Tssss: Café Tacvba se mete a transmisión de Sonido Fania 97 y pide que cuiden su equipo

Pues en las últimas horas no ha habido otro tema de conversación –al menos no dentro de la industria musical mexicana– que no sea el escándalo de Sonido Fania 97, un sonidero de Puebla que es acusado de utilizar el equipo e instrumentos que en 2019 le fueron robados a Café Tacvba en una carretera de dicho estado.

Fue una investigación realizada por el medio Periódico Central la que llevó a que Omar Rojas, dueño de Sonido Fania 97, fuera señalado de recibir el equipo que hasta hace dos años pertenecía a la banda de ciudad Satélite, Naucalpan. Uno que Rojas obtuvo gracias al apadrinaje de varios personajes involucrados en el crimen organizado de Puebla.

Café Tacvba se metió a una transmisión de Sonido Fania 97

Aunque la banda comandada por Rubén Albarrán parece no ser la única que fue víctima de la delincuencia en el estado del mole y los borrachitos (el dulce), desde que la noticia se dio a conocer han sido los fans de Café Tacvba quienes han exigido a Omar Rojas que devuelva el equipo que aparentemente no le pertenece, mismo que Rojas niega haber obtenido de manera ilegal.

Bastaba con ver algunas de las recientes publicaciones de Sonido Fania 97 para percatarse de las bromas irónicas y los reclamos que varios seguidores de Café Tacvba hacían. Sin embargo, todo se salió de control cuando fue la misma banda quien le comentó durante una transmisión que Omar Rojas hizo a través de Facebook.

Y comentó/bromeó sobre su equipo de sonido robado

De nueva cuenta fue Periódico Central quien indicó que Rojas decidió hacer varias presentaciones gratis en Puebla para “limpiar su imagen” después de las acusaciones en su contra, las cuales hasta el día de hoy niega a pesar de que una nueva investigación relaciona a su pareja sentimental con el crimen organizado y el narcomenudeo.

Resulta que la noche del jueves 13 de mayo, Sonido Fania comenzó una transmisión en vivo desde el barrio de San Antonio, en Puebla. Y comprobando que las acusaciones no le afectaban en nada (o eso quería que la gente pensara), Omar Rojas inició su set con “El baile y el salón”, una de las canciones más populares de Café Tacvba.

Café Tacvba le pidió a Sonido Fania 97 que le cuiden las bocinas porque son caras

Los fans de Rubén Albarrán y compañía comenzaron a bromear y comentar cosas sobre el cinismo del dueño de Sonido Fania 97, pues durante su set también integró otros éxitos como “Eres”. “Hay que verle el lado amable a todas las situaciones por las que tienes que pasar en la vida”, dijo Omar Rojas a sus seguidores sin saber que todo se iba a salir de control.

Y es que resulta que la cuenta oficial de Café Tacvba se metió a la transmisión y comenzó a comentarle al mismo Omar Rojas. “No vayan a reventar las bocinas, salen caras”, escribió la banda que incluso pidió a Sonido Fania 97 que pusiera el tema de “Ingrata”. ¡Esto se descontrolóóó!

Y al parecer a Omar Rojas no le pareció tan gracioso

Luego de ver que Albarrán y compañía estaban al tanto de la transmisión, Omar Rojas se puso un tanto nervioso y le mandó saludos a la banda. Sin embargo, al fina del streaming se le vio algo molesto por la decena de comentarios de los fans de Café Tacvba, quienes lo tacharon de cínico y le exigieron regresar el equipo que pertenece a la banda oriunda de Naucalpan.

Hasta el momento la agrupación no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, indicó que las autoridades ya trabajan en el caso para llegar al fondo de la situación y ver “hasta donde llegan las cosas”.