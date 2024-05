Lo que necesitas saber: Aquí los lanzamientos musicales de la semana con Kings Of Leon, Dehd, Big Special, Hinds, John Cale y más.

Llegó el refresh musical de cada ocho días con los discos y canciones de la semana, aquí en Sopitas.com. Y como siempre, hubo muchos lanzamientos que nos alegraron los últimos días.

Tenemos el inicio de una nueva etapa con disco de Kings Of Leon; Bu Cuarón se prepara para su primer festival en México con una nueva rola previa; Travis armó una colaboración que los nostálgicos de la década dosmilera amarán… Vamos a la lista.

Estos son los discos y canciones de la semana

Mientras vas leyendo y bajando en esta nota, te dejamos aquí la lista de reproducción para que la vayas escuchando. ¿Cuáles fueron tus canciones favoritas de la semana? Ahí nos cuentas…

“Hind’s Hall” – Macklemore

El rapero se sumó a las manifestaciones estudiantiles pro-Palestina que se han extendido a lo largo de Estados Unidos en los recientes días. Estas mismas cobraron aún más relevancia luego de que el presidente Joe Biden pronunciara –nuevamente– su apoyo a Israel en medio del conflicto en Gaza.

Por ello, Macklemore nos trajo esta semana “Hind’s Hall”, canción inspirada en el nombre con el que los manifestantes universitarios renombraron a un conocido edificio de la Universidad de Columbus. De paso, Macklemore hace referencia a N.W.A., se lanza contra Biden y comenta lo absurdo que ha sido el beef entre Kendrick Lamar y Drake.

A su vez, Hind’s Hall hace referencia a Hind Rajab, una niña palestina que falleció tras una llamada de auxilio al intentar escapar de la zona de conflicto en Gaza. Esta es su historia.

“Boom Boom Back” – Hinds ft Beck

El regreso de Hinds está cantado. El dúo español oficialmente anunció su nuevo disco Viva Hinds que llegará el próximo 6 de septiembre a cuatro años de su último lanzamiento discográfico.

Para esta ocasión, el ahora dueto conformado por Carlotta Cosials y Ana Perrote se junto con el mismísimo Beck para traernos esta canción llamada “Boom Boom Back”, que definitivamente nos tiene con la expectativa alta sobre lo que se viene. Huele a que las tendremos pronto en México, ¿no creen?

“Shark Shark” – John Cale

A un año de Mercy, John Cale está listo para sacar un nuevo disco y los avances que ha compartido son geniales, absolutamente. El sencillo pasado, “How We See The Light”, era más melancólico, suave y medio baladesco con algunos arreglos electrónicos que nos daban idea de la experimentación que el ex Velvet Underground está trayendo a esta etapa de su carrera.

El nuevo sencillo camino a POPtical Illusion (que llegará el 14 de junio) se llama “Shark-Shark” y es un poco más agresivo musicalmente. Un poco de distorsión por aquí y por allá, un ritmo sencillo pero contagioso, capas de ruido que no aturden sino que te capturan… Se viene algo buenísimo, eh.

“It’s My World” – Deap Vally

Bien decía Gustavo Cerati que “saber decir adiós es crecer” y Deap Vally están listas para despedirse de una carrera que las colocó como una de las bandas más queridas de la escena underground del blues/garage rock.

Pero antes de irse definitivamente, nos traerán (ep)ilogue, un extended play que los más fans atesorarán segurito una vez que se lance el 24 de mayo. Chequen acá esta nueva canción llamada “It’s My World” que está bastante poderosa.

“Raze the Bar” de Travis (con Chris Martin y Brandon Flowers)

Esta es la colaboración que tendrá a los nostálgicos de los 2000 emocionados más que nunca. Travis lanzó “Raze the Bar” como una canción inspirada en un bar llamado Black and White, ubicado en la zona de East Village.

Pero el tema es algo más que una oda al bar… es una historia de nostalgia sobre este lugar mítico que debió cerrar tras la pandemia; un sitio lleno de anécdotas y más. Lo mejor: los coros y el apoyo vocal en esta rola lo ofrecen Chris Martin de Coldplay y Brandon Flowers de The Killers.

Martin le dijo a Fran Healy que es la mejor canción que ha escrito jamás y como el vocalista de Coldplay vive cerquita de Brandon, pues se armó la colaboración. El nuevo disco de Travis, L.A. Times, se lanzará el 12 de julio.

