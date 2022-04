Bloc Party replantea su sonido en su nueva formación como banda en 'Alpha Games'

Bloc Party lanza su sexto disco de estudio, Alpha Games, y el segundo tras su reconfiguración como banda. Hay que recordar que Matt Tong y Gordon Moakes (batería y bajo respectivamente) dejaron la banda antes de que trabajaran su quinto álbum Hymns (2016). Y como era de esperarse, el cambio ha sido sustancial.

Kele Okereke y Russell Lissack se quedaron con la dirección de la banda y sumaron a Louise Bartle y Justin Harris para tocar en vivo en la gira del Silent Alarm Live, lo que eventualmente resultó en que el cuarteto lograra adaptarse para generar música nueva. Para ésta entrega, la banda se unió a los productores Adam “Atom” Greenspan y Nick Launay, quienes han trabajado en conjunto con IDLES y Nick Cave & The Bad Seeds.

Foto: Instagram

El retrato de la historia de cambios en Bloc Party

La docena de canciones nos da cuenta de la trayectoria de Bloc Party, una banda que, tras un disco debut aclamado y un gran segundo disco, comenzó a mutar en su sonido experimentando de lo análogo a lo digital y de vuelta, sin realmente encontrar el balance logrado en sus primeros dos discos.

El disco abre durísimo con “Day Drinker” y “Traps”, dos rolas que ilusionan por la fuerza y los juegos entre guitarras en los riffs de Russell, además de las melodías y rapidez en la voz de Kele, lo que extrañábamos desde sus primeros años y lograron parcialmente en Four (2012) con temas como “Octopus” y “We Are Not Good People”.

Todo va bien, sin embargo la banda se mete en enredos al mostrarnos su lado más experimental, uno que nos costó digerir en Intimacy (2009), en el que jugaron con efectos en la voz de Kele y sintetizadores que no siempre sonaban cómodos en la banda de rock que los incorporó. Esto se replica en rolas de éste nuevo disco, como “Sex Magik” y “Rough Justice”, que suenan más al proyecto solista de Kele que a la banda.

De plano, una canción como “By Any Means Necessary” suena como un b-side o quizás algo que pertenecería en un proyecto distinto. Pero recordando el álbum de 2009, cobra sentido que trabajen tanto en el campo digital.

Fórmulas conocidas, nuevos integrantes

Quizás las rolas que más le funcionan a la banda, son aquellas en las que apelan al equilibrio entre la intensidad y ritmos medianamente bailables. Y de vez en cuando, sorprenden con algún diálogo entre guitarras o melodías pegajosas en la voz de Kele.

“This Modern Love” y “I Still Remember” han sido piedras angulares para esto, con letras increíbles por parte de Kele y aunque los comparativos sean injustos, la banda ha buscado los elementos de ese tipo de canciones para alcanzar algunos de sus mejores temas.

Esto sucede en Alpha Games, con rolas como “You Should Know the Truth” en la que incorporan voces de apoyo e incluso destaca el timbre femenino de Louise, lo que resulta fresco en una banda que no había incorporado mujeres a su alineación. También, “The Girls Are Fighting” trae elementos novedosos como la respuesta de la voz de Kele y un grupo que puede funcionar bastante bien en vivo, sumado a la mejor muestra de Russell en la guitarra, algo que se extrañaba.

Doce rolas, poca emoción

Si algo nos encanta de Bloc Party es su capacidad de transmitir emociones para conmover a su audiencia, algo plasmado (parecemos disco rayado, lo sabemos) en sus primeros dos discos de forma magistral. Y también en gran medida en el Four. Para esta entrega, notamos únicamente destellos de temas que apenas buscan siquiera conmover, contrario a lo que nos habían acostumbrado.

“Of Things Yet to Come” e “If We Get Caught” resultan las más agradables en este sentido, en las que inclusive la modulación de Kele entrega mensajes concisos sobre las relaciones humanas, las consecuencias de las acciones y en concreto, transmiten amor hacia quien son dirigidas. En estos temas es más claro el intento por transmitir los sentimientos que Bloc Party ha planteado a lo largo de su discografía y con las que sentimos menos desorientación.

Lo complicado de un nuevo camino

No es sencillo continuar con la mitad de los integrantes un camino a través de una banda que tomaba la creatividad de los cuatro para generar temas en los que habían partes específicas con personalidad propia en la batería y el bajo. Ahora, notamos más que Bloc Party apuesta porque el sonido de la banda se revolucione y resulte en que las cuatro partes que lo integran entreguen rolas en las que los elementos se equilibren.

Esto, a lo largo de Alpha Games, funciona como una esperanza de lo que puede venir para los ingleses, ya que por momentos se siente que lo emocionante está a cargo de Russell y Kele, más allá de la aportación en batería o bajo… aunque las nuevas voces de fondo, en particular de Louise, refrescan bastante. Aquí les dejamos el tracklist y portada:

1. Day Drinker

2. Traps

3. You Should Know the Truth

4. Callum Is a Snake

5. Rough Justice

6. The Girls Are Fighting

7. Of Things Yet to Come

8. Sex Magik

9. By Any Means Necessary

10. In Situ

11. If We Get Caught

12. The Peace Offering

Foto: Bloc Party.