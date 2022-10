El sábado 8 de octubre miles de fans de Travis se reunieron en el Velódromo Olímpico de la CDMX para presenciar el regreso de la banda escocesa a nuestro país, donde Fran Healy y compañía se vieron involucrados en una hermosa propuesta de matrimonio que José Antonio decidió organizar para su novia Freya. ¡Qué bonito!

Fran Healy, Andy Dunlop, Dougie Payne y Neil Primrose regresaron a la CDMX para festejar los 20 años de The Invisible Band, en una noche donde además de echarse completo ese discazo, los de Travis también se tomaron el tiempo de tocar otros de sus grandes éxitos y hasta covers de bandas como AC/DC.

Foto: Luis Avilés

La historia detrás de la propuesta de matrimonio en el concierto de Travis

Si bien el ambiente entre la banda y los fans hizo de la noche de Travis una muy memorable, podemos decir que el momentazo que se llevó la noche fue cuando Fran y compañía anunciaron a José Antonio, quien quería preguntarle algo especial a su novia.

Fue después de tocar “Closer” y antes de comenzar a interpretar “Selfish Jean” cuando varios y varias fans de la banda notaron la propuesta de matrimonio entre una pareja que se encontraba entre las primeras filas del recinto y donde afortunadamente la chica dijo que sí.

Foto: Paola Montoya Reyes (@paomonto en Instagram)

José Antonio y Freya fueron la pareja que se robó los reflectores en el show de la banda

Como acá nos encantan las historias de amor (y también el chisme), nos dimos a la tarea de buscar a la afortunada pareja. Y es así como dimos con Freya, quien nos contó cómo fue que su novio –y ahora prometido–, José Antonio, le pidió ser su compañera de vida en el show de Travis. ¡Aaaaaw!

En una entrevista que tuvimos con la chica, Freya nos contó que conoció a su novio hace 10 años cuando ambos estudiaban psicología en la UAM Xochimilco, donde sin imaginarlo comenzó su historia de amor en el primer día de un trimestre cualquiera.

Foto: Cortesía Freya y José Antonio

Ambos se conocieron en la universidad hace más de una década

“Hay un lugar ahí a un lado de la entrada de la UAM donde todos sacamos copias para el material. Ese día yo llegué corriendo, hecha un caos como siempre, y ni sabía qué copias tenía que sacar; él estaba en una banquita a un lado de las copias“, nos relató Freya.

Sin que le preguntara, José Antonio le dijo a Freya cuáles copias tenía que sacar de acuerdo al trimestre en el que estaba. Al principio a ella no le gustó que él se metiera en sus asuntos, sin embargo, fue así como hablaron por primera vez y se comenzaron a frecuentarse.

Foto: Cortesía Freya y José Antonio

Y han vivido momentos tanto malos como muy especiales desde entonces

“Después coincidimos en el mismo salón y fue muy bello. Lo primero que nos atrajo fue todo lo que compartimos: la manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar, el cuestionarnos muchas cosas y así empezó esta historia donde nos ha tocado vivir de todo”. indicó.

Freya nos contó que con José Antonio, a lo largo de 10 años, ha vivido muchas cosas tanto buenas como malas: desde un secuestro express hasta temblores, pasando por la ahora propuesta de matrimonio en la que Travis, una de sus bandas favoritas, fue cómplice.

Foto: Cortesía Freya y José Antonio

José Antonio quería pedirle matrimonio a Freya de una manera especial

Al comenzar a conocerse, Freya y José Antonio encontraron que sus gustos en común no eran muchos y tenían sólo algunas cosas en las que coincidían. Una de ellas era la música y letras de Travis.

“Fuimos descubriendo que uno de nuestros gustos en común, en conjunto y por separado, era curiosamente con Travis. Y empezamos a ir a esos conciertos juntos. Hemos ido a los últimos que han tenido acá en la CDMX, solos o incluso en el Corona Capital”, detalló.