“Miénteme” – Orville Peck ft Bu Cuarón

Bu Cuarón está a unos días de debutar en nuestro país como parte del line-up del Tecate Emblema 2024. Pero antes del festival, ya nos trajo su EP debut Drop By When You Drop Dead y ahora, se une a Orville Peck para una canción llamada “Miénteme”.

Aquí encontramos una combinación de música country, algunas trompetas que recuerdan el regional mexicano y un beat al coro basado en un slow dembow. La rola forma parte del disco de colaboraciones de Orville llamado Stampede Vol. 1 que ya está disponible.

“Bon Bon” – Fcukers

Y porque aquí en los discos y canciones de la semana también nos gusta apoyar nuevas propuestas, es momento de escuchar este nuevo sencillo llamado “Bon Bon” de una fantástica banda neoyorquina llamada Fcukers.

Este trío compuesto por Shanny Wise (voz), Ben Scharf (batería) y Jackson Walker Lewis (bajo, teclados, producción) se ha convertido en uno de los actos independientes más notables de Nueva York. Y tan es así que, aún sin haber lanzado algún material discográfico en forma, ya fueron remixeados por James Murphy de LCD Soundsystem.

Pero no solo eso, sino que sus shows, caracterizados por anunciarse con poca anticipación, han sido atendidos por artistas de la talla de Beck, Julian Casablancas, Yves Tumor y Clairo, por mencionar algunos. Pintan para algo grande, eh.

“Siento la noche” – Astronomía interior ft Rodrigo Guardiola

A inicios del 2023, Astronomía Interior, el dueto conformado por Jesus Báez y Ángel Mosqueda de Zoé, nos sorprendió con su disco debut homónimo. Luego, debutaron tocando en festivales como Vive Latino y Pa’l Norte… y están listos para continuar en esta etapa.

El dúo, colaborando con su también compañero en Zoé, Rodrigo Guardiola, nos traen esta semana su nueva canción “Siento la noche”. Pasen a escucharla y agárrense que, en una de esas, a ver si se viene nuevo material discográfico.

Discos de la semana

‘Can We Please Have Fun’ – Kings Of Leon

Kings of Leon regresa con su noveno disco de estudio, Can We Please Have Fun, al rock ligero con riffs poderosos, y una actitud generalmente despreocupada, después de haberse puesto mucho más reflexivos con su antecesor When You See Yourself (2021).

Para este lanzamiento, los Kings reclutaron a Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + The Machine, Miley Cyrus) en un movimiento que cambia bastante su sonido, dirigido al pop y con varias sorpresas como la incursión de elementos electrónicos como sintetizadores y beats en rolas que innovan en los elementos que usan junto a su nuevo productor.

Checa la reseña de 4/5 estrellas que hicimos de este álbum aquí.

‘Poetry’ – Dehd

El quinto disco de estudio de Dehd se titula Poetry, y es una combinación de varios elementos de géneros que parecieran lejanos en principio. La diversión y velocidad del surf rock se encuentra con arpegios en guitarras con reverb que pertenecen al post-punk y el trío muestra un shoegaze menos apegado a lo más clásico del género.

Ziyad Arif Asrar (Whitney) se une en la producción junto a Jason Balla, guitarrista de la banda. A lo largo de las 14 rolas, Dehd se enfoca en la ejecución sin muchos efectos, más que la constante guitarra con reverb de Jason y algún ocasional cambio en percusiones.

Checa la reseña de 5/5 estrellas aquí.

‘Postindustrial Hometown Blues’ – Big Special

Big Special hizo su debut en México en este 2024 abriendo un par de show para Placebo. Y algo que nos encantó sobre ellos es que su propuesta, recurrentemente mencionada como post-punk, se basa en la poesía.

No, este no es un comentario mamad*r para describirlos… realmente, el vocalista Joe Hicklin se ha dedico a la poesía desde hace tiempo, y ha llevado eso a la música de la mano del baterista Callum Moloney.

El resultado después de una serie de sencillos poderosos es Postindustrial Hometown Blues, un disco que ellos conceptualmente han descrito como “un álbum sobre la depresión. Trata de las diferentes formas que adopta; personal, social, generacional… y trata de enfrentarse cara a cara con esos fantasmas”.

