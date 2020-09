El adiós al más grande exponente del reggae: Así fue el último concierto de Bob Marley hace 40 años

Sin duda la música y cualquier otra cosa que sea hecha con el corazón es capaz de trascender fronteras, de llegar lejos, de abrir caminos que parecían intransitables y de sembrar aquellos valores que hoy en día parecen haberse perdido. Bob Marley, el hijo pródigo de Jamaica, siempre llevó su bandera muy lejos, siempre poseedor de una gran fuerza carismática que sin duda contagió a través de su música, dejando un legado y una imagen perdurable.

Una historia de vida que comenzó en la pobreza y terminó en el estrellato mundial, sobreviviendo aquella hostil atmósfera que vivía Jamaica a finales de la década de los 70, cuando las disputas políticas dominaban los guetos de Kingston. Convirtiéndose en un héroe popular del movimiento rastafari y de grandes masas, el genio musical a lo largo de su trayectoria nos heredó canciones inolvidables que en vivo tuvieron una última noche con él y es por eso que hoy recordamos lo que fue su último concierto.

También puedes leer: TOOTS AND THE MAYTALS COVEREAN A BOB MARLEY JUNTO A RINGO STARR

Bob Marley arma la gira promocional para su doceavo álbum, ‘Uprising’

Bob Marley se encontraba de gira mundial promocionando su disco número 12, Uprising. El tour había comenzado en el Hallenstadion de Zurich, Suiza, el 30 de mayo de 1980. Una gira europea que le permitió presentarse en países como, Irlanda, Italia, Escocia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, entre otros. Tras conquistar Europa, su objetivo era recorrer Estados Unidos.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Su estado de salud no era óptimo, Bob Marley llevaba tres años batallando contra un melanoma maligno en el pulgar de su pie derecho y, debido a su religión rastafari, se negaba a someterse a cualquier tipo de intervención quirúrgica, razón por la que se desencadenó una irreversible enfermedad en el “Rey del Reggae”.

23 de septiembre de 1980

El 23 de septiembre de 1980, en el Stanley Theatre de Pittsburgh se presenció lo que sería su último concierto, una noche histórica que hoy recordamos 40 años después. Dos días antes de este concierto, Marley se había desmayado trotando en el Central Park de Nueva York. Bob previamente venía de dar dos shows con llenos totales en el Madison Square Garden, al margen de que su salud ya estaba muy deteriorada.

Cuando colapsó lo llevaron al hospital donde los doctores le aconsejaron cancelar su gira y volver a su casa para descansar. Sin embargo, decidió continuar hasta que su cuerpo se lo permitiera, jugándosela contra el tumor cerebral que había desarrollado. Marley confiado por la adrenalina que le generaba mantenerse activo con la música, de igual forma se fue a Pittsburgh, Pennsylvania, para ofrecer este concierto que sin saber sería el último show de su vida.

Ver en YouTube

Como si presintiera que el final estaba cerca y que dicho show iba a representar su despedida con el público, el ídolo del reggae se presentó en el Stanley Theatre a lo grande e hizo vibrar a los asistentes al ritmo de “No Woman, No Cry”, “Is This Love”, “Get Up, Stand Up”, “Redemption Song”, “Jamming”, “Zimbabwe”, “Could You Be Loved”, entre tantos otros éxitos que quedaron inmortalizados en el álbum en vivo Live Forever.

Tras esa histórica noche de despedida, Marley perdió la vida

Después de esa histórica noche, Bob Marley decidió priorizar su salud, suspendiendo el resto de la gira para viajar a Alemania, donde permaneció ocho meses internado en la clínica de Josef Issels, quien proponía un tratamiento alternativo para el cáncer, evitando ciertos tipo de alimentos y bebidas, que no obtuvo el resultado esperado en Marley.

Lamentablemente su salud no mejoraba ya que el cáncer se había extendido a otras áreas de su cuerpo. Marley decide volver a Miami junto a su familia. Pero al aterrizar en suelo estadounidense, sus funciones vitales comenzaron a fallar y debió ser hospitalizado de urgencia. Finalmente el 11 de mayo de 1981, a los 36 años, Bob Marley falleció en el Cedars of Lebanon Hospital y aquel concierto en Pittsburgh se convirtió en uno de los más icónicos de su carrera.

Canciones de libertad, amor, esperanza, justicia, espiritualidad y rebelión, es la gran herencia que nos dejó Bob Marley, letras inolvidables que nos podemos dejar de cantar como “I want to love you, and treat you right, I want to love you, every day and every night”. Música que trata de decirnos que al final todo estará bien, y que transmite una irremediable paz a quien la escucha.

Ver en YouTube

Por: Salvador Medina