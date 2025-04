The Dark Side of the Moon es uno de los discos más emblemáticos de influyentes en la historia del rock. Su misticismo supera la música, con todas las historias y leyendas urbanas que giran a su alrededor.

Incluso si te consideras fan de Pink Floyd, puede que no sepas todos los secretos y procesos ‘que ocurrieron durante su creación.

Así que te contamos 10 datos ‘oscuros’ que probablemente no sabías sobre esta obra maestra lanzada en 1973.

Otro grupo lanzó otro disco con el mismo nombre

Antes del lanzamiento del álbum de Pink Floyd la banda británica de blues, Medicine Head, lanzó un disco llamado Dark Side of the Moon.

En su momento, los integrantes de Pink Floyd contemplaron cambiar el nombre de su disco a Eclipse, pero cuando el disco de Medicine Head fracasó comercialmente, optaron por mantener su título original.

Si te preguntas a qué sonaba el Dark Side of the Moon de Medicine Head acá puedes escucharlo

Las canciones se tocaron en vivo antes de grabarse en el estudio

Pink Floyd concibió The Dark Side of the Moon como un álbum concepto que debía escucharse de principio a fin. Es por ello que antes de entrar al estudio para grabarlo, decidieron tocar algunas canciones en vivo para saber cómo se escuchaban y así, poder afinar detalles. El debut de algunos temas se dio el 20 de enero de 1972 en el Brighton Dome, y el álbum completo fue presentado a la prensa durante cuatro noches en el Rainbow Theatre de Finsbury Park en febrero de ese año.

La icónica portada tiene un color del arcoíris ausente

La portada diseñada por Hipgnosis y George Hardie muestra un prisma que descompone un rayo de luz blanca. Sin embargo, a ese arcoíris le falta un color: el índigo. El diseño solo incluye rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

Foto: Pink Floyd

Paraban las sesiones para ver fútbol y Monty Python

El ingeniero de grabación, el legendario, Alan Parsons recordó que los integrantes de Pink Floyd solían parar las sesiones de grabación del álbum, para ver algunos partidos de fútbol o el programa de Monty Python, del que eran fervientes seguidores, al punto, que años más tarde, decidieron destinar parte de las ganancias generadas por la venta de sus discos para financiar la película de Monty Python and the Holy Grail.

La relación de Naomi Watts con The Dark Side Of The Moon

Así es amigos. El mundo puede ser tan pequeño, que incluso la famosa actriz Naomi Watts (nominada al Oscar por 21 gramos y The Impossible) puede estar relacionada con The Dark Side Of The Moon. Esto obedece a que su padre, Peter Watts, trabajaba como tour manager de Pink Floyd, e incluso, al final de The Great Big In The Sky se puede escuchar su voz diciendo: I never said I was frightened of dying.

Peter Watts moriría años más tarde por culpa de una sobredosis, sin embargo, Naomi Watts ha referido en distintas ocasiones, que de alguna u otra forma, Pink Floyd terminó salvándola a ella y a su familia.

Paul McCartney fue descartado del disco

Otro de los datos ‘oscuros’ de Pink Floyd y The Dark Side Of The Moon es la colaboración de Sir Paul McCartney que termino siendo descartada.

Y es que, según cuenta Roger Waters, Paul y Linda McCartney estaban grabando en los estudios de Abbey Road al mismo tiempo en el que Pink Floyd empezaba las sesiones del Dark Side Of The Moon. Una de las ideas de la banda, era realizar diversas dinámicas de preguntas y respuestas con las personas que se encontraban a su alrededor, para a partir de ello, rescatar e incluir algunas de esas frases en las canciones del disco.

Sin embargo, el propio Waters recuerda que Sir Paul McCartney intentó ser “gracioso” en sus respuesta, lo cual no encajaba con el tono del disco, por lo que se le descartó. Caso contrario lo que ocurrió con Henry McCullough, guitarra de The Wings, cuya voz aparece al final de Money con la frase “I don’t know… I was really drunk at the time”.

