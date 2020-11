Un clavado al pasado: Recordemos brevemente cada una de las ediciones del Corona Capital

Una de las noticias más tristes que el coronavirus pudo traernos a todos los que nos encanta la música en vivo, fue la cancelación de conciertos y festivales en México y todo el mundo. Sin embargo, para estas fechas pensábamos que quizá, en una de esas el 2020 se apiadaba de nosotros, pero lamentablemente las cosas no están como para ver a nuestras bandas favoritas, es por eso que el Corona Capital tuvo que posponerse para el próximo año.

Es por eso que en estos días de encierro y melancolía, andamos recordado aquella época donde éramos felices y sí lo sabíamos, haciendo memoria de las presentaciones más importantes del festival y todas las cosas que extrañamos a la hora de alistarnos para una edición más. Y estamos seguros de que ustedes, queridos lectores, andan igual de tristes que nosotros porque tendremos que aguantarnos hasta 2021 para poder vivir el siguiente capítulo.

Este año tendremos que recordarlo

Es por eso que para no agüitarnos porque no habrá Corona Capital, hemos decidido recapitular brevemente cada una de sus ediciones sobre todo hablar de aquellas bandas y artistas que lograron emocionarnos hasta dejarnos con la piel chinita. Pero además de enfocarnos en la música, también queremos dejar muy claro la evolución que ha tenido, pues tanto el público como la organización cambiaron en casi una década.

Como dirían por ahí, ya ni siquiera llorar es bueno. Mejor enfoquémonos en todos esos grandiosos momentos que hemos vivido en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, y preparémonos para que en el 2021 este festival que llegó para posicionarse como uno de los más importantes de nuestro país, vuelva con más fuerza que nunca. ¿Están listos para este clavado lleno de nostalgia?

Corona Capital 2010

En el 2010 nacía el Corona Capital, como una alternativa más para aquellos que tenían ganas de vivir la música en vivo. En un principio no sabíamos que esperar de este festival, y quizá a muchos los convenció el cartel, porque por primera vez en nuestro país se presentaría los Pixies (aún con Kim Deal en el bajo), pero además de ellos teníamos actos importantes como Interpol, James, Regina Spektor, Echo & The Bunnymen y más.

Aunque por ahí también teníamos a nombres en letras chiquitas que más tarde se convertirían en headliners de los festivales más importantes del mundo, como Two Door Cinema Club y Foals. Y ni qué decir de las bandas de nuestro país, pues en esa ocasión participaron Rey Pila, Dapuntobeat, She’s A Tease, Le Butcherettes, Furland y más, que en total el lineup estuvo conformado por 22 artistas nacionales e internacionales.

Para vivir esa primera edición del Corona Capital, se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez 60 mil personas. Y entre los momentos a destacar tenemos que antes de que Interpol terminara su set, Black Francis, Joey Santiago, Kim Deal y David Lovering estaban tomando el escenario de enfrente, es por eso que Paul Banks y compañía tocaron rápido “Slow Hands” y en el micrófono el frontman de la banda dijo en español “vamos a ver a los Pixies”.

Corona Capital 2011

Al año siguiente, el Corona Capital volvió y más fuerte que nunca. Después del éxito que fue su primera edición, en 2011 tampoco decepcionaron en absoluto porque también armaron un cartelazo de lujo, para que se den una idea fueron capaces de traer a México a una banda británica que muchos pensaron que jamás verían en vivo, Portishead. Además, The Strokes, Moby, Editors, The Rapture, Coheed and Cambria y Santigold también estuvieron presentes.

Como ya se estaba haciendo costumbre, los actos nacionales tampoco decepcionaban pues había de todo un poco, desde Austin TV, Quiero Club, Disco Ruido y Torreblanca, hasta Ruido Rosa, Bengala, Le Baron, Madame Recamier y más. En aquella edición, le cayeron 80 mil personas que al ver el lineup que armaron no pudieron resistirse y por supuesto que abarrotaron por completo cada uno de los escenarios.

