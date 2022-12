Luego de que se diera conocer la muerte de Terry Hall, vocalista de The Specials y también miembro de agrupaciones como Fun Boy Three, The Colourfield y Terry, Blair & Anouchka, han sido varios los que han dedicado algunas palabras para despedir al músico inglés. Uno de ellos, por supuesto, es Damon Albarn.

El líder de Gorillaz, Blur y The Good, The Bad & The Queen siempre fue muy abierto sobre la admiración que tenía hacia Hall, quien el 19 de diciembre falleció a la edad de 63 años, y por lo tanto se tomó un momento para rendirle tributo al icónico cantante.

Foto: Getty.

Damon Albarn rindió tributo al fallecido Terry Hall

Fue este 20 de diciembre a través de su cuenta de Twitter donde Damon Albarn compartió un video donde coverea la canción “Friday Night, Saturday Morning”, perteneciente al segundo disco de The Specials, ‘More Specials’ (1980), todo con ayuda de un piano.

“Terry, significaste el mundo para mí. Te quiero”, escribió el músico londinense que trabajó en varias ocasiones al lado de Terry Hall, a quien calificó como una de sus máximas figuras de inspiración musical. ¡Sniff!

Les dejamos el video:

Terry, you meant the world to me. I love you. pic.twitter.com/0JFpRZUEmb — Damon Albarn (@Damonalbarn) December 20, 2022

Damon y Terry fueron grandes colegas y colaboradores

Como les comentamos anteriormente, Terry Hall y The Specials influyeron en la juventud y la escena musical de los años 70 en el Reino Unido, tanto que gracias a ellos surgieron otras bandas en el mundo que, años después, se convirtieron en referentes musicales.

Sin embargo, el músico inglés también tuvo una brillante carrera como solista que comenzó en 1994 con el lanzamiento de su disco ‘Home’, el cual influenció a Damon Albarn, con quien Terry trabajó en canciones como “911” de Gorillaz que hablaba del atentado a las Torres Gemelas.

Antes de esa colaboración, Damon Albarn y Terry Hall también trabajaron en la canción “Chasing a Rainbow” y el músico incluso tocó con Blur en un show de 1996, donde hicieron una versión de “Nite Klub” de The Specials.