José Rómulo Sosa Ortíz, mejor conocido como José José, falleció el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Florida en Estados Unidos por complicaciones relacionadas al cáncer de páncreas que padeció desde hace algunos años. Sin duda, fue y será uno de los cantantes más grandes de México y todo América Latina, respaldado por más de 40 años de carrera musical y un montón de éxitos.

Sin embargo, su importancia va más allá: es un símbolo, y si quieren más maneras de decirlo, es un ícono y un ídolo. Ha estado presente en la vida musical de la mayoría de las generaciones desde que en 1969 liberó su primer hit, “La nave del olvido” de Dino Ramos, que lo catapultó como el compañero que es para casi todos (sí, todos lo hemos cantado de broma y en serio, en la fiesta y en la soledad, en el amor y en el desamor).

José José ha estado en nuestra vida nos guste o no, y no hay manera de escapar de él si pensamos en la ENORME cantidad de éxitos que recopiló de 1969, hasta principios de la década de los 80, sus mejores años… Y por eso, porque ‘El Príncipe de la Canción’ es inevitable y luego de que se fuera para siempre con otros grandes (Juan Gabriel, la Dúrcal y hasta Camilo Sesto, entre otros), es que lo recordamos de la mejor manera: con sus canciones más llegadoras que si no las quieres cantar, las sufres…

“Gotas de fuego”

“Gotas de fuego” forma parte del disco Reencuentro de 1977 y es una de sus canciones más tristes, compuestas por un combo impresionante que lo acompañaría en su carrera como Roberto Cantoral y Juan Carlos Calderón, entre otros. Esta canción, la última del disco, es una de las mejores para definir lo que Chepe Chepe es en la música: una víctima del amor que nunca podrá encontrar la felicidad en alguien más.

Quizá suena muy trágico, pero basta escuchar las siguientes de esta lista para que, fuera de la imagen de José José, lo escuchemos como alguien sumamente afectado por el amor…

“No me digas que te vas”

¿Cuál es el secreto de José José más allá del desamor y la soledad? Algo que sabemos, pero pocas veces reflexionamos: su voz y sus capacidades vocales. José José era de los pocos cantantes que gritaban en armonía, y bien sabemos que cuando de dolor se canta, el grito desgarrador es necesario.

Y es aquí donde entra “No me digas que te vas” de Amor Amor de 1980, cuando el cantante se encontraba en lo más alto, con un nivel de madurez sin precedentes en su voz que lo hizo aún más famoso porque, asimismo, él también ya había crecido con sus letras.

“El triste”

Esta es, quizá, la canción más representativa de José José y la que lo convirtió en uno de los cantantes más respetados en América Latina. La historia es muy conocida: a sus 22 años, José José se presentó en el II Festival de la Canción Latina donde compitió en representación de México con “El triste”, la cual formaría parte del disco El triste de 1970…

La gente se puso de pie y no dejó de aplaudir por un buen rato (esas ovaciones que sí son reales y que sí se creen), y todos pensaron que se llevaría el primer lugar, pero no. Se llevó el segundo, pero ganó algo más grande: el reconocimiento inmediato de un público que tenía entre sus filas a Raphael, Sabú, Roberto Carlos, y más. Pero ninguno como Chepe Chepe.

“Si me dejas ahora”

10 años después de convertirse en el famoso ‘Príncipe de la canción’, llegó el disco Si me dejas ahora de 1979 producido por el mismo Camilo Sesto. No por algo es uno de los discos más vendidos de José José.

De todas sus canciones, la que más tenemos presente (porque vida y amor no se llevan), es “Si me dejas ahora” con una de las líneas más famosas interpretadas por José José: Estoy preso entre las redes de un poema… eres tú, quien me puede ayudar o me condena. Como siempre, José José dejando en manos de alguien más su felicidad, y nosotros dejando en sus manos nuestra estabilidad emocional.

“Insaciable amante”

“Hasta que mi universo dejó de estar en ti… De ahora en adelante tú, no serás lo último en el mundo. Ya me cansé de callar“, grita (en armonía) José José para motivarnos a superar esa relación que, como dice otra canción suya, “se vuelven cadenas o que fueron cintas blancas, el amor acaba“.

Esta canción que abre Amor Amor de 1980, y fue compuesta por el mismísimo Camilo Sesto, quien también la interpretó. Pero a nivel Latinoamérica, y por supuesto en México, la canción se convirtió en todo un éxito comercial como varias de ese disco como el cover en balada (pues es un bolero) de “No me platiques más”, compuesta por Vicente Garrido e interpretada por ídolos como Pedro Infante o el chileno Lucho Gatica. ¿La mejor versión? No, pero sí entre una de las más importantes del disco junto a “Insaciable amante”.

“Vamos a darnos tiempo”

Después de tantas tragedias, José José se decidió a dar el primer paso y reconocer que “las cosas no van bien”. Gracias de 1981 tiene tres de las canciones más populares del cantante: “Preso”, “Me basta” y “Vamos a darnos un tiempo”, esta última una de las “mejores” canciones de chantaje e infortunio en voz de José José.

“Amnesia”

Saltamos hasta 1990 con el disco En las buenas… y en las malas para recordar que José José, ante todo, era un caballero sin memoria. Y eso lo sabemos gracias a “Amnesia”, una canción del argentino Dino Ramos, el mismo responsable de “La nave del olvido”. La canción fue todo un éxito, y permitió la entrada triunfal de José José a los 90, en la cual comenzaron a salir sus discos de mayores éxitos.

El video de “Amnesia” no se queda atrás. Protagonizado por José José negando la relación, pero al mismo tiempo recordando “su juramento” y los mejores momentos que pasó a su lado… tan José José.

“Él”

Hasta en tonos felices, José José no podía dejar de pensar en que esa mujer estaba tramando algo contra su estabilidad mental. Ella le aseguraba que los cigarros eran de un amigo, pero no es cierto, y es así como aparece esta canción donde la pone a decidir si con uno o con otro porque, claro, “nadie va a burlarse de mí“. Esta canción –un cover de Rupert Holmes–, al igual que “No me digas que te vas”, abrieron la década de los 80 en sus próximos éxitos.