Saquen la agenda: Death From Above 1979 regresará a la CDMX en 2022

Pues sí, los conciertos de a poquito regresan a tierras aztecas y muchas grandes bandas están poniendo a México en su mapa de rumbo al 2022. Una de esas es Death From Above 1979, quienes tiene pactada una tocada en el Corona Capital Guadalajara.

Sin embargo, esa no es la única fecha que tienen en lista para dar en nuestro país. Recientemente, se confirmó que la agrupación canadiense también armará un show en la Ciudad de México el próximo mes de mayo, esto antes de dirigirse a tierras jaliscienses.

Death From Above 1979 abre una fecha en CDMX para 2022

Ah, qué bonito que los festivales y conciertos ya regresen ¿no? Los extrañábamos, lo necesitábamos y más. Por ahí, varias bandas como Coldplay o hasta The Killers ya tienen en la mira algunas presentaciones en diversas ciudad de México como Monterrey, Guadalajara y la propia CDMX.

Y bueno, a la tendencia se unen Death From Above 1979. El dúo canadiense tocará en el Corona Capital Guadalajara (POR ACÁ el line-up) que se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo. Pero antes, los fanáticos de hueso colorado de la Ciudad de México también podrán verlos tirar su poderoso arsenal de rolas y algunas más de su más reciente disco, Is 4 Lovers.

Jesse Keeler y Sebastien Grainger harán una parada en la capital mexa para dar un show el viernes 20 de mayo, esto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes a las 9:00 de la noche. Guarda la fecha en la agenda y a darle.

Precios y toda la onda

Ya tenemos la fecha, el lugar, la hora y ahora, el precio. La preventa Citibanamex arranca este mero miércoles 17 de noviembre y seguirá al día siguiente. Si los quieren en venta general, esta comienza al 19 del mismo mes a través de Ticketmaster y tienen un precio de $861.00 pesos ya con cargo por servicio (AQUÍ los consiguen).

Death From Above 1979 regresará a México con su nuevo álbum titulado Is 4 Lovers lanzado en marzo de este 2021, el cuarto de su discografía y con el que rompieron cuatro años de ausencia desde la placa Outrage! Is Now.

Acá les dejamos una probadita poderosa de lo que traen en este nuevo material discográfico, ahí nomás para que lo vayan calando en caso de que no le hayan echado oído.