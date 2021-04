¡Lanzarán ‘The Width of a Circle’, un nuevo disco de rarezas de David Bowie!

No importa cuántos años pasen ni cuántas generaciones lleguen; el legado de David Bowie siempre estará presente de alguna manera. El legendario compositor británico falleció en 2016, pero en los años siguientes hemos visto varias entregas póstumas con joyitas que todo fan de hueso colorado debe agregar a su colección.

Pues bien, un compendio más de música inédita cortesía del Starman se encuentra en camino. La discográfica Rhino Entertainment acaba de anunciar el lanzamiento de The Width of a Circle, un box set con más de 2o rolas y otras rarezas de la época en que Bowie componía The Man Who Sold The World.

La celebración por ‘The Man Who Sold The World’

La vida y obra de David Bowie se siguen celebrando en grande a cinco años de que partió de este mundo. Y aunque su música se resguarda en el corazón y el cariño de sus seguidores, resulta increíble todas las composiciones que quedaron inéditas y de las que no se tenía conocimiento hasta hace poco. Tan solo en el 2020, para que se den una idea, se compartió la espectacular entrega llamada Metrobolist.

Ese título, de hecho, era el nombre original que el músico británico le quería poner a su tercer álbum de estudio. Sin embargo, su disquera en su momento le cambió el nombre a The Man Who Sold The World. Ahora, este icónico disco celebra su 50 aniversario (fue lanzado en 1970 y 1971 en Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente) y los homenajes continúan con una nueva reedición para complementar el lanzamiento del año pasado.

La nueva entrega póstuma de David Bowie

Metrobolist no es el único disco con el que se celebrarán los 50 años de The Man Who Sold The World de David Bowie. Rhino Entertainment recién anunció el lanzamiento de The Width of a Circle (sí, como el nombre de la canción), box set que constará de dos discos en los que podremos escuchar todo tipo de material como rolas inéditas hasta sesiones de diferentes presentaciones.

En concreto, esta nueva entrega está conformada por singles que no se incluyeron en el corte final del tercer álbum de Bowie, así como un show que el británico dio para la BBC en aquella época. Y eso no es todo: también podremos escuchar las composiciones y el score que el “Starman” compuso para la película de TV Pierrot in Turquoise (también conocida como The Looking Glass Murders).

The Widht of a Circle se lanzará el próximo 28 de mayo y POR ACÁ puedes ir pre ordenando el material para que tu colección de Bowie este completita. A continuación te mostramos cómo luce la entrega para que te emociones…. ¡Ah! Y cuesta cerca de 1000 pesos mexicanos. Ahora sí, a darle a la compra.

Tracklist de material:

CD 1:

THE SUNDAY SHOW INTRODUCED BY JOHN PEEL

Grabado el 5 de febrero de 1970 y transmitido el 8 de Febrero del mismo año

Amsterdam *

God Knows I’m Good *

Buzz The Fuzz

Karma Man

London Bye, Ta-Ta

An Occasional Dream

The Width Of A Circle*

Janine

Wild Eyed Boy From Freecloud

Unwashed And Somewhat Slightly Dazed*

Fill Your Heart

The Prettiest Star

Cygnet Committee*

Memory Of A Free Festival*

Performed by David Bowie and The Tony Visconti Trio (a.k.a. The Hype)

CD 2:

THE LOOKING GLASS MURDERS AKA PIERROT IN TURQUOISE:

When I Live My Dream

Columbine

The Mirror

Threepenny Pierrot

When I Live My Dream (Reprise)

SINGLES

The Prettiest Star (Alternative Mix)

London Bye, Ta-Ta*

London Bye, Ta-Ta (1970 Stereo Mix)*

Memory Of A Free Festival (Single Version Part 1)*

Memory Of A Free Festival (Single Version Part 2)*

Holy Holy*

SOUNDS OF THE 70’S: ANDY FERRIS SHOW

Waiting For The Man

The Width Of A Circle

The Wild Eyed Boy From Freecloud*

The Supermen (Bowie At The Beeb vinyl only)*

Performed by David Bowie and The Hype

2020 MIXES

The Prettiest Star (2020 Mix)

London Bye, Ta-Ta (2020 Mix)

Memory Of A Free Festival (Single Version – 2020 Mix)

All The Madmen (Single Edit 2020 Mix)

Holy Holy (2020 Mix)

*Publicado anteriormente