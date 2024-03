Desde hace unos meses, se han levantado una serie de acusaciones y denuncias contra Diddy, el afamado productor discográfico que alguna vez se erigió como una de las principales figuras del rap.

Los primeros señalamientos iniciaron en el último tramo del 2023 en Nueva York. Pero recientemente, se han abierto investigaciones que han llevado a que agentes federales allanaran algunas de sus propiedades.

Sean “Diddy” Combs ha sido denunciado en múltiples ocasiones por agresiones sexuales y presunto tráfico de personas. Foto: Getty.

Las acusaciones en contra del anteriormente conocido como Puff Daddy van desde agresiones sexuales hasta presunto tráfico de personas. Y en medio de todo, incluso han circulado versiones de que el productor había intentado escapar de los Estados Unidos. Pero, ¿qué está sucediendo realmente con Diddy? este el recuento del caso.

Las denuncias contra Diddy

El caso Cassie

En noviembre del 2023, se dio a conocer la denuncia contra Diddy interpuesta por Cassandra Ventura, conocida como Cassie, una bailarina y cantante de R&B que fue expareja del rapero. La mujer acusó a Sean Combs de violación, abuso físico y tráfico sexual, entre otras cosas.

Cassie alegó que Combs la indujo a su estilo de vida frenético y de consumo de sustancias cuando ella apenas tenía 19 años, época en la que él la firmó para su sello discográfico, esto en el 2005. Cassandra señaló que todavía en el 2018, Diddy entró a su casa a la fuerza y la violó.

Cassie y Diddy. Foto: Getty.

El caso se resolvió tan solo un día después de ser presentada la denuncia en los tribunales neoyorquinos. Según diversas fuentes, ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de lo legal y de forma ‘amistosa’, con una cantidad de dinero no revelada que, según el abogado del también empresario, no significó que él aceptara los delitos por los que le inculpaban.

Esta denuncia contra Diddy llegó en el contexto de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York promulgada en el 2022. Con ello, se otorgó a los sobrevivientes de abuso un plazo de un año para que pudieran interponer denuncias contra sus agresores independientemente del tiempo en que haya sucedido la agresión.

Otros personajes de la música como Axl Rose de Guns N’ Roses y Steven Tyler de Aerosmith también fueron demandado en el mismo marco legal.

La denuncia interpuesta por Joi Dickerson-Neal

A raíz del caso Cassie, salieron a la luz más denuncias contra Diddy en un lapso de prácticamente un mes. Una de ellas fue la acusación realizada por Joi Dickerson-Neal, quien aseguró que el rapero la agredió sexualmente en 1991 cuando ella era una estudiante universitaria.

De acuerdo con la declaración de Joi, ella accedió salir a cenar con Sean Combs. Sin embargo, él la drogó para posteriormente abusar de ella y grabar el encuentro forzado. Ella misma consiguió que viejos colegas de Diddy confesaran que él les había mostrado el video sexual.

A pesar de las declaraciones antes mencionadas, los colegas de Combs habrían decidido no testificar en los tribunales por temor a las represalias y a perder una oportunidad musical o comercial.

Sean Combs fue acusado por una agresión sexual en 1991. Foto: Getty.

El caso Liza Gardner

Otra mujer identificada como Liza Gardner aseguró que Diddy y el cantante Aaron Hall abusaron de ella y una amiga suya entre 1990 y 1991. El encuentro forzado habría sucedido luego de una fiesta en las oficinas de MCA Records.

Tras la fiesta, Diddy y Hall invitaron a las dos mujeres a una reunión en casa de este último. Ahí, las habrían obligado a beber para posteriormente forzar a Gardner a sostener relaciones primero con Combs y luego con Aaron. La demandante indica que agredieron a su amiga después que a ella esa misma noche.

Gardner asegura que tras el incidente, Diddy las buscó. Según NBC News, el entonces ejecutivo discográfico quería pedirle silencio a la amiga de Gardner pues ella iba presuntamente a decirle de su encuentro a la persona con la que Combs salía en ese entonces. Tras encontrarlas, Combs habría estrangulado a Gardner tan agresivamente que provocó que ella se desmayara.

Diddy también fue acusado junto a Aaron Hall en un caso que sucedió entre 1990 y 1991. Foto: Getty.

Una denuncia anónima por un caso del 2003

En otra denuncia contra Diddy, una mujer anónima lo acusó a él y a otros dos de sus socios de violarla en grupo en el 2003 cuando ella tenía 17 años. La demandante mencionó que por aquellos años, conoció en un club de Detroit a Harve Pierre, quien fue presidente de Bad Boy Records, la discográfica de Combs.

Durante un primer encuentro, Pierre obligó a la joven a practicarle sexo oral, según la denuncia. Posteriormente, Diddy hizo que ella volara un jet privado hasta Manhattan, donde la llevaron al estudio de grabación del productor. Combs, Pierre y un tercer implicado del que no se dio su nombre, le habrían dado drogas y alcohol a la menor.

Los tres abusaron de la joven. A diferencia de las demandas pasadas, esta no se realizó en el marco de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York.

Un colaborador reciente también levantó una denuncia contra Diddy

La demanda más reciente tuvo lugar en febrero del 2024. Rodney Jones, artista conocido como Lil Rod que participó en el disco que Diddy lanzó en el 2023, acusó al productor por acoso sexual, por obligarlo a consumir sustancias y por amenazarlo en un periodo de un año.

En la demanda, Jones afirma que Diddy realizaba fiestas de tráfico sexual donde había menores de edad y drogas. Una de las sexoservidoras presuntamente identificadas sería Daphne Joy, expareja del rapero 50 Cent.

Rodney Jones, Lil Rod, denunció a Sean Combs por acoso sexual. Foto: vía Facebook.

Otro detalle delicado es que algunos de los ejecutivos discográficos que asistieron a esas fiestas, se beneficiaban financieramente de su acceso a celebridades de alto perfil como el Príncipe Harry (quien es mencionado solo como referencia pero no es acusado de algún delito).

Mansiones de Diddy son allanadas; investigan presunto tráfico de personas

Desde el pasado 25 de marzo fueron allanados un par de domicilios que le pertenecen al productor; uno ubicado en Miami y otro en California. La investigación es liderada por la División de Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés).

La orden de cateo se realizó para buscar indicios de un posible vínculo por tráfico de personas, esto relacionado con las diversas demandas civiles interpuestas contra Diddy. Tras darse a conocer que las autoridades estaban registrando las mansiones Combs, pronto surgieron rumores de que este último estaba intentando escapar hacia Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

Sin embargo, como menciona The New York Times, Sean Combs fue interceptado en el aeropuerto de Miami antes de abordar un vuelo a las Bahamas. A pesar de ser detenido por las autoridades, no fue arrestado como tal. Los agentes federales le retiraron dispositivos diferentes y según las fuentes, él se mostró cooperativo con el operativo.

Más allá de las demandas civiles presentadas en los últimos meses, no se ha especificado ni se ha confirmado si Diddy está implicado en una red de tráfico sexual. Les iremos actualizando la información a medida que se den a conocer más detalles.