Travis tocando en el Corona Capital 2019/Foto: Getty Images

Hace tres meses comenzó a contactar a la banda para que le ayudaran en su misión

La chica nos contó que no podía perderse el show de Travis en CDMX, pues algunas de sus canciones favoritas de la banda son “Flowers in the Window” y “Closer”, rolas que la noche de ayer Fran Healy y su séquito interpretaron para miles de sus seguidores.

Claro que ella nunca se imaginó que esa noche quedaría grabada en su memoria para siempre, y mucho menos que sería gracias a un esfuerzo que su novio había hecho durante hace tres meses al contactar a la banda de Glasgow para que le ayudaran en su propuesta.

Foto: Getty Images

La manager de la banda fue el puente entre José Antonio y la banda

“La verdad no me lo esperaba, para nada, fue algo que hizo él. Se contactó por todas las redes de Travis, eso tiene como hace tres meses, y apenas ayer me enteré de todo esto porque se acercaron varios fans a preguntarle cómo lo había hecho”

De acuerdo con Freya, José Antonio se contactó por redes sociales y fue en Facebook donde la manager de la banda le contestó. “Creo que estás de suerte”, le dijo ella y desde entonces se pusieron en contacto, aunque en realidad lo que sucedería esa noche era un misterio para ambos.

“Hasta ayer a las 7 y tantos él no sabía qué iba a pasar. Me mostró el correo que la manager le mandó pasadas las 7 donde ella le dijo ‘ya está listo, después de “Closer” tú vas a escuchar que Fran va a decir ‘bueno, aquí José le quiere preguntar algo a su novia Freya’ y vas‘“, nos contó la chica.

La manager de la banda le indicó a José Antonio que luego de escuchar la señal tendría unos segundos para hacer su propuesta. Cuando el momento llegó, ella perdió la noción del tiempo ya que no entendía nada de lo que ocurría cuando Fran Healy mencionó su nombre.

Foto: Paola Montoya Reyes (@paomonto en Instagram)

Y Freya sin entender nada le dio el sí a José Antonio con Travis como testigos

“Cuando acabó “Closer” él (José Antonio) me dijo “escucha con atención”. Te prometo que yo sólo alcancé a distinguir “José y Freya”, y dije ‘¿qué está sucediendo?'”, afirmó Freya sobre este momento tan especial que jamás va a olvidar.

“Todo lo demás haz de cuenta que no se qué pasó, se paró el tiempo, yo llorando de felicidad. De repente me contaron que había un dron encima de nosotros, no me di cuenta. Maravilloso, todo estuvo sensacional”, agrega sobre este momentazo.

La manager de Travis todavía se acercó a felicitar a la pareja por ese momento tan especial

Freya y José Antonio siguen sin creer todo lo que ocurrió la noche de ayer, pues si bien para ellos era especial el ir a escuchar el álbum de ‘The Invisible Band’ en vivo, nunca se imaginaron que los de Travis y su manager se tomarían el tiempo de ayudar a que la propuesta de matrimonio se volviera memorable.

La banda no tenía ni porqué hacerlo, son personas hermosísimas, maravillosas… imagínate que nos regalen unos segundos de ese concierto que era tan significativo para muchos de los que estábamos ahí. Porque eran los 20 años además (del ‘The Invisible Band’), me imagino que todos los que estábamos ahí teníamos historia en la adolescencia con ese álbum. Freya sobre su propuesta de matrimonio en el show de Travis

Foto: Cortesía Freya y José Antonio

En donde la suerte, el amor y la música de Travis jugaron de parte de Freya y José Antonio

Ya después de que pasó, la manager de Travis se acercó a ellos, se presentó y la pareja pudo darle las gracias por ayudarlos: “Fue una cuestión de mucha suerte porque me imagino que les llegan peticiones así al por mayor y también fue como, lo chido que tienen ellos, siempre tener humildad y estar para sus fans”, mencionó Freya sobre su propuesta de matrimonio.

No bueno, y luego dicen que Dios no tiene a sus favoritas. ¡Muchas felicidades a la pareja y qué rifados los de Travis, así como su equipo, por hacer este momento tan memorable para la feliz pareja!

Foto: Cortesía Freya y José Antonio