Muchos fueron los momentos espectaculares que nos dejó el Corona Capital 2011, cómo olvidar a Moby tocando el intro de “All Apologies” de Nirvana antes de que sonara su hitazo “Porcelain”, y ni qué decir de The Strokes regresando después de cinco años a nuestro país, para echarse sus éxitos y algunas rolas de Angles.

Pero sin duda Beth Gibbons y compañía se llevaron las palmas del festival, con una presentación épica e impecable, donde la banda de Bristol dio cátedra al hacer un repaso breve por su discografía. 15 canciones fueron más que suficientes para que Portishead hipnotizara por completo a esos afortunados que tuvieron chance de verlos por primera y única ocasión en México.

Corona Capital 2012

Para 2012 el Corona Capital creció en todos los sentidos, ahora serían 2 días de música en la Curva 4 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y además armaron un lineup que no le pedía nada a los mejores festivales del mundo. New Order, The Black Keys, Florence + The Machine, Suede, The Hives, Franz Ferdinand, My Morning Jacket, Basement Jaxx, Alabama Shakes, Snow Patrol, DJ Shadow, Cat Power, The Drums, The Maccabees, The Vaccines y muchos más.

Y sin saberlo, esta sería la última ocasión que bandas y artistas mexicanos pisarían el festival, León Larregui, Hello Seahorse!, Vicente Gayo, The Wookies y Technicolor Fabrics solo por mencionar algunos. En total, fueron 112 mil 600 personas las que disfrutaron de todas estas bandotas durante el fin de semana, que más tarde se convertiría en tradición y sería el formato definitivo del festival.

Por momentos épicos no paramos en esta edición del Corona Capital, entre el recorrido de hitazos que hizo New Order junto al tributo al gran Ian Curtis y Joy Division; o qué tal cuando The Black Keys se presentaron para demostrarnos como se debe rockear, y ni qué decir del set mágico que se aventó Florence Welch en su primer show en México.

Pero si tuviéramos que quedarnos con un highlight, sin duda sería con The Hives tocando “Tick Tick Boom”, pues fue aquí donde pusieron a prueba la destreza del público mexa, pidiéndoles que se sentaran en el pasto que hay en el Autódromo para después brincar juntos. Estamos seguros que aquellos que estuvieron presentes durante el show de la banda sueca lo recuerdan perfectamente.

Corona Capital 2013

Por cuarta ocasión se llevó a cabo el Corona Capital, que en este año tomaron la decisión de perfilarse como el festival internacional de nuestro país. Es por eso que fue la primera edición en que no aparecieron bandas nacionales o de Lationamérica, pero sin duda el cartel lo compensó por completo, con nombres como Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Sigur Rós, Phoenix, Vampire Weekend, The xx, Deadmau5, Travis, M.I.A. e Imagine Dragons.

Aunque por ahí también tuvimos chance de ver a verdaderas leyendas de la música, como Blondie, Dinosaur Jr., The Breeders o Jimmy Eat World. El resto del lineup lo completaron artistas que más tarde llenarían escenarios por todo el mundo, para que se den una idea, Portugal. The Man, Grimes, Jake Bugg, Gary Clark Jr., fueron algunos de los actos que prendieron a 160,000 durante dos días de festival.

Por supuesto que este Corona Capital nos regaló momento espectaculares, como la inolvidable presentación de Sigur Rós o Debbie Harry y compañía echándose esas rolas con las que todos crecimos. Pero clavándonos un poco más, Queens of the Stone Age pisaron el escenario principal para darnos un set que nos hizo headbanguear y armar un air guitar con los riffs de Josh Homme, aunque también Phoenix (sobre todo Thomas Mars) dieron un showsazo de aquellos.

