas solistas y las bandas que tienen mujeres en sus filas).

Arlo Parks es la ganadora del Mercury Prize 2021

Y la verdad es que como casi siempre, la competencia estuvo bastante reñida, porque un montón de artistas y bandas lanzaron álbumes espectaculares. Sin embargo, y luego de escuchar fríamente cada uno de los discos, escogieron a la vencedora de esta edición. Este 9 de septiembre por fin se llevó a cabo la ceremonia 2021 del Mercury Prize y para sorpresa de [email protected], quien se llevó el premio fue ni más ni menos que Arlo Parks con su espectacular álbum debut, Collapsed in Sunbeams.

Además de ganar el reconocimiento al mejor material discográfico publicado en el año en el Reino Unido por parte de músicos y la crítica especializada –en su primer intento–, también se llevó un premio de 25 mil libras esterlinas, una buena lana que se merece por completo después de ese enorme álbum que nos presentó y que por supuesto, si todavía no lo han checado, les recomendamos que cuando terminen de leer esta nota corran a escucharlo.

Al aceptar el trofeo del Mercury Prize, Arlo Parks dijo lo siguiente: “Me he quedado sin palabras. Ni siquiera tengo palabras. Sólo quiero dar las gracias a mi familia, mi madre y mi padre están hoy en algún lugar de la sala. También quiero dar las gracias a mi equipo, esto es algo que se ha conseguido gracias al duro trabajo de mucha gente (…) Me ha costado mucho sacrificio y trabajo llegar hasta aquí y ha habido momentos en los que no estaba segura de si lo conseguiría, pero hoy estoy aquí”.

‘Collapsed in Sunbeams’, un disco que describe a la juventud británica

Como ya mencionábamos antes, Collapsed in Sunbeams es el álbum debut de Arlo Parks. Este disco es una verdadera maravilla, que a través de temas complejos como la salud mental, la sexualidad, el amor y hasta la empatía, demostró una sabiduría lírica brutal (considerando que tan solo tiene 21 años) y todo el enorme conocimiento que tiene de la poesía, aunque también conectó profundamente con su generación y refleja la pluralidad de los jóvenes británicos.

Ella era la favorita para llevarse el Mercury Prize –hasta en las casas de apuestas tenía ventaja y la gran mayoría la ponían como ganadora, incluso antes de que iniciara la ceremonia en Londres–, dejando en el camino a otros grandes discos y artistas como SAULT., Celeste, Wolf Alice, Black Country, New Road y Mogwai, solo por mencionar a algunos (ACÁ pueden checar otros proyectos nominados que no pueden dejar pasar).

Hablando de Arlo Parks, a inicios de este año tuvimos chance de platicar largo y tendido con ella, quien entre otras cosas nos contó la inspiración detrás de sus letras, la forma en que compone, los detalles de Collapsed in Sunbeams y hasta nos dio un montón de recomendaciones de música, cine y libros para aventarnos en la cuarentena. Si todavía no han visto nuestra entrevista con esta gran artista, la pueden checar a continuación: