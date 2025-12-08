Lo que necesitas saber:

La banda británica de hard rock se presentará en Monterrey, Guadalajara y CDMX el próximo 2026.

Tras 6 años de su última presentación en nuestro país, los legendarios Deep Purple regresan el próximo año a México con un mini tour de tres presentaciones en el que celebran 5 décadas de trayectoria. ¿Emocionados?

deep-purple-regresan-mexico-lugares-fechas-boletos
Concierto de Deep Purple en nuestro país // Foto: Facebook.

¡Deep Purple regresan a México!

Buenas noticias para los fanáticos mexicanos de Deep Purple, pues anunciaron por fin su regreso a nuestro país y no lo harán solo con una o dos presentaciones, sino que serán tres conciertos imperdibles.

Este pequeño tour que dará la banda británica de hard rock en suelo azteca forma parte de su celebración de más de 50 años en la escena musical.

La primera parada será el 13 de diciembre de 2026 en la Arena Monterrey; después darán un concierto el 16 en la Arena Guadalajara y para cerrar con broche de oro, una presentación el 19 en el Estadio Fray Nano en la CDMX.

comienza-agenda-conciertos-para-2026-mexico-deep-purple
Deep Purple regresa a México // Facebook: MusicVibe

¿Cuándo es la venta de boletos?

Como en otros artistas, aunque todavía falta un año para los conciertos, la venta de boletos está a la vuelta de la esquina. Ve rompiendo tu cochinito, pues la venta de boletos será a partir de este 11 de diciembre a las 11 de la mañana.

En el caso de Monterrey y Guadalajara, la venta será a través de Superboletos, mientras que en la CDMX podrás comprar tus entradas en Funticket.

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