Pero quizá muchos lo recuerden porque en aquel momento, los Arctic Monkeys volvieron a nuestro país para presentar uno de los discos más exitosos de su carrera, AM. Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley repasaron este y sus álbumes previos, y cómo olvidar cuando cerraron con broche de oro su set invitando al buen Miles Kane para tocar junto a ellos “505”. Un final espectacular.

Corona Capital 2014

Es probable que aquellos que fueron a esta edición del Corona Capital lo recuerden muy bien. Para empezar, fue el primer año en que implementaron las pulseras cashless, que nos han hecho la vida más fácil en el festival, pero también porque fue la vez que nos llovió gacho. Tanto así que varias zonas de la Curva 4 Autódromo Hermanos Rodríguez terminaron enlodadas, y que causó incertidumbre en el lugar.

En 2014 contamos con un cartelazo de aquellos, encabezado por Jack White, Kings of Leon, Massive Attack, Damon Albarn, Beck, Weezer, Foster The People, Kasabian, Belle and Sebastian, MGMT, Zedd, The Kooks y The Horrors. Aunque por ahí no faltaron los artistas que ya empezaban a despuntar, como Metronomy, CHVRCHES, HAIM, St. Vincent, Cults, Jungle, James Bay y hasta Sam Smith, demostrando que el festival también apostaba por las jóvenes promesas.

Las bandas que se rifaron en esa edición

Justo cuando las cosas se estaban poniendo buenas y en medio de la presentación de Massive Attack, las cosas se descontrolaron. El grupo británico estaba tocando “Future Proof” cuando la lluvia eléctrica cayó en el Corona Capital, es por eso que varios sets se tuvieron que retrasar y por un momento no sabíamos que iba a pasar. Pero horas después apareció MGMT para armar una vez más la fiesta y llenarnos de buena vibra.

Pero uno de los momentos más épicos de todo el festival fue cuando Jack White tomó el escenario principal, en su primera presentación como solista en México. Además de echarse las rolas de Lazaretto, también nos complació con varias joyitas de The White Stripes y The Raconteurs. Aunque por ahí, Weezer también nos sorprendió, porque además de sacar la playera del Tibu para tocar “Undone- The Sweater Song”, Rivers Cuomo se aventó un mini cover a “Quién como tú” de Ana Gabriel.

El siguiente día, Kings Of Leon, la primera vez de Beck en nuestro país, Damon Albarn tocando sus rolas en solitario así como de Blur y Gorillaz, la buena vibra de Kasabian y más cerraron esta edición tan extraña del Corona Capital. Al final, 170 mil fueron las personas que vivieron esta experiencia y a pesar de los contratiempos que la lluvia causó, estamos seguros que muchos lo recuerdan como un gran festival, por los momentos tan épicos que nos dejó, ¿a poco no?

Corona Capital 2015

Después de todo lo que pasó un año antes y con el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, el Corona Capital tuvo que cambiar de fechas. Ahora, la fiesta se llevaría a cabo el segundo fin de semana de noviembre y para inaugurarlo contaron con un lineup que incluía de todo un poco, como Muse, Calvin Harris, los Pixies repitiendo en el festival, Fatboy Slim, Primal Scream, Richard Ashcroft y la primera presentación de The Libertines en México.

Pero ellos no fueron los únicos que llamaron la atención en el cartel, por ahí también tuvimos a Death Frome Above 1979, Chromeo, Spoon, Run The Jewels, Kygo, Robin Schulz, The Charlatans, Mew, Miami Horor, Twenty One Pilots, TOKIMONSTA, Father John Misty, Ryan Adams y más. Ahora sí que en esta ocasión, las más de 141 mil personas que estuvieron presentes pudieron escuchar desde rock hasta música electrónica en un mismo lugar.

El momento más esperado –y que a muchos les causaba nervio– era saber si Pete Doherty se iba a subir junto a los demás miembros de The Libertines, pero afortunadamente y muuuy contento (si saben de lo que hablamos) la banda cumplió en tiempo y forma. Junto a Carl Barat, John Hassall y Gary Powell dieron un recorrido nostálgico por toda su discografía, haciendo que valiera la pena la espera por verlos en tierras aztecas.

