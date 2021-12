Churches: La icónica voz de LP brilla con letras conmovedoras sobre nostalgia y desamor

El sexto disco de LP llega apenas dos semanas después de su épica presentación en el Corona Capital, en la que tocó tres rolas de este nuevo álbum titulado Churches que esperábamos ansiosamente después de escuchar sencillos como “The One That You Love”, “How Low Can You Go” y “Angels”.

La poderosa voz de la cantante estadounidense es producida en esta ocasión por Mike del Rio, quien además de haber trabajado anteriormente con ella, ha colaborado con grandes cantantes como Kylie Minogue, Skylar Grey y Christina Aguilera, lo que ayuda a que la voz de LP brille en las notas más agudas que alcanza a lo largo del disco.

Poder en letras apasionantes de una voz impresionante

Laura Pergolizzi tiene un ingenio inmenso para ponernos la piel chinita y conmovernos con los dos elementos más identificables de su proyecto musical: letras llegadoras y una voz brutal, características que se llevan de maravilla.

Como muestra de ello, en rolas como “The One That You Love”, “Rainbow” y “One Last Time”, LP se luce en el trabajo vocal con notas altas que sostiene con su característico vibrato, mientras cuenta historias de un amor que se ha ido para no volver, y es impresionante la sensibilidad con la que escribe palabras precisas para abordar lo difícil de las relaciones humanas.

Lo mejor de un pop que coquetea con el rock, country y hasta el R&B

En Churches, LP toma elementos de diversos géneros, para crear rolas de pop que bien pueden pasar por himnos de rock de estadio, rolas de country al estilo western, y hasta pistas bailables de R&B.

Con presencia de guitarras, distorsiones, ritmos incluso bailables, y su icónica voz que sale de las convenciones del pop, podemos disfrutar rolas como “Angels” o “Rainbow”, que tienen coros celestiales, sirviéndose de cuerdas y voces de apoyo para crear momentos brillantes a lo largo del disco.

También hay rolas más bailables, como “How Low Can You Go”, que se siente como un paso natural en el disco, manteniendo los temas de crítica al amor y hasta la decepción, con más elementos digitales como sintetizadores y efectos con los que no está peleada LP.

Eso sí, a lo largo de todo el disco escuchamos el silbido de LP, un elemento que nos parece bastante western y adecuado para generar un efecto nostálgico en quien la escuche, con un efecto de reverb que exagera más ese sentimiento de añoranza en las rolas que se usa.

La versatilidad dentro de un sentimiento

No hay duda alguna sobre el tema persistente en el trabajo de LP a lo largo de sus seis discos de estudio, ya que la nostalgia amorosa, el desamor y la asimilación de estos

sentimientos son la materia prima en el fondo de su mente creativa.

Considerando esto, Churches es quizás el producto en el que LP logra la mayor cantidad de matices admirables dentro de estos sentimientos. Es magnífico como puede tratar distintas tonalidades en temas acústicos y desgarradores como “Yes”, o más bailables y prácticos como “Conversation”, lo que muestra su sensibilidad y atención a los mensajes que quiere transmitir.

Un poema de disco

LP nos cuenta su historia a lo largo de las 15 rolas que componen la casi hora que es Churches, a corazón abierto con historias sobre inseguridades, conquistas propias y hasta redención. El título del disco puede despistar a quien piense que trata sobre religion, ya que, como concluye en “Poem”, LP dedica las siguientes líneas a alguien amado: “Eres mi iglesia / Y comienza cuando nos tocamos.”

No dejamos de destacar el mérito de un disco que se atreve a concentrarse en su estilo propio, ejecutar lo mejor posible cada uno de los elementos de las rolas, expresar acertadamente los sentimientos que tiene y tomar lo mejor de los géneros en los que se detiene.

Ojo, que estamos ante uno de los mejores discos en este cierre de año, pero tenemos que advertir que si recientemente terminaste con alguien o de plano tienes una decepción amorosa, este disco es tan efectivo en transmitir lo que lo que pretende, que vas a echar lágrimas sí o sí.