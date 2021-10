Con todo y discos: Aquí las nuevas rolas de Band Of Horses y Black Country, New Road

Es momento de ir tomando la agenda musical porque tenemos dos nuevos lanzamiento discográficos pactados para el comienzo de 2022. Y como lo leyeron en el título, tenemos un par de adelantos de la mano de Band Of Horses y Black Country, New Road.

Así como lo leen… este martes 12 de octubre, ambas bandas aprovecharon para lanzar música nueva con la que ofrecen una probadita de sus próximos álbumes de estudio. Desde luego, todo resulta emocionante ya que el grupo de Seattle pone punto final a cinco años de ausencia sin ofrecer material, mientras que el grupo británico -una de las grandes revelaciones del 2021- nos ofrecerá su segundo larga duración.

Band Of Horses anuncia nuevo álbum con la rola “Crutch”

¿Extrañaban a Band Of Horses? Sí, los entendemos porque nosotros también. El icónico grupo comandada por Ben Bridwell lanzó su último disco en forma por allá en 2016 y desde entonces, hemos esperado su vuelta a escena… y bueno, por fin llegó el momento.

La banda se destapó con una nueva rola llamada “Crutch” este martes 12 de octubre, que sin duda nos remonta al buen folk-rock de corte indie que los ha caracterizado a lo largo de su carrera. “Creo que, como muchas de mis canciones, comienza con algo de mi vida real… Siento que todo el mundo ha pasado por un momento en el que nada sale bien y todavía tienes que seguir adelante. Creo que ese sentimiento te golpea en esta canción, incluso si no sabes cuáles son los detalles”, mencionó Bridwell sobre la nueva canción en un comunicado.

Ahora sí, anoten el dato: el nuevo álbum de Band Of Horses llevara por título Things Are Great y se lanzará el próximo el 21 de enero de 2022, para abrir el año con uno de los regresos que más hemos esperado. A continuación, les dejamos el tracklist del disco y la nueva rola.

1. Warning Signs

2. Crutch

3. Tragedy of the Commons

4. In the Hard Times

5. In Need of Repair

6. Aftermath

7. Lights

8. Ice Night We’re Having

9. You Are Nice to Me

10. Coalinga

Sorpresa: Black Country, New Road ya tiene en la mira su segundo disco

Seguimos con el martes de estrenos musicales y luego de repasar a Band Of Horses, el turno es ahora de Black Country, New Road. La banda británica de rock experimental es uno de los proyectos más reveladores del 2021 y no es para menos. Ahí nada más para que se den una idea, en este año estuvieron nominado al prestigioso Mercury Prize por su álbum debut For The First Time… y todo indica que no planean tomar descanso.

También en este día, el grupo se dejó venir con una nueva rolita llamada “Chaos Space Marine” llena de vibras art-rock, folk-rock y ese toque jazz de textura experimental que los ha encumbrado en la escena musical británica desde su debut. Y la verdad, es que es un sube y baja de emociones ya que por momentos se siente tranquila, para luego hacerse frenética.

El líder de la banda, Isaac Wood, incluso menciona en un comunicado (vía Consequence Of Sound) que esta es la mejor canción que BCNR ha escrito hasta el momento. “Agregamos todas las ideas que cada uno tenía en esta canción”, dice el vocalista. El nuevo disco de Black Country, New Road se titula Ants From Up All y verá la luz el 4 de febrero de 2022, ahí para que le hagan una canchita en la lista de estrenos que no se pueden perder. Por lo mientras, aquí la nueva rola, el tracklist y POR ACÁ te dejamos el perfil donde puedes conocer la trayectoria de esta bandota.

1. Intro

2. Chaos Space Marine

3. Concorde

5. Good Will Hunting

6. Haldern

7. Mark’s Theme

8. The Place Where He Inserted the Blade

9. Snow Globes

10. Basketball Shoes