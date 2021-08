Deafheaven muestra su lado más hipnótico en el video de la rola “In Blur”

De la misma manera en que lo han hecho otras bandas, Deafheaven se une a la tendencia de los lanzamientos del 2021 luego de que la industria musical la sufrió bastante en el último año. Pero bueno, lo importante es que el grupo está de vuelta y viene con nuevo material discográfico bajo el brazo.

George Clarke y compañía lanzarán Infinite Granite en unos cuantos días y como es debido, han lanzado un sencillo más para ir calentando motores. El track recién compartido se titula “In Blur” y con él, sigue patente esa capacidad que el combo californiano tiene para ir de lo más pesado a lo más melodioso.

Deafheaven suelta “In Blur”, un sencillo más de su nuevo disco

Sin dudarlo, este año seguramente es bastante especial para Deafheaven. Por un lado, la agrupación de San Francisco está celebrando el 10 aniversario de Roads to Judah, el primer álbum de larga duración con el que debutaron en la industria musical. Incluso, tenían planeada un gira en 2020 para celebrar su década juntos, pero pues ven… cosas de la pandemia.

Pero bueno, no todo resulta tan malo pues este 2021 también significa su vuelta en grande a tres años de Ordinary Corrupt Human Love, su más reciente entrega discográfica. Así, el largo rato de ausencia se terminará con una nueva producción titulada Infinite Granite que verá la luz el próximo 20 de agosto (para que anoten la fecha en la agenda de estrenos, eh).

Fue en junio pasado cuando Deafheaven anunció su regreso con “Great Mass of Color”, canción que oficialmente abrió la promoción al disco que ya les mencionamos. Y bueno, porque nunca es suficiente una sola rola, este miércoles la banda liberó el track “In Blur” con todo y video oficial.

De acuerdo con un comunicado (vía Consequence of Sound), este videoclip recapitula la complicada etapa de creación del álbum, en algo que ellos señalan como “un periodo de insomnio implacable”. De la canción, destacan las guitarras melodiosas pero enérgicas y la voz de Clarke, quien en esta oportunidad se decanta por un estilo más pulido de canto.

Y bueno, no son terrenos que el grupo no conozca, pero con base en esta pista y las otras dos que han lanzado, podemos ver que el Infinite Granite se inclinará más hacia el lado shoegaze de la agrupación. Ya no te damos más rollo; mejor escucha “In Blur” a continuación y platícanos qué te parece.