Aquí van 5 bandas y artistas nominados al Mercury Prize 2021 que debes tener en el radar

La cuenta regresiva rumbo al Mercury Prize 2021 está a punto de concluir y pronto conoceremos al gran ganador al mejor álbum del Reino Unido e Irlanda. Como siempre, el evento congrega a artistas de diferentes estilos y en esta ocasión, nos encontramos con exponentes de jazz, rap, soul, rock y otras corrientes que buscan alzarse con uno de los reconocimientos más importantes de la industria británica.

Y bueno, esta también significa una buena oportunidad para conocer a nuevos proyectos musicales, de esos que sin duda alimentarán tus playlist para bien. Por acá, ya le echamos oído varios de los nominados y por ello, les recomendaremos cinco artistas y bandas de la premiación 2021 que deben tener sí o sí en el radar.

¿Y cuándo son los Mercury Prize 2021?

La entrega del Mercury Prize se realizará el jueves 9 de septiembre y contará con Annie Mac como presentadora. Además, se ha revelado que algunos artistas se presentarán en el evento, siendo algunos de los nominados como Arlo Parks, Wolf Alice, Mogwai, Celeste y Black Country, New Road algunos de los actos esperados para ver en vivo.

Sobre la transmisión, esta se hará por la BBC Four y el show comenzará a las 3 de la tarde en el horario del centro de México (es decir, las 9 de la noche del otro lado del charco). Por acá en Sopitas.com, te traeremos el anuncio con el ganador del premio, así que mantente atento.

Ahora sí, vayamos a los artistas que no puedes dejar pasar…

💫 Watch the 2021 Hyundai Mercury Prize Awards Show on BBC Four and @BBCiPlayer at 9pm on September 9th. Find out who will win this year’s Prize plus watch exclusive performances from many of our Shortlisted artists!#HyundaiMercuryPrize pic.twitter.com/euKfvGK4vH — Mercury Prize (@MercuryPrize) September 5, 2021

Celeste

Una nueva camada de cantantes influenciadas por el soul, el jazz y el R&B están despegando en el Reino Unido. Y no solo eso; sus álbumes debut también están recibiendo elogios por todos lados, un aspecto que sin duda habla de un futuro más promisorio en la escena. Una de esas artistas es Celeste, quien compite en los Mercury Prize 2021 con su aclamado disco Not Your Muse.

Y es que no solo la destacamos por este dominio excepcional que tiene de su voz, su interesante carrera de cara a los años venideros o el gran álbum debut con el que comienza su carrera… Si quieren más referencias sobre ella, basta saber con que las canciones “Hear My Voice” (que le valió una nominación al Oscar) e “It’s All Right” (esta última en colaboración con Jon Baptiste) aparecieron en dos reconocidas producciones cinematográficas del 2020: The Trial of the Chicago 7 y Soul.

POR ACÁ les contamos más sobre su trayectoria y a continuación, les dejamos su canción “Stop This Flame” de su disco Not Your Muse.

Nubya García

Si a ustedes lo que de plano les gusta es el jazz de primer nivel, entonces deben tener en sus playlist a Nubya García. Ella, una prodigio total del saxofón, llega a los Mercury Prize 2021 con Source, primer álbum de estudio (aunque eso sí, cuenta ya con un importante historial de colaboraciones en la espalda). Y es que esta ocasión es realmente especial pues -debemos decirlo- con este material oficialmente pasar de ser una promesa a una realidad de la industria… y la nominación al premio la respalda.

Pero este no es un álbum de jazz por sí solo. Nubya combina en este disco un montón de música de todas partes del mundo. Hay influencias del reggae, ritmos tradicionales africanos y hasta cumbia. Ahí para que calen qué onda, échenle una escuchada a sus canciones “La cumbia me está llamando” en colaboración con el grupo La Perla de Colobia, “Inner Game” y “Boundless Beings”. No se decepcionarán ni un poco porque hay mucha magia en esta artista.

Black Country, New Road

En otras ocasiones les hemos platicado de Black Country, New Road y vale la pena recapitular la tremenda propuesta que nos ofrecen, sobre todo ahora en este 2021 que lanzaron su álbum debut de larga duración, For the First Time. Y es que si debiéramos definirlos de una manera, sin problema podemos decir que su música es una verdadera locura.

Su propuesta es invariablemente influenciada por el indie-rock, pero no podemos encasillarle así porque sí. Hay algo de post-punk, un poco de math-rock, alguna textura jazzera bien encarnada y a final de cuentas -para no hacerse tantas bolas-, la crítica les ha otorgado el título como una magnífica banda de rock experimental.

Es como si Bloc Party, Primus y el lado más salvaje de The Mars Volta tuvieran un hijo ruidoso, dócil y sonoramente poderoso. Bueno, la comparación un tanto exagerada, pero sin duda no pueden dejar pasar a esta bandota. Veremos qué pueden lograr en los mercury Prize 2021… mientras tanto, disfruten acá una rolita de ellos:

Ghetts

¿Quién dijo que solo en Estados Unidos se hacía rap de calidad internacional? Con ese estigma por delante, de repente se nos olvida que también en el Reino Unido hay artistas de música urbana con tremendo potencial. Y es que el caso de Ghetts, un pionero del género del otro lado del charco, es excepcional.

Este año, el rapero entregó su tercer material discográfico, Conflict of Interest, con el que finalmente dio el salto a una importante discográfica (Warner) y hasta el momento, es el que mejor ha sido valorado por la crítica. Y es que aquí, no encontrarás un hip-hop tradicional sobre ser adquisitivamente poderoso o sobre tener lujos a diestra y siniestra… Hay un nivel de spoken-word importante con un poderoso mensaje biográfico, donde la carga emocional se siente en cada verso.

Importante resaltar las colaboraciones con Skepta, Stormzy (otras dos leyendas del rap británico) y Ed Sheeran. Canciones que recomendamos: “Autobiography”, “Good Hearts” y “10,000 Hearts”.

Arlo Parks

¿Una de las favoritas para llevarse el Mercury Prize 2021? Sin duda… y bueno, es muy pronto para deducir de manera certera qué tantas posibilidades tiene Arlo Parks de llevarse el ansiado premio, pero no cabe duda que por renombre y trascendencia, su disco Collapsed in Sunbeams tiene una ligera ventaja -si se le puede decir así-.

De la docena de artistas que conforman la shortlist de nominados, podríamos decir que la joven cantante de soul indie, junto a la banda Wolf Alice, son los que mayor proyección internacional han alcanzado en sus respectivas carreras. Tampoco es como que ese sea un parámetro a tomar en cuenta, pero con ello podemos vaticinar que el disco de Parks ha recibido un gran recibimiento fuera del Reino Unido.

A ese, invariablemente debemos agregarle la tremenda recepción que acarreó de la crítica. ¿El mejor valorado de los contendientes? Casi seguro. “Hurt”, “Hope” y “Black Dog” son tres temazos que no pueden faltar en tu lista de reproducción. POR ACÁ te dejamos la entrevista que tuvimos con ella hace poco y acá abajo, una de sus rolitas.