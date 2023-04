Uno de los lanzamientos discográficos más rifados del inicio del 2023, fue el Cuts & Bruises de Inhaler (aquí nuestra reseña). La banda irlandesa lanzó este disco apenas el pasado mes de febrero, y con él nos han demostrado que pasaron de ser una promesa musical a una realidad.

Y bueno, como sabemos que varios de nuestros lectores son fans de la banda y que también entienden lo genial de este álbum, les traemos un regalo. Así que éntrenle a la dinámica para llevarse un vinilo de este discazo autografiado por la banda.

Elijah Hewson de Inhaler en concierto. Foto: Getty.

Aquí la dinámica para llevarte el vinilo de ‘Cuts & Bruises’ de Inhaler autografiado

¿Listos para entrarle al la dinámica? La verdad es que está bien facilito todo el rollo y no hay pierde. Estas son las instrucciones para ganarse el vinilo del Cuts & Bruises de Inhaler autografiado:

1. Sigue todas las redes de Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram). Paso indispensable.

2. Suscríbete al newsletter de Sopitas.com. Si no estás suscrito, por aquí lo puedes hacer.

3. Suscríbete también al newsletter de Inhaler por aquí.

4. Toma una captura de pantalla de la letra de “Love Will Get You There”, específicamente de la parte que más te gustó de la canción.

5. Entra a este enlace para llenar el formulario con tu nombre completo, correo electrónico y número de teléfono, y también para insertar la imagen de la captura de pantalla del paso 4.

¡Y ya está! Estás participando para llevarte el vinilo autografiado de Inhaler. ¿Ven cómo estaba bien sencillita? Mucha suerte en la dinámica.

Importante

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Debes seguir las redes de Sopitas y Sopitas FM que se especifican en la dinámica.

– Al momento de participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito a nuestro Newsletter.

– Esta dinámica inicia el martes 18 de abril a las 9:00 PM y termina el miércoles 19 por la noche.

– Pondremos los nombres de los ganadores al final de esta nota y también se les notificará a través de sus datos de contacto proporcionados (correo electrónico y/o teléfono).

– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.