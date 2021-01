¿Realmente Azealia Banks desenterró a su gato para comerlo?

Siempre que aparece el nombre de una celebridad en las tendencias de Twitter es un arma de doble filo. No sabemos si sus fans están felicitá[email protected] o de plano andan cancelá[email protected] por algo que hizo; sin embargo, a veces nos topamos con otra clase de situaciones que nos dejan con el ojo cuadrado y eso fue justo lo que sucedió con Azealia Banks, pues al parecer mostró cómo fue que se comió a su gato… Sí, así como lo leen.

Sabemos que a la rapera de 29 años le encanta generar polémica. Hace algunos años denunció al actor Russell Crowe por agresión y desde entonces, se habla más de ella por esta clase de cosas que por las canciones o los hitazos que compone, pero ahora sorprendió a propios y extraños cuando compartió con todo el mundo un extraño ritual en el que estaba involucrado su michi más querido y que por supuesto, nadie entendía lo que estaba pasando.

Azealia Banks desentierra a su gato

Resulta que hace unos días y de acuerdo con The Sun, Azealia Banks subió a su cuenta de Instagram un video en el que la veíamos desenterrado junto a una amiga el cuerpo de Lucifer, su gatito quien lamentablemente murió el año pasado. Hasta ahí le cosa estaba relativamente tranquila –porque ambas reían mientras sacaban el cuerpo–, aunque de repente todo tuvo un giro muy extraño cuando sacó los huesos y el cráneo del minino y los puso en una olla.

Esta olla tenía una mezcla de cosas turbias color café y en ella, Banks estaba hirviendo los restos del michi y muchos pensaron que en realidad se estaba preparando una sopita con todo eso. Por supuesto que después de mostrar este bizarro ritual, la rapera borró el video pero era demasiado tarde, pues alguien lo guardó y lo publicó en redes sociales, generando una enorme conversación al respecto y dejando a todos con el ojo cuadrado.

Ver en YouTube

¿Realmente se comió a Lucifer?

Desde entonces, fans y no tanto creyeron que Azealia Banks se había comido a su gato. Sin embargo, la cantante ya habló al respecto y dejó muy claro lo que hizo con el cuerpo de Lucifer. En sus historias de Instagram, mostró el cráneo del gatito junto a varios objetos como un crucifijo, billetes de dólar, un puro, una botella de champán y una botella de perfume medio usada, como queriendo decir que en realidad era una especie de ofrenda para él.

Pero más tarde y en plan ofendida, Azealia respondió a las críticas de sus extrañas acciones, llamando a todos “racistas”. Según lo que comentó, lo único que ella quería era preservar los restos del michi para después bañarlos en oro, además explicó que este procedimiento es muy común para aquellos que van de cacería y quieren que los cuerpos de los animales se encuentren en el mejor estado posible.

“¿Por qué creen que me comería un gato muerto cuando apenas puedo comer una vaca muerta. Se llama taxidermia. Muchos cazadores con cabezas de ciervo preservadas colgando de su pared lo hacen. Queridos… Están siendo racistas. La cabeza del gato está empapada en peróxido para limpiarla completamente, luego lo llevaré a una joyería para que lo bañen en oro. Lucifer era un icono. Merece ser preservado”, dijo la rapera.

Al final y como podrán darse cuenta, Azealia Banks no se comió a su gato ni nada por el estilo, lo que hizo fue para darle una mejor vida a su mascota. Sea como sea y aunque casi nadie tiene conocimiento en el tema, no podemos negar que su video y ver cómo hervía los huesos y el cráneo de su micho fue muuuuy essstraño, ¿a poco no?