A cinco años de ‘Blackstar’: Los secretos que nos dejó David Bowie

Era el 8 de enero del 2016. La alegría iluminaba nuestros rostros, bendecidos por la ignorancia de todo lo que nos depararía ese fatídico año. La razón de nuestra felicidad, era la llegada de un nuevo disco de David Bowie, que además coincidía con su cumpleaños número 69. Blackstar, nada podía ser más perfecto que eso. Lo que no sabíamos es que dos días después, la historia tendría un giro desgarrador.

David Bowie falleció dos días después, el 10 de enero de 2016 víctima de cáncer. A partir de ahí se desencadenaron distintas pérdidas en la música que seguimos lamentando. Sin embargo, Blackstar fue el último gran legado que El Duque Blanco nos dejó. Fiel a su estilo, no fue solamente fue un maravilloso disco de despedida que le puso punto y final a su carrera artística, sino que también dentro del arte de éste dejó varios secretos guardados.

Ver en YouTube

A continuación les contaremos algunos de los secretos que guarda la edición en vinilo de Blackstar. De este modo celebraremos el que sería el cumpleaños número 74 de David Bowie y recordando la última pincelada de genialidad que nos regaló.

Jonathan Barnbrook, es el responsable de diseñar la portada de la edición en vinilo de Blackstar. También fue el primero en admitir que había varios secretos detrás de esta portada. Muchos la criticaron por considerarla simple, además de ser la primera en la que no aparece Bowie.

Sin embargo, si ponen la enorme estrella de la portada en el sol, el fondo se transforma en un campo de estrellas brillantes. Al principio se pensaba que esto era una casualidad, pero fue el propio Barnbrook quien confirmó que fue completamente intencional.

La siguiente sorpresa que nos guardó Blackstar también tiene que ver con la enorme estrella de la portada. Es que resulta que si la pones bajo rayos UV, ésta se ilumina como si fuera una bella galaxia con estrellas de color azul, chequen nomás qué bien se ve.

You may have heard what happens if you expose it to sunlight. Well, it turns out that if you put the Blackstar LP under a blacklight…. pic.twitter.com/WvDg7xkF8t

— Matt (@RobboRobson21) 13 de noviembre de 2016