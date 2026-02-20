Lo que necesitas saber: Josh Freese fue baterista de Foo Fighters por cerca de dos años y, en su momento, aseguró que no supo por qué lo despidieron.

Taylor Hawkins es insustituible, pero se pensó que Josh Freese entraba perfecto para ocupar la batería en Foo Fighters. No fue así: a los pocos meses de integrarse a la banda liderada por Dave Grohl, se anunció su salida… fue despedido, mejor dicho.

Fotografía @foofighters

Grohl asegura que no fue sólo decisión suya, sino de toda la banda

Y muchas cosas se han dicho al respecto (por fuera del grupo). Sin embargo, hasta ahora no se sabía la razón real de por qué el que ha sido baterista de bandas como NIN, The Vandals y A Perfect Circle, nomás no encajó con los Foo Fighters. Pero no más: Dave Grohl salió a explicar cómo estuvo el asunto.

Ahora que acaba de lanzar el primer sencillo del que será el álbum número 12 de los Foo Fighters, Dave Grohl fue entrevistado por Apple Music y, además de contar un poco sobre de qué va “Your Favorite Toy” (nombre de la canción y del disco), también contó cómo se dio la salida de Josh Freese.

“Básicamente, llamamos [el resto de la banda y yo] a Josh y le dijimos: ‘Oye, eso estuvo genial. Fue genial, muchas gracias, pero vamos a buscar otro baterista’”, contó Grohl a Zane Lowe de Apple Music. De acuerdo con el ex de Nirvana, él y sus compañeros creyeron que sólo con eso bastaba. No comunicados, ni mensajes en redes ni entrevistas… pero no fue así.

Foto: @frontiertouring (X)

Que la música de Foo Fighters no conectó con él…

En su momento, Foo Fighters no dijo nada, pero sí Josh Freese… y él nunca quedó bien enterado de por qué le dieron las “gracias”. “Síganme para mi ‘Top 10 de posibles razones por las que Josh fue botado de los Foo Fighters’”, escribió el baterista al poco tiempo de enterarse que ya no era parte de la banda con la que llevaba dos años y a la que entró en sustitución de Taylor Hawkins.

Entonces, ¿cuál fue la razón? Bueno, luego de “alabar” la capacidad de Josh Freese para tocar con quien sea (desde Michael Bubble hasta Offspring), Dave Grohl dijo que le hagamos caso al baterista: lo expresó mejor, cuando dijo que no sentía que nuestra música le conectara realmente , y eso es muy importante, agregó Grohl.

Pues ahí está, ahora Foo Fighters tiene a Ian Rubin como nuevo baterista y con nuevo disco en camino. Y ya, todos contentos, ¿no?