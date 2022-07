Si hay alguien que la está rompiendo en la industria musical, esa es Billie Eilish. Desde que lanzó su primer sencillo hasta la fecha, no ha hecho más que crecer como artista y llegar a lugares a los que quizá jamás se imagino. El ejemplo perfecto está en la espectacular presentación que armó en Glastonbury 2022, donde se convirtió en la headliner más joven en la historia del festival que cerró el icónico Pyramid Stage.

Sin embargo, ya tiene rato que no estrena rolas nuevas. Para ser exactos, desde el lanzamiento de su segundo material discográfico, Happier Than Ever, la cantante de “bad guy” se la ha pasado tocando por todo el mundo. Pero ahora sí nos sorprendió a todos, pues de la nada y sin avisar, decidió que era el momento de romper el silencio para sacar algo fresco y así, todos sus fans no se queden sin canciones para escuchar este verano.

Billie Eilish en Glastonbury 2022/Foto: Getty Images

También puedes leer: Paul McCartney, Billie Eilish y más: revive las mejores actuaciones de Glastonbury 2022

Billie Eilish está de vuelta con dos rolas nuevecitas: “TV” y “The 30th”

Este 21 de julio, Billie Eilish estrenó dos rolas, las cuales forman parte de un EP llamado Guitar Songs. La primera de ellas es “TV“, un tema donde una guitarra acústica, algunos sintes muy sutiles y los coros de un montón de gente acompañan la voz de la artista. Esta canción contó como siempre con la producción de FINNEAS y de echo, ya la habían tocado en vivo en el concierto que dieron en Manchester hace casi un mes. Pero ahora, tenemos la versión de estudio y la verdad suena muy bien.

De acuerdo con Pitchfork, Billie habló un poco sobre la canción en el programa de Zane Lowe en Apple Music 1. En particular, Eilish profundizó sobre una línea en particular que hace referencia al Tribunal Supremo de Estados Unidos y al caso de Roe vs Wade, que eliminó el derecho al aborto en dicho país.

“Escribimos esa línea unas semanas antes de que se anulara oficialmente. Era un marcador de posición de la fatalidad. Quiero decir, fue el día de Glastonbury que sucedió, y yo estaba sentada en el ….. Estábamos en esta casa, y yo estaba sentada con los perros en el césped. Mi madre salió, y ella sólo se quedó allí, y ella dijo: ‘Ellos lo revocaron’. Todos estábamos como… ‘Dios, era como una cortina de perdición’. Quiero decir, casi no hubo ninguna reacción. Tenía esta, supongo, ahora que lo pienso, esperanza irreal de que eso no pasara. Escribimos esa línea cuando salió la noticia de que estaban considerando anularlo, y escribimos esa línea entonces. Es un mundo realmente aterrador ahora mismo”. Declaró Billie Eilish al respecto

La segunda rola que Billie Eilish lanzó fue “The 30th”, una canción sumamente tranquila e introspectiva que también cuenta con puros elementos acústicos, donde la joven cantante reflexiona sobre la edad y las cosas dolorosas que te hacen evolucionar. Sin duda, está en uno de los momentos creativos más maduros e importantes de toda su carrera, confirmando por qué está en el sitio en el que se encuentra. Si no han escuchado esta rola, la dejamos a continuación: