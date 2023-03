Seeee, mucho Red Hot Chili Peppers en el Vive Latino, y no los culpamos. Pero ayer Blondie dio un concierto que para ser justos, hubieran querido ver también los que tuvieron que decidir entre hipnotizarse con “Atomic” en el Pepsi Center o corear junto a miles “Under the Bridge” en el Foro Sol. Se lo perdieron.

Blondie se lució en el Pepsi Center / Foto: César Acuña

“Hello?, México… it’s me, Blondie”

Diez minutos antes de las 21:00 horas, Debbie Harry y compañía salieron a escena y así durante los primeros minutos, parecía que iba a ser una presentación común y corriente. Como otras que Blondie ha tenido en México. No es queja, de verdad.

Debbie Harry salió muy mona, ella y, quizás con algo de indiferencia de ésa que tienen las que se saben encantadoras,… pero algo pasó luego de los primeros versos de la abridora “One Way or Another”. Algo que hizo que todo retumbara en el recinto de Insurgentes. Pura electricidad. Pura energía.

¿Cuál indiferencia? Ataviada de rosa, Harry desbordó magia. “Hello? México… it’s me, Blondie”, dijo luego de escucharse el timbre de un teléfono. Señal de que la siguiente en la lista sería “Hanging on the Telephone” y, para no soltar el mood, echó el combo telefónico con “Call Me”.

Blondie dio un show electrizante en la CDMX / Foto: César Vicuña

Con esa acabó de confirmar la total conexión con el momento y el público. Apenas era la tercera canción de la noche y Blondie ya tenía al público en el bolsillo. También del Parallel Lines la banda neoyorquina tocó “Fade Away and Radiate”.

Rolón con el que Debbie Harry cedió el escenario a Chris Stein para lucirse en la guitarra. Nada más un rato (pero qué rato), porque la que siguió en el setlist fue “The Tide is High” y ahí otra vez las miradas se centraron en Debbie Harry y su encantadoramente rabiosa forma de cantar.

Blondie retumbó en el Pepsi Center con un gran setlist / Foto: César Vicuña

Blondie como una escena de ‘Trainspotting’

Para ir anunciando que la noche iba a ser corta, muy rápido sonaron las retumbantes notas iniciales de “Atomic”. Como escena de Trainspottting, mientras unos bailaban frenéticamente, otros perdieron su mirada en las luces verdes que saturaron el momento en el Pepsi Center.

Miradas perdidas que se encontraron no en “Dianne Coulston”, pero sí una mujer igualmente seductora: Debbie Harry, sonriente, siniestra, cantando “Oh tonight, Atomic, Atomic, Oh!!!!” Un embrujo auditivo que sólo se rompía con los intensos remates en la batería.

El setlist de Blondie fue una locura / Foto: César Vicuña

“Atomic” es de esas canciones que no deberían terminar nunca. Y el fin lo trató de evitar con el bajo el exPistols, Glen Matlock… ¿sí era él, no? O quien fuera: el sabroso bajeo se estiró lo más que pudo, hasta que la canción se quebró, no en la clásica salida, sino en un intenseo punk. Y, luego de éste, de vuelta las retumbantes notas iniciales. Momentazo. “Que la repitan”, decían entre el público.

Pero no. Para bajarle tantito siguieron “Fragments” y la no menos hipnótica “Rapture” y “Sugar on the Side”, coqueteo que Blondie tuvo hace ocho años con los ritmos latinos. Rara, divertida. Luego, para ir avisando que “esto” estaba por terminar, “Long Time”, una canción que muchos confundieron con “Heart of Glass”… y, para que no hubiera más confusión, entonces después sí siguió la del corazón de cristal.

Blondie fue pura energía en el Pepsi Center / Foto: César Vicuña

La despedida de Blondie en una noche de pura energía

Fugaces como suelen ser los grandes momentos, con el hitazo del 78 se despidió Blondie y sólo regresaron para echarse la muy solicitada “Maria” y la dulce “Dreaming”. Y todo terminó.

Apenas por ahí de hora y media de show. Quizás lo que hubieran tocado de haberse presentado en el Vive Latino. Bien lo pudieron haber hecho, seguro. Y seguro hubieran reventado el evento. Pero no. Ayer fue en el Pepsi Center y hubo que decidir entre ver a la legendaria banda o ir al festivalote.

Quienes eligieron a la legendaria banda de NY saben que no se equivocaron (pregúntenle a los de Café Tacuba o a Laura García, que por ahí andaban). Blondie, con Debbie Harry al frente, fue electrizante, intensa. Los que fueron al Vive Latino – que seguro igual se la pasaron de lujo – tienen algo que envidiar.

Blondie dio uno de los mejores conciertos del año en el Pepsi Center / Foto: César Vicuña

Setlist de Blondie en el Pepsi Center

Setlist pasado de lanza de Blondie en el Pepsi Center 19/03/23:

One Way or Another

Hanging on the Telephone

Call Me

Fade Away and Radiate

The Tide Is High

Atomic

Fragments

Rapture

Sugar on the Side

Long Time

Heart of Glass

Encore:

Fun

Maria

Dreaming