Otro de los momentos épicos de aquel Corona Capital fue cuando Run The Jewels se subió al escenario para demostrarnos con un set explosivo que el rap debería estar más presente en el festival, porque hicieron enojar hasta al mismísimo Richard Ashcroft. Y hablando del exlíder de The Verve, también dio una presentación espectacular, con tan solo una guitarra acústica logró emocionar a miles de personas con rolones como “Bitter Sweet Symphony”.

Corona Capital 2016

En su séptima edición, el Corona Capital una vez más nos dejó con la boca abierta con el combo de artistas que reunieron para 2016, y de paso cumpliendo el sueño de algunos. Como headliners tuvimos a LCD Soundystem, The Killers, Air, Kraftwerk, Pet Shop Boys, Lana Del Rey,Animal Collective, Suede, Richard Ashcroft –que repitió al siguiente año–, Grimes, Eagles of Death Metal, Band of Horses y un mano a mano bastante interesante entre Kevin Parker y Mark Ronson.

Y si de momentos épicos hablamos, por supuesto que tenemos que mencionar a Kraftwerk, pues la legendaria agrupación alemana dio uno de los shows más épicos en la historia del Corona Capital. Antes de entrar al Autódromo Hermanos Rodríguez, repartieron lentes de 3D y tras un par de contratiempos, Ralf Hütter nos demostraron de lo que eran capaces, tocando sus más grandes éxitos con un montón de visuales que nos volaron la cabeza.

Lana Del Rey también se robó la noche, bajándose del escenario para saludar a sus fans en la primera rola. Air dieron un set impecable pero contundente, por su parte The Killers como siempre se lució –y por ahí surgió la historia de José Luis, el chico que se subió a tocar la batería con Brandon Flowers y compañía–. Eagles of Death Metal recordaron a un año de los sucedidos los atentados de la Sala Bataclán de París, donde lamentablemente estuvieron presentes.

Aunque la fiesta la armaron por completo Mark Ronson y Kevin Parker, quienes mezclaron sus rolas con las de otros artistas como Daft Punk, Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, The Strokes y más. Los Pet Shop Boys con un verdadero espectáculo prendieron como nunca al Corona Capital, con grandes clásicos como “Always On My Mind”, “New York City Boy” o “West End Girls” y la presentación de LCD Soundystem, que con “All My Friends” y “I Can Change” cerraron con broche de oro esta edición.

Corona Capital 2017

En 2017, el Corona Capital armó uno de los lineups más espectaculares de toda su historia, pues tiró varias cartas fuertes y esperadas en nuestro país. Para que chequen el dato, los actos principales fueron Foo Fighters, Green Day, PJ Harvey, The xx, Phoenix, Metronomy, Cage The Elephant, The Drums, Elbow, The Shins, Grizzly Bear, Boys Noize y Cold War Kids, artistas de la vieja y nueva escuela.

Y si vamos a hablar de momentos espectaculares, tendríamos que empezar con Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, quienes después de 13 años volvían a nuestro país para demostrarnos por qué son una de las mejores bandas en vivo. Clásicos que todo el mundo se sabía combinados con la vibra de su frontman –que hasta subió al escenario a un fan y le regaló una guitarra– hicieron de esta una de las presentaciones más épicas del festival.

Tampoco podemos dejar pasar a los Foo Fighters, porque para dar shows que todas las personas recordarán por el resto de sus vidas, ellos se pintan solos. Dave Grohl y compañía se subieron para enamorar una vez más al público mexa y tocar rolas enormes como “My Hero”, “Everlong”, “Best of You”, “Learn To Fly” y más, aunque también se dieron el tiempo de aventarse uno que otro cover de Queen, The Ramones y recordar al fallecido Malcolm Young de AC/DC.

Aunque no podemos olvidarnos de la primera presentación de Cage The Elephant en el México, pues demostraron que en vivo son una verdadera bomba que necesitábamos ver por acá. Además, Metronomy hizo en el Corona Capital el que para ellos es el mejor show de su carrera, Phoenix y The xx también enloquecieron a sus fans, y PJ Harvey dejó con la boca abierta a muchos con su set.

Corona Capital 2018

Llegó el 2018 y el festival por supuesto que no nos decepcionaría en lo absoluto, pues una vez más nos dejó con la boca abierta gracias a los artistas que conformaron el lineup de ese año. Por si no lo recuerdan, esa edición del Corona Capital la encabezaron New Order, Nine Inch Nails, Robbie Williams, Lorde, The Chemical Brothers, Imagine Dragons, MGMT, Panic! At The Disco, Death Cab For Cutie, CHVRCHES y Friendly Fires.

Sin duda, Trent Reznor y compañía dieron un verdadero show de aquellos, con un juego de luces increíble y un setlist en el que incluyeron lo mejor de lo mejor de su discografía. Por otra parte, New Order también se lució, pues tenerlos en un escenario siempre es sinónimo de que todo el mundo lo va a pasar bien, y por ahí The Chemical Brothers hicieron lo propio con una presentación sobria pero certera.

Pero para ser honestos, los que más destacaron en el Corona Capital 2018 fueron los actos ‘pop’, encabezados por Robbie Williams. Aunque muchos lo nieguen, el cantante británico se llevó el aplauso de todos los que estaban presentes durante su set y enamoró a miles de personas, pues además de tener un carisma inigualable, subió a su papá a cantar y hasta una afortunada fan tuvo chance de sabrosearlo estar cerca de él. Un showman de esos que ya casi no hay,

Por otro lado, Lorde también regresó a nuestro país para cerrar la gira de su último álbum de estudio, Melodrama. Y fue en el festival donde demostró la enorme evolución que ha tenido desde que se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, abarrotando por completo el escenario donde se presentó y entregando un show impecable, mezclando sus rolas con un montón de coreografías espectaculares.

Corona Capital 2019

En su décimo episodio y para festejar a lo grande, el Corona Capital tiró la casa por la ventana en 2019, con un cartel donde incluían a bandas que a muchos les encantan con artistas jóvenes que serán el futuro de la industria musical. En esta ocasión, The Strokes, Weezer, Interpol, Billie Eilish, Keane, The Raconteurs, Franz Ferdinand, Flume, Two Door Cinema Club, Bloc Party, Travis y The B-52’s fueron los nombres grandes.

Muchos esperaban el regreso de Julian Casablancas y compañía a la CDMX, y aunque algunos quedaron decepcionados, en papel la banda neoyorquina cumplió. Pero al día siguiente volvimos a ver al cantante con The Voidz, donde demostró mucha más energía y cercanía con el público. Por otro lado, Weezer se robó la atención de todos, pues además de tocar sus hits, coverearon a Black Sabbath, Nirvana, Tears for Fears, a-ha y hasta Toto.

Franz Ferdinand, Interpol y Travis nos hicieron recordar las viejas épocas, repasando gran parte de su discografía en sus distintas presentaciones. Pero hablando de una banda de ese entonces, Keane nos dejó con la boca abierta, pues la vibra que se sentía durante su set combinada con sus rolas y la conexión con el público mexa, dieron como resultado uno de los momentos más recordados del Corona Capital 2019.

Después de esperarlo por años junto a este proyecto, Jack White volvió a México con The Raconteurs, que como siempre se lució con un setlist bastante fino. Y después de convertirse en un fenómeno, nos tocó ver por primera vez a Billie Eilish, la chica sensación del pop que abarrotó el escenario donde se presentó y nos demostró por qué es una de las artistas jóvenes más talentosas de la actualidad.