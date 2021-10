Bendito: Coldplay abre una segunda fecha en la Ciudad de México

La cosa se puso brava con el anuncio de que Coldplay venía a México como parte de su próxima gira mundial. Si somos honestos, la emoción ya se esperaba y se veía venir que un solo show no iba a ser suficiente, por lo que ocurrió lo que todos pensábamos: la banda comandada por Chris Martin anunció una segunda fecha.

Luego de la alta demanda que tuvo la preventa de boletos en la CDMX (nomas vean los memes en internet para que se den una idea), este martes 19 de octubre se abrió una segunda fecha para el tour Music of the Spheres, gira con la cual la agrupación británica promocionará su su noveno disco de estudio que lleva el mismo nombre.

Se armó: hay segunda fecha para ver a Coldplay en CDMX

Aunque no lo crean, han pasado casi seis años desde la última visita de Coldplay a México, esto luego de que llegarán a nuestro país en 2016 como parte de la promoción de A Head Full Of Dreams. Tres años después, la banda iba a salir de gira para llevar al mundo el disco con la mira puesta en 2020, pero bueno, la pandemia no dejó que las cosas siguieran su marcha.

Pero descuiden que ahora que regresan a la CDMX, habrá una nueva oportunidad de verlos luego de que anunciaran el tour de su nuevo disco Music Of The Spheres. Como ya se habrán dado cuenta, la primera ronda de venta de boletos se fue volando, pero la buena noticia es que ya se armó la segunda tanda.

Este martes 19 de octubre, se anunció una segunda fecha para las y los fans de la Ciudad de México. Apúntenle bien: el Foro Sol volverá a abrir sus puertas el lunes 4 de abril de 2022 y la preventa ya está en marcha desde este mismo momento, para que vayan a Ticketmaster en corto a conseguir su entrada. La venta general arrancará el jueves 21 de octubre a partir de las 11:00 de la mañana.

Saquen el ahorrito que acá les dejamos los precios

Aquí les ponemos los precios para la presentación de Coldplay en el Foro Sol de la CDMX:

CANCHA A GA: $2,080.00

CANCHA B GA: $980.00

VERDE A: $2,480.00

NARANJA A: $1,580.00

VERDE B: $1,280.00

NARANJA B: $880.00

VERDE C: $680.00

NARANJA C: $480.00