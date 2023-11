Axl Rose es demandado por agresión sexual; esto sabemos

Lo que necesitas saber: El vocalista de Guns N' Roses no ha respondido a las acusaciones. Esto es lo que se sabe de la demanda.

En Nueva York, se ha presentado una demanda contra Axl Rose por una agresión sexual ocurrida en 1989. La demandantes es Sheila Kennedy, quien en ese momento era modelo de la revista Penthouse.

De acuerdo con el reporte de Rolling Stone, la agresión sucedió luego de que Kennedy fuera invitada por una amiga para ir a un club nocturno. Ahí fue donde conoció al vocalista de Guns N’ Roses, quien invitó a la modelo a una fiesta en su hotel.

Axl Rose. Foto: Getty Images

Lo que se menciona en la demanda contra Axl Rose por violencia sexual

Los documentos presentados en los tribunales neoyorquinos detallan que Rose no invitó a la amiga de Sheila Kennedy al considerar que no era lo suficientemente atractiva. Sin embargo, el vocalista sí invitó a la reunión a otra modelo y al expresentador de MTV, Riki Rachtman.

Una vez que llegaron al cuarto del hotel del cantante en Nueva York, este último ofreció bebidas alcohólicas y cocaína a sus acompañantes. Sheila menciona que entró al baño y cuando salió, Axl la empujó contra la pared para besarla.

“Kennedy encontró atractiva a Rose y no le importó este encuentro. Ella estaba dispuesta a acostarse con él si las cosas progresaban”, dice la demanda contra Axl Rose. Sin embargo, las cosas empeorarían esa misma noche…

Sheila Kennedy en una sesión de fotos para Penthouse. Foto: Getty.

Axl Rose forzó Kennedy para tener relaciones sexuales violentamente, según la demanda

En la acusación contra el vocalista de Guns N’ Roses, se señala que hubo un momento en que solo se quedaron Axl, Rachtman, Kennedy y otra modelo en la habitación del hotel. Fue entonces que el cantante empezó a tener relaciones sexuales con la otra modelo mencionada.

Sheila Kennedy dijo que Rose la incitó a tener sexo grupal, sin embargo, ella se sintió incómoda y se negó ya que el líder de GNR “fue agresivo de una manera que parecía dolorosa para la otra modelo”. Sheila y Rachtman salieron de la habitación en ese instante…

Riki Rachtman, expresentador de MTV, también habría estado en la fiesta en el hotel de Axl Rose donde ocurrieron los hechos. Foto: Getty.

Esa misma noche, Axl habría bajado por los pasillos hacia la habitación de Rachtman, pero se volvió a encontrar con Sheila Kennedy. Él vocalista le gritó a la modelo y la arrojó hacia el suelo para luego arrastrarla de nuevo hasta su suite, lo que le provocó a ella heridas en las rodillas por quemadura de alfombra.

Una vez que se llegaron hasta el cuarto del cantante, este último arrojó a Kennedy sobre la cama boca abajo para después amarrarla por los brazos y la penetró contra su voluntad. “Él la trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer sexual…

“Él no usó condón. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominado. Sintió que no tenía escapatoria ni salida”, se lee en la demanda contra Axl Rose (vía Rolling Stone).

Axl Rose con Guns N’ Roses en los 90. Foto: Getty

Las demandas contra gente de la industria musical continúan

El vocalista de Guns N’ Roses no ha respondido a las acusaciones por el momento. Sin embargo, la demanda contra Axl Rose por agresión sexual se suma a las diversas acusaciones que se han presentado como parte de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York.

Esta ley protege a las personas que han sido víctimas de abuso sexual y violación después de cumplir los 18 años. Steven Tyler de Aerosmith, el productor discográfico y compositor LA Reid y Neil Portnow, exejecutivo de la Academia de la Grabación (quienes otorgan los Grammys), son algunas de las personas de la industria musical que han sido demandados dentro de esta legislación.

Steven Tyler fue recientemente demandado por agresión sexual. Foto: Getty